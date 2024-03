Ble funnet av brannvesenet i siste liten

– Det var en fantastisk følelse å finne den savnede mannen i live. Nå håper vi det går bra med ham, sier brannkonstabel John Martin Berg i Ålesund brannvesen til TV 2.



20-åringen ble meldt savnet av familien søndag etter at han ikke kom hjem. Han ble sist sett på et utested i Ålesund sentrum, og politiet iverksatte søk etter mannen søndag kveld.

Raskt ned

Berg og hans vaktlag var de som fant den savnede 20-åringen på et svært utilgjengelig sted på Grimmerhaugen i Ålesund. Men det var ikke tilfeldig at de ønsket å gjøre et søk akkurat her.

– Vi har tidligere funnet to andre personer i området her og da var det naturlig at vi fikk sjekket ut området. Politiet ga oss klarsignal og det tok ikke lang tid før vi oppdaget en person som lå langt nede i en bratt skrent, mellom en husvegg og fjellveggen, forteller brannformann Jon Dybdal.



REDNINGSAKSJON: Her er mannskap fra Ålesund brannvesen i full gang med å sørge for sikker oppheising av den savnede mannen. Foto: Ålesund brannvesen

Andre nødetater varsles om funnet og brannkonstabel Berg får på seg nødvendig klatreutstyr. I løpet av et minutt er han firt ned til pasienten for å gi førstehjelp.

– Jeg forsikret meg om at pasienten hadde frie luftveier. Han var delvis i stand til å kommunisere litt og kunne fortelle meg sitt eget navn, sier Berg.



Samtidig organiseres en omfattende og krevende redningsaksjon for å få 20-åringen opp på en sikker og forsvarlig måte. Han er alvorlig skadet etter å ha falt langt, og ligget hjelpeløs i halvannet døgn.



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Det var langt ned til pasienten. I tillegg var det mørkt med løse steiner og bolter i fjellet. Sammen med redningsmannen på luftambulansen fikk vi boret inn sikringer i husveggen slik at vi kunne heise mannen rett opp på en mest mulig skånsom måte, forteller underbrannmester Stian Olsvik,



Stolt sjef

Han og kollega Jon Dybdal sørget for sikring av ambulansepersonell som også ble firt ned til pasienten.



– Det var et utrolig godt samspill mellom alle nødetatene på stedet som gjorde at dette ble en vellykket og effektiv aksjon, sier de tre brannmennene til TV 2.



– Hvor lang tid gikk det fra funn til at pasienten var om bord i ambulansen?



– Nå har vi ikke tidene tilgjengelig fra loggen. Men vi er uansett så fokusert på arbeidsoppgavene våre at vi mister tidsperspektivet her. For oss var det først og fremst viktig å ivareta pasienten gjennom å sørge for at oppheisingen foregikk effektivt, men forsvarlig i forhold til helsetilstanden, sier Dybdal.

Brannsjef Sindre Egeness er stolt av mannskapene sine som løste dette krevende redningsoppdraget på en utmerket måte.

– Ålesund brannvesen har gjennom mange år bygget opp en spesialtjeneste i tauredning. Det ligger mange års øvelse bak å kunne beherske en slik aksjon, sier Egeness.



OMFATTENDE AKSJON: Ålesund brannvesen har utviklet spesialkompetanse på tauredning. Mandag fikk de god bruk for kunnskapen i den krevende aksjonen med å få berget opp mannen var savnet i halvannet døgn. Foto: Ålesund brannvesen

Ifølge politiet har mannen falt cirka ti meter. Det er uklart når mannen har gått fra utestedet i nærheten og opp på Grimmerhaugen i sentrum av Ålesund, men det gikk minst 36 timer fra siste observasjon til han ble funnet.

Ukjent tilstand



Det milde været har trolig spilt en avgjørende rolle for at mannen ble funnet i live.

– Han ble nok funnet i grevens tid, mener brannmennene som både fant og fikk heist opp den savnede mannen.



Han ble mandag fraktet til St. Olavs hospital. Ifølge en oppdatering fra familien på Facebook blir han beskrevet som svært alvorlig skadet. Tirsdag ettermiddag er det ingen nye opplysninger om helsetilstanden til 20-åringen.



– Jeg veldig glad for at han funnet. Det er en gledens dag, og jeg håper det går bra ham. Takk til alle som har vært med på leteaksjonen, sier 20-åringens tante til TV 2.