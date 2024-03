Ble banket av politiet – mister rett på bistandsadvokat

Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.

Natt til 30. oktober 2022 havnet Kevin Simensen (27) og kameratene hans i en voldsom slåsskamp med politiet, da de var på vei hjem fra byen.

Voldshendelsen ble fanget på video av et overvåkningskamera i Kongsberg sentrum. Videoen viser at den tiltalte politimannen slo Simensen med knyttet neve minst 16 ganger.

Videoen viser også at politimannen slo mot Simensens hode med batong, i tillegg til at det ble brukt pepperspray flere ganger.

Det er nok til at Riksadvokaten mener politimannen skal straffes for grov kroppskrenkelse, noe Buskerud tingrett ikke var enig i da de frikjente politimannen i fjor sommer.

Riksadvokaten har anket saken, som skal prøves for Borgarting lagmannsrett den første uken i april.

Avvist i Høyesterett

Kevin Simensen og kameraten Kristian Pablo Teigen har begge status som fornærmet i saken. Da de møtte i Buskerud tingrett på Kongsberg i juni, var de representert av hver sin bistandsadvokat.

Det mener Borgarting lagmannsrett at de ikke har krav på. Simensen og hans advokater i advokatfirmaet Rogstad har anket avgjørelsen til Høyesterett, som har avvist anken.

– Vi er selvfølgelig uenig i rettens kjennelse og mener at vilkårene for oppnevning av bistandsadvokat er til stede, slik tingretten la til grunn i forrige runde, sier advokat Sidra Bhatti til TV 2.

Påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker, Marit Oliver Storeng, skriver i en epost til TV 2 at Spesialenheten har meddelt retten at de er enige i at de fornærmede burde fått bistandsadvokater.

Utover dette har ikke Spesialenheten vært involvert i behandlingen av spørsmålet, opplyser Storeng.

– Systemet svikter på nytt

Advokat Sidra Bhatti mener at Spesialenheten ikke har ivaretatt de fornærmedes interesser underveis i prosessen, og peker blant annet på at det ikke har fått større konsekvenser at flere av politibetjentene beviselig har skrevet uriktige rapporter i etterkant av hendelsen på bensinstasjonen.

REAGERER: Advokat Sidra Bhatti og advokat Morten Kjensli bistod de fornærmede da saken gikk for tingretten i juni. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

I tingretten kom det blant annet frem at politibetjentene skrev rapportene sine i fellesskap på en skrivestue på politistasjonen i Kongsberg, og at de underveis i skrivingen spurte hverandre om ting de var usikre på knyttet til hendelsesforløpet.

Marit Oliver Storeng i Spesialenheten viser til at de har sett på saken knyttet til de aktuelle politirapportene, og konkludert med at det ikke var grunnlag for å innlede etterforskning av dette.

AKTOR: Marit Oliver Storeng førte Spesialenhetens sak for Buskerud tingrett i juni i fjor. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

«Spesialenhetens vedtak ble påklaget til Riksadvokaten, som i midten av februar i år ikke tok klagen til følge», skriver Storeng til TV 2.



Et sammendrag av Spesialenhetens vedtak kan du lese her.

«Vanskelig å kommentere»

Storeng påpeker også at advokat Bhatti ikke har vært i kontakt med Spesialenheten om at de fornærmedes interesser ikke er ivaretatt.

«Det er derfor vanskelig for oss å kommentere påstander om at de fornærmedes interesser ikke har blitt ivaretatt underveis i prosessen. Tilsvarende bekymring har ikke blitt meddelt meg fra advokatene Kjensli og Kolstad, som bistod de fornærmede underhovedforhandlingen», skriver Storeng.



«Lagmannsretten kan ikke se at saken reiser spørsmål der fornærmede har behov for bistandsadvokat i anledning sine prosessuelle rettigheter og plikter», skriver lagmannsretten i kjennelsen.



Lagdommer Eirik Akerlie skriver videre at det anses som forsvarlig at påtalemyndigheten har ansvaret for erstatnings- og oppreisningskravene som vil bli fremmet for retten.

BORGARTING: Ankesaken mot den tiltalte politimannen begynner i Borgarting lagmannsrett 2. april. Foto: Frode Sunde / TV 2

At det er stor oppmerksomhet rundt saken i media, gir heller ikke grunnlag for å oppnevne bistandsadvokat, heter det i kjennelsen.

– Vår rolle som bistandsadvokater i denne saken har vært mer omfattende enn et vanlig bistandsoppdrag. De fornærmede er skuffet over rettens kjennelse og føler at systemet på nytt svikter dem, sier advokat Bhatti.

– Tror du de hadde fått bistandsadvokat hvis tiltalte ikke var politi?

– Ja.

Straffeprosessloven gir rett på bistandsadvokat til fornærmede som er utsatt for enkelte konkrete lovbrudd, hovedsakelig seksuallovbrudd og mishandling i nære relasjoner.

I voldssaker, som i denne, har man som hovedregel ikke krav på bistandsadvokat, men det er ikke uvanlig at fornærmede får dette i voldssaker.

Loven sier at man kan få oppnevnt advokat i «tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.»

Skal ha drapstruet vekteren



Advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang, som forsvarer den tiltalte politimannen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Da saken var oppe i Buskerud tingrett i juni, ble det belyst at Simensen kort tid forut for hendelsen på bensinstasjonen, hadde blitt nektet inngang på et utested, der han feiret en bursdag sammen med flere venner.

Da Simensen ikke slapp inn på utestedet, ble vennene hans med på å forlate festen. De bestille en taxi hjem til Vestfossen, som ligger omtrent 20 minutter fra Kongsberg.

Da vennegjengen var på vei ned til bensinstasjonen i Kongsberg, der de skulle bli plukket opp, så de at vekteren som hadde nektet Simensen inngang, snakket med en politipatrulje.

TINGRETTEN: Kristian Pablo Teigen (t.v.) bistandsadvokat Morten Kjensli og Kevin Simensen i Buskerud tingrett i juni. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Overvåkningskameraet på bensinstasjonen viser at det går om lag tre sekunder fra Simensen tar kontakt med vekteren og politimannen, før sistnevnte legger Simensen i bakken.

I retten kunne verken politimannen eller kollegaene hans svare på hva Simensen konkret hadde sagt eller gjort i løpet av de tre sekundene, som gjorde det nødvendig å ty til vold så tidlig.

Før Simensen kom bort, hadde vekteren fortalt den tiltalte politimannen at han hadde blitt truet på livet av Simensen ved døra til utestedet.

Dette gjentok både vekteren og politimannen i retten, men Simensen benekter at dette skjedde.

Hadde med våpen

I ettertid har det vist seg at Simensen hadde med seg både en springkniv og batong på byen denne kvelden. I retten kom det frem at ingen av politifolkene på stedet ble klar over dette før etter at volden hadde opphørt.

Politimannen sa i tingretten at han mener han ikke kunne handlet på noen som helst annen måte, og at slagene var nødvendige.

PÅ INNERLOMMA: Kevin Simensen hadde batong og kniv i parkasen sin da han dro på byen 30. oktober. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Samtidig sa de tre kollegaene hans, som også var på stedet, at de ikke oppfattet situasjonen som truende, og at de fortsatt ikke vet hvorfor politimannen mente det var nødvendig å slå.

Buskerud tingrett mener at man ikke kan ta ifra politimannen at han opplevde situasjonen som svært truende. Tingretten mener også at maktbruken, sett hen til politimannens situasjonsforståelse, ligger innenfor de rammene politiet har i utøvelsen av yrket sitt.

I etterkant av rettsrunden i tingretten har det også kommet frem at Kevin Simensen er siktet for nye straffbare forhold, som ikke har tilknytning til tiltalen mot politimannen.

TV 2 får opplyst at Simensen er siktet for å ha 3D-printet det første funksjonsdyktige skytevåpenet som er beslaglagt i Norge, slik både Drammens tidende og Nettavisen tidligere har omtalt.