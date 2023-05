Ble drapstruet og kalt barnemorder

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, etter Stina Talling (20) snakket åpent om valget om å ta abort.

– Jeg fått veldig mye forskjellig respons etter jeg gikk ut offentlig, men de rareste meldingene kom etter sakene i media, sier Talling.

– Det er mange menn i 40-50 årene, som spør om jeg kan bære fram barnet for dem.



Hun forteller at hun ikke har klart å holde telling over hvor mange som spør om hun kan bære fram barnet for dem.



VIL HA BARNET: Talling har mottatt mange meldinger som dette de siste dagene. Foto: Skjermdump

Grunnene til at folk velger å sende melding er mange.

– Enten så er det det at de ikke klarer å få barn selv eller så er det at de har lyst på et barn til. Jeg har ikke telling på hvor mange som spør om å få barnet, forteller Talling.

Hun sier videre at hun skjønner at disse meldingene ikke kommer fra noe vondt sted og hun at hun synes det hele er litt morsomt.

Talling har vært veldig tydelig når hun har uttalt seg offentlig om at hun kommer til å ta abort.

– Jeg synes det er absurd at de spør fordi det er tydelig at jeg skal ta abort og ikke bære fram barnet. Jeg føler meg ikke klar for et barn verken psykisk, fysisk eller økonomisk.



Men det har også vært mye hatmeldinger.

– Jeg fått mye hatmeldinger av folk som ber meg ta selvmord og at jeg er en barnemorder.

– Det er også noen som har sagt at de skal drepe meg hvis de ser meg på gaten, forteller Talling.



– Jeg gjør det ikke for meg selv



Talling forteller at de aller fleste meldingene hun har mottatt er positive, og at mange er takknemlige for at hun er åpen.



– Den eneste grunnen til at jeg velger å være offentlig med dette er for å vise andre jenter at det er viktig å snakke om når man står midt oppe i det. Jeg gjør det ikke for meg selv.

Hun kommer også med en oppfordring til andre som er i samme situasjon.

STØTTE: Mange av meldingene Talling har mottatt har vært positive. Foto: Skjermdump

– Det er viktig å ikke la seg påvirke av det andre sier og virkelig tenke over hva som er best for deg selv, i forhold til hva du ønsker å gjøre med fosteret.

Om en kort uke skal hun gjennomføre aborten på Haukeland sykehus i Bergen.

Nye meldinger renner fortsatt inn i innboksen til Talling hver dag og hun kommer med en siste oppfordring:

– Ha respekt for hverandre, vær snille og respekter at folk kan gjøre hva de vil med sin egen kropp.