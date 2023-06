Ble kalt «jævla kineser» – angrer på at hun anmeldte

OSLO TINGRETT (TV 2): En kvinne i 40-årene er tiltalt for rasisme etter at hun skal ha kalt to personer «jævla kinesere». I retten er advokatene helt uenige om motivasjonen bak ytringen er relevant for om kvinnen skal straffes.

27 år gamle Celine Nilsen forteller at hun sto i kø på restauranten Nodee i Oslo da hun ble oppmerksom på en kvinnelig gjest som skrek inne i restauranten.

Klokken var omtrent 20.00 en lørdag i juli 2022, da hendelsen fant sted.

– Hun skriker og skriker i ansiktet til en ansatt, som var av asiatisk opprinnelse, sier Nilsen i retten.

Selv er hun adoptert fra Sør-Korea.

NODEE: Hendelsesforløpet tiltalen beskriver fant sted på restauranten Nodee i Bjørvika i Oslo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Både den ansatte på Nodee og Nilsen er fornærmet i saken. Kvinnen i 40-årene står tiltalt for fem lovbrudd på totalt tre straffebud; hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og vold.

Nilsen forteller at hun og kameraten hun skulle spise sammen med til å begynne med bare ble stående og se på en situasjon i restauranten, uten at de grep inn.

De ansatte på restauranten skal ha forsøkt å få kvinnen i 40-årene til å forlate stedet.



– Jeg skjønner at hun er sint for noe på restauranten, men hva hun er sint for aner jeg ikke. Hun skriker i hvert fall «jævla kineser», «se på deg a» og «kom dere til helvete tilbake der dere kom fra».

– Hun ga seg ikke. Hun bare skrek og skrek og skrek, sier hun og legger til at hun aldri har sett et så sint menneske i sitt liv.

Da kvinnen i 40-årene omsider bevegde seg forbi køen og rett på utsiden av restauranten, fortsatte hun å skrike rasistiske utsagn, ifølge Nilsen.



– Det var ingen som sa noe tilbake.

– Da hun sa «dere brakte korona til verden», så ropte jeg «hold kjeft, hvorfor er du så rasistisk?». Hun roper «hold kjeft du a, jævla kineser» og jeg husker bare at hun fortsatte å skrike mot meg.



På dette tidspunktet tok hun opp telefonen sin og begynte å filme det som skjedde. Videoen, som du kan se i sladdet versjon ovenfor, er et sentralt bevis for retten.

Mener hun ble kalt «svarting»

Den tiltalte kvinnen i 40-årene deltar i rettssaken via videolink, og er ikke fysisk til stede i retten.

Hun innleder med å fortelle at hun innvandret til Norge fra Irak da hun var barn, og sier at hun har hatt en vanskelig oppvekst som følge av dette.

Ifølge Folkeregisteret flyttet kvinnen fra Irak til Norge på 90-tallet. Noen år senere byttet hun ut det irakiske navnet sitt med et norsk navn.

Om den aktuelle kvelden forteller kvinnen at hun ble svært sint som følge av servicen hun hadde fått på Nodee. Derfor havnet hun i krangel med en av de ansatte, fordi hun ville ha e-postadressen til restaurantsjefen.

– Men det nyttet jo ikke, så jeg tenkte at nå er vi ferdige her. Jeg tenkte at jeg skulle skrive en dårlig anmeldelse på Tripadvisor eller noe sånt, og at vi måtte komme oss vekk, sier tiltalte.

På vei ut av restauranten mener kvinnen at det var noen i køen som kalte henne for «svarting» og «gold digger».

– Så opplever jeg at denne personen spyr ut av seg kommentarer og trakasserer meg. Hun fortsetter å følge etter meg og jeg føler jeg blir jaktet på nedover gaten.

– Forsøkte å si «se hvor sint du er»

– Du sier det var noen som kalte deg «svarting» der inne? spør dommeren tiltalte.

– Ja, på vei ut av det området der inne, svarer tiltalte.

– Var det samme person som kalte deg rasist?

– Jeg mener, og noe i hukommelsen min sier at det er den samme stemmen.

– Hvordan tenker du at det henger sammen?

– Hva mener du?

– At en person først kaller deg svarting, og så rasist?

– Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke spekulert noe i det. Jeg forteller det bare akkurat sånn som jeg husker det, rett og slett, svarer tiltalte.

Det viktigste beviset i rettssaken er videoen som viser deler av hendelsesforløpet. Etter å ha sett videoen i retten erkjenner kvinnen at hun sa «jævla kineser», selv om hun ikke husker at hun sa det.

AKTOR: Olav Johan Aasen fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

Hun sier at hun var livredd for kvinnen som fulgte etter henne, og at heller ikke hun har sett et så sint menneske i sitt liv.

Aktor vil vite om hun husker at hun sa «Se så stygg du er da, du har ikke noen øyne når du gjør sånn, øynene dine forsvinner»

– Jeg var så sint så jeg forsøker å si «se hvor sint du er» liksom. Det er det jeg forsøker å si, rett og slett.

Wessel-Aas ut mot forsvaret

Da retten ble satt onsdag morgen, var det kvinnens to forsvarere, Kim Ellertsen og Kyrre Eggen, som brukte mest tid på sine innledningsforedrag.

De to forsvarerne har seg imellom delt saken i to, der Eggen skal ta den delen av saken som går på hatefulle ytringer, mens Ellertsen har ansvaret for resten av tiltalen.

– Det er ikke slik at alle ytringer bedømmes likt, bare fordi ytringen har et bestemt innhold, sa forsvarer Eggen i sitt innledningsforedrag, før han fortsatte:



FORSVARET: Advokatene Kim Ellertsen og Kyrre Eggen (t.h.) forsvarer den tiltalte kvinnen. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

– Ytringen må tolkes i en kontekst. Er det slik at ytringen i lys av all relevant kontekst rammes? Man skal ikke legge mer i det enn det er klart grunnlag for.

Forsvareren mener at motivasjonen for uttalelsene er relevant:

– Er det snakk om misnøye med den service tiltalte opplevde og responsen på det, eller er det rasistisk motivert og grov nedverdigelse av menneskeverdet? spurte Eggen retorisk i innledningsforedraget.



Da bistandsadvokat Jon Wessel-Aas fikk ordet, gikk han til angrep på advokat Eggens innledningsforedrag.

BISTANDSADVOKAT: Jon Wessel-Aas er fornærmedes bistandsadvokat i saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg la merke til at han flere ganger sa at ytringen må være motivert av rasisme, men det er faktisk feil. Det er helt likegyldig om vedkommende er rasist eller motivert av det. Det avgjørende er om ytringene tolket korrekt, slik den vil bli oppfattet av den ordinære tilhører, er rasistiske eller hatefulle, sa Wessel-Aas.

Begge advokatene trakk frem at det i strafferetten er avgjørende om ytringene tolket korrekt, slik den vil bli oppfattet av den ordinære tilhører, er rasistiske eller hatefulle.

– Jeg angrer

Den fornærmede 27-åringen, som selv studerer juss, forteller at hun alltid har tenkt hun skal være en person som står opp mot rasisme.

Det har derimot endret seg etter denne saken.

Advokat Kyrre Eggen spør om hun var engstelig da hun konfronterte tiltalte, ettersom hun tidligere i forklaringen sin forklarte at hun aldri har sett et så voldsomt raseri.

– Jeg var livredd, men jeg følte på at jeg hadde et samfunnsansvar. Jeg har i forbindelse med dette snakket om kampen mot rasisme. At vi må stå opp for dette og at folk må bryte inn. Jeg liker å tro at jeg gjorde det riktige og at vi må oppfordre andre til det samme, men jeg angrer på at jeg gjorde det, sier hun og fortsetter:

– Det har vært en altfor stor personlig kostnad. Når jeg ser hvordan man må stå i dette og sitte her og få disse spørsmålene, så kan jeg bare si at ja, hun var skummel, og ja det var ikke verdt det. Jeg angrer.