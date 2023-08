Ble enige om Melkøya-avtale før sommeren

BOMBE I VALGKAMPEN: Debatten om elektrifisering raser etter at Jonas Gahr Støre (Ap) Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lanserte elektrifisering av Melkøya. Foto: Jonas Been Henriksen

Mens Equinor ble varslet over en uke i forveien, kom lanseringen av elektrifiseringen av Melkøya midt i valgkampen som en overraskelse på flere statsråder og sentralstyremedlemmer i de to partiene, forteller kilder til TV 2.

Over lengre tid har Støre-regjeringen jobbet med å lande en beslutning om elektrifisering av Equinors gassanlegg på Melkøya i Finnmark.

Planene om elektrifisering midt i en pågående strømkrise har lenge vært omstridt både i Ap og Sp, og det har ikke manglet advarsler om at det kunne føre til kraftmangel og høye strømpriser også i nord.

Senterpartiets landsmøte overkjørte sin egen partiledelse i et vedtak mot elektrifisering i mars.

Før sommeren skal imidlertid regjeringen i plenum ha blitt enige, og tatt beslutningen om å si ja til at Equinor elektrifiserer anlegget ved bruk av strøm fra land i Finnmark.



Det skal ifølge TV 2s kilder ha blitt gitt «en fullmakt» til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om at de tre alene kunne avgjøre når saken skulle legges frem i offentligheten.

TV 2 har snakket med flere sentrale politikere i regjeringspartiene som sier deres klare forventning var at saken ville bli lagt frem enten før sommerferien eller etter kommunevalget 11. september.

Ifølge flere TV 2 har snakket med skal Aasland selv ha gitt uttrykk for at han ønsket å legge frem saken før sommeren – og dermed få saken ut i god tid før valgdagen.

Men beslutningen om elektrifisering ble i stedet helt overraskende lagt inn i Støres valgkampåpning i Nord-Norge.

– For meg og regjeringen har det vært viktig å få denne saken ut så snart den var klar. Og med en gang vi hadde landet alle detaljene, så gikk vi ut med den, sier Aasland til TV 2.

ENDELIG VALGKAMP: Statsministeren delte ut roser i Mosjøen 7. august etter en stri sommer med habilitetsproblemer i regjeringen og statsrådsavganger. Foto: Bjornar Verpeide / TV2

– Regjeringen brukte lengre tid på denne saken fordi det var viktig å få på plass alle detaljer for et kraftløft for Finnmark. Etter det var begge partier i regjering enige om å legge frem saken når den var klar til å legges frem, sier statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor til TV 2.



Equinor ble orientert

Mandag 7. august, etter at Sps Ola Borten Moe var gått av som statsråd, startet Støre sin forsinkede valgkamp i Nordland, samtidig som flommen i Sør-Norge var stigende.

Pressen ble informert om at de burde henge med videre til Hammerfest påfølgende tirsdag, der det skulle slippes en stor nyhet av nasjonal interesse.

Nyheten begynte så smått å sive ut på forhånd, og deler av beslutningen om elektrifisering av Melkøya ble publisert i Dagbladet og NRK.

Men de lokale Sp-politikerne i Nord-Norge var ikke informert og forberedt, og Støre og Vedums elektrifiserings-pressekonferanse slo derfor ned som en bombe, spesielt i Finnmark Sp.

Ledelsen i Equinor var derimot godt forberedt på det som kom på pressekonferansen.

– Helt i slutten av juli fikk vi beskjed om at det kunne bli aktuelt med en pressekonferanse på Melkøya, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor til TV 2.



På valgkampstanden til Finnmark Sp i Hammerfest tok debatten fyr etter at nyheten om det Støre kalte en «historisk» satsingen på over 13 milliarder kroner var sluppet med brask og bram.

En skuffet lokallagsleder Lodve Anders Svare varslet Vedum kamp mot vedtaket slik det foreligger nå, som han mener ikke gir noen garanti for kraftsikkerhet og fortsatt lave priser i nord.

– Vi vil fortelle velgerne at det er uklokt og at planen er urealistisk. Jeg føler ikke at partiet er splittet, men det vi sitter igjen med en stor frustrasjon, skuffelse og oppgitthet, kommenterte Svare til TV 2.

Vedum taus overfor sine egne

Det ble lagt merke til at Vedum ikke besøkte Sps valgbod i Hammerfest etter sin varme tale for elektrifisering, mens Støre derimot tok «selfies» i naboboden, der både Aps ordfører og SVs varaordfører i Hammerfest støttet vedtaket.

Sps fylkeslag i Finnmark, Troms og Nordland fulgte opp kritikken med knallhard refs mot partiledelsen i et brev foran partiets sentralstyremøte forrige torsdag.

«Uten noen som helst prosess i forkant, fikk våre lokale medlemmer i nord, denne saken i fanget, midt i en valgkamp, via media, og deretter i en pressekonferanse, til tross for at et landsmøte i partiet har sagt nei til elektrifisering av Melkøya med landstrøm», het det i brevet.

Sps partiledelse har forsvart vedtaket både i partiets sentralstyre og stortingsgruppe, men dette rokker ikke ved den sterke motstanden i Finnmark Sp. Det demper heller ikke kritikken mot tidspunktet Vedum og Støre valgte å lansere beslutningen på.

– Det er uklart for oss hvorfor en sånn sak skulle lanseres før valget, for den har jo egentlig ingenting med lokalvalgkampen å gjøre, sier Holmgren.

Finnmark Sp ba i et møte senest tirsdag partiledelsen svare på hvorfor vedtaket ble presentert midt i valgkampen.

– Vi har spurt, og venter på svar, sier hun.

Gir Ap skylden

Sps lokalpolitikere som TV 2 har snakket med peker unisont på Arbeiderpartiet.

– Jeg tror de fleste velgerne skjønner at det er Arbeiderpartiet som står bak, og som absolutt på død og liv skal presse igjennom elektrifiseringen, og også måten det er gjort på, sier Sps fylkesleder Holmgren.

Hun understreker at det er hennes personlige syn.

VIL BYGGE VINDMØLLER: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland lover at elektrifisering av Melkøya skal skje med utbygging av ny fornybar kraft, og ikke gå på bekostning av folk og bedrifter i Finnmark., Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det er min oppfatning er at det er mange velgere som skjønner at det er Arbeiderpartiet som står bak og presser på.

Vedum har ingen kommentar til påstandene om at det var Ap som presset igjennom at Melkøya skulle ut i valgkampen.

Både Støre og Vedum har utad stått sammen om at løsningen er god og riktig.

Men nå blir elektrifisering av Melkøya en hovedsak i lokalvalgkampen for Senterpartiet. Et sterkt valg for Sp i Finnmark vil kunne sette en stopper for planene om storstilt utbygging av vindkraft i kommunene, noe som er en forutsetning for elektrifiseringen kan gjennomføres, framholdes det.

– Vi driver valgkamp med høy intensitet og stort engasjement, og mange kjemper nå for et sterkt og selvstendig Finnmark som har både krefter og rammebetingelser til å kunne utvikle seg, sier Holmgren.