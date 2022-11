Ble bedt om å gå fra utested fordi hun viste for mye hud

LETTKLEDD: Sofie og venninnen ble bedt om å forlate utestedet Biblioteket Bar i Bergen på grunn av for mye hud. Etter eget ønske vil de to kvinnene være anonyme. Foto: Privat

Lørdag skulle Sofie og en venninne ut på Biblioteket Bar i Bergen og møte noen tidligere kollegaer.

Den mannlige dørvakten slapp dem inn uten problemer, men så møtte de på en kvinnelig vert inne i lokalene.

– Hun sa det var kleskode der. Jeg tenkte med en gang at vi måtte ha på oss høye hæler, men så var det fordi vi var for nakne, sier Sofie til TV 2.

Venninnen hennes stod igjen og pratet med verten på utestedet, forklarer hun.

– Hun sa det var jeg som var problemet og at det var for mye kløft. En slik holdning er helt feil nå i 2022.

Etter ønske fra venninnene har TV 2 valgt å anonymisere dem.

– Veldig lite greit

Verten på utestedet ga også selv uttrykk for at situasjonen var dum, men at sjefen ville blitt sint om venninnene fikk bli, sier Sofie.

– Vi har snakket med sjefen som sa de ikke har kleskode. Det er tull at man blir nektet inngang på grunn av klær.

KASTET UT: Lørdag kveld ble venninnene kastet ut fra et utested i Bergen. Daglig leder er kjent med hendelsen. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Hun synes nok ikke det var greit og la skylden på sjefen, sikkert fordi hun ikke ville ta diskusjonen. Det er veldig lite greit å si noe sånt, sier Sofie.

Hun sier det selvfølgelig er en grense for hva man har på seg, men litt kløft mener hun må være lov ute på byen en lørdag kveld.

– Jeg har selvtilliten til å takle dette, men det kan være kjipt for noen andre.

Utestedet beklager

– Jeg var veldig innstilt på at jeg ville hjem fordi det var ubehagelig, og fikk en tanke om at jeg var for naken. Så sa venninnen min at vi fortsetter og at dette ikke skulle ødelegge kvelden.

Daglig leder ved Biblioteket Bar, Kurt Ivar Bruvik, sier til TV 2 at han er kjent med hendelsen på utestedet hans lørdag kveld.

– Vi har ikke noen sånne regler, så her er det en stor misforståelse. Jeg forstår også at hun er lei seg.

Han har ikke fått snakket med den ansatte som Sofie snakket med på utestedet, og understreker at situasjonen er beklagelig.

– Det er fryktelig leit om hun har fått, eller oppfattet en beskjed slik. Jeg aner ikke hva som har blitt sagt og gjort. Så er det som sagt ikke sånne regler hos oss.

Bruvik forklarer at utestedet lever av folk som pynter seg for å reise ut og feste og hygge seg.

– Folk må kle seg som om man skal ut på byen, og flotte, sexy klær og utringinger er da en del av bybildet.

Sofie sier det er lett å beklage, men at skaden allerede skjedd.

– Så lenge det ikke gjentar seg med andre folk, for ingen skal kjenne eller føle seg sånn.