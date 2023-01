Ble beskyldt for å tenne på eget hus – nå har saken tatt en ny vending

FORAN RUINENE: I fire år har Arne Eriksen bodd i bilen og i en gammel campingvogn ved tomta der huset hans brant ned. Årsaken er at forsikringsselskapet mener han tente på huset sitt, og nekter å utbetale forsikringssummen. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

TV 2 har i flere saker omtalt historien til Arne Eriksen (44) fra Innlandet.

I 2018 brant huset hans ned til grunnen. Eriksen befant seg på dette tidspunktet i Sverige.

Tre dager etter brannen fikk han melding fra strømselskapet om at abonnementet hans var sagt opp. Da han ringte for å spørre om hvorfor, fikk han til svar at huset hans hadde brent ned til grunnen.

Eriksen dro tilbake til Norge, og har tidligere fortalt til TV 2 at synet som møtte han var helt forferdelig.

– Alt jeg eide var borte. Det eneste som var igjen var en stor askehaug og restene av en husvegg, fortalte han.

Mistet rettet til erstatning

Men så tok saken en uventet vending. For politiet mente at det var Eriksen selv som hadde tent på egen bolig. Mistanken kom etter at forsikringsselskapet varslet politiet om bestridende forklaringer fra Eriksen.

Dermed mistet han retten til erstatning, til tross for at politi-saken ble henlagt på bevisets stilling.

I over tre år bodde Eriksen i en stasjonsvogn på branntomten. Bilen måtte til slutt vrakes, og han endte opp med å låne en gammel og muggen campingvogn.

MUGG: Slik så det ut inne i campingvogna til Eriksen. Foto: Olav Wold / TV 2

Inngikk forlik

Etter planen skulle saken opp for retten i april. Men nå har den tatt en ny vending.

– Det ble enighet om at partene skulle prøve rettsmekling, noe som ble gjennomført tirsdag, sier Eriksen sin advokat Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen til TV 2.

Resultatet av meklingen ble at partene inngikk forlik.

– Eriksen er glad og lettet over at han kan legge denne tunge og vanskelige saken bak seg. Nå kan han forhåpentligvis få en bedre livssituasjon, sier Thesen.

Advokaten er forhindret fra å gå mer detaljert inn i forliket fordi det er taushetsklausul i forliksavtalen.

– Han er takknemlig

I slutten av november stilte Eriksen sine naboer opp, og samlet inn penger slik at Eriksen fikk kjøpt seg en Moelven-brakke. Brakka ga han blant annet mulighet til å fyre opp i en vedovn slik at han slapp å fryse.

– Han er takknemlig for alle som har engasjert seg og hjulpet han, sier advokaten.

GÅ VIDERE: Arne Eriksen sin advokat sier at hans klient nå gleder seg til å kunne legge saken bak seg. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Thesen og kollegaene ved advokatkontoret Robertsen har tidligere jobbet med en lignende sak tilbake på 90-tallet.

En mann og hans familie endte opp med å bo ni år i en svært kummerlig bolig, før de til slutt ble trodd etter to runder i Høyesterett.

Saken medførte bl.a. at forsikringsselskapene i en bransjenorm forpliktet seg til å utbetale rettshjelpforsikringen ved større skader som brann, selv om de erklærer svik, slik at forsikringskunden kan forsvare seg mot sviksbeskyldningen, opplyser Thesen.

– Det er en ikke helt unik sak, men det er temmelig spesielt. Jeg har knapt sett på maken at en mann blir satt på bar bakke. Det er noe man ikke tror vil skje i Norge, sier advokaten.