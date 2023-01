Ble avhengig av piller for å lande

Gunhild Stordalen har aldri vært i tvil om at moderne medisin har reddet livet hennes – to ganger.

I 2014 ble hun diagnostisert med den livstruende sykdommen, systemisk sklerodermi, som hun ble behandlet for med beinmargstransplantasjon. Men etter at behandlingen gjorde henne sykdomsfri gikk hun imidlertid «ordentlig i kjelleren», slik hun beskriver det med egne ord.

– Det var en kombinasjon av mye, forteller Stordalen og utdyper:

– Sykdommen, prestasjonsangst og en misforstått oppfatning av hva det vil si å leve et sunt liv. Jo mer jeg presterte, jo mer slet jeg. Til slutt kastet jeg inn håndkleet og gikk til psykolog, forteller hun.

Skylte ned sovepiller med vin

Dette vendepunktet kom i 2018 og ble starten på en reise som Stordalen har beskrevet i sin nye bok «Min medisin». I boka skisserer hun fem pilarer for et friskt og sunt liv og forteller hvordan livsstilsendringer har forvandlet livet og helsen hennes drastisk.

I boken er Stordalen også overraskende åpen på områder hun ikke har snakket om før. Blant annet om hvordan hun i perioder har vært avhengig av sovepiller som hun skylte ned med en halvflaske vin før hun la seg.

– Hovedpoenget var at jeg var kjempestresset og jeg var så stresset at jeg ikke skjønte det selv. Og i de periodene der så kjørte jeg på med adrenalin og koffein, forteller Stordalen.

NÆRHET: En av de viktige pilarene i Gunhilds liv er hunden Rammstein- også kalt Pølsa. Hun mener nærhet kan fås gjennom andre relasjoner, ikke bare i et parforhold. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God Morgen Norge

Stod opp halv fem for å trene

Den daglige rutinen innebar blant annet i å stå opp klokken halv fem-fem for å trene før jobb. Arbeidsdagene var lange og i tillegg kom kveldsaktiviteter som hotellåpninger oppå det hele.

– Det gikk i et «spenna renn» og da jeg endelig skulle legge meg og sove, så klarte jeg ikke skru av hodet og tankekverna, hodet bare spant og spant. Jeg begynte å bruke sovepiller for å «slå ut» hodet for noen timer, forteller hun.

Som medisinstudent, og etter hvert lege, hadde hun lett tilgang til kollegaer som kunne skrive ut resepter til henne og det ble starten på et avhengighetsforhold.

Halvannet år etter den siste benmargstransplantasjonen, som ga henne en ny sjanse, fikk Stordalen en ukjent infeksjon som legene ikke klarte å finne ut av.

Samtidig fikk hun beskjed av psykologen sin at prestasjonsangsten hun følte ikke var det, men at hun var stresset og deprimert. Disse problemene måtte hun finne en løsning for andre steder.

– Jeg fikk to nye sjanser av benmargstransplantasjonene. De restartet systemet mitt og ga meg to nye muligheter, men nå måtte jeg finne andre svar for det var ikke noe i den moderne medisinen som kunne hjelpe. Det ble en reise som åpnet øynene for meg, forteller hun.

Gunhild Stordalens fem pilarer til bedre helse: Søvn:

To tredjedeler av voksne i industriland sover for lite, noe som har fått Verdens helseorganisasjon til å omtale søvnproblemer som en epidemi på verdensbasis. Stordalen forteller at hun i 37 år levde etter mantraet «sove kan du gjøre i graven», men har opplevd store helsegevinster etter at hun begynte å prioritere søvn for noen år siden.



Mat:

Ifølge FHI er nå majoriteten av den voksne befolkningen i Norge er overvektige, og blant barn mellom åtte og 15 er en rundt en av seks overvektige. I kapittelet om mat skriver EAT-lederen om fordelene ved et mer naturlig og sunnere kosthold, både for egen kropp og for planeten. Et sunnere kosthold hjelper mot både små, unødvendige plager og kan forhindre større lidelser.



Trening:

Stordalen beskriver seg selv som en treningsnarkoman, men forteller at behovet for å trene tidligere har vært tvangspreget og ved noen anledninger direkte farlig. Stordalen er opptatt av de mentale og kroppslige fordelene med å drive med fysisk aktivitet, enten det er snakk om lange løpeturer eller en daglig gåtur på 20 minutter.

Hvile:

I likhet med søvn, har ikke hvile vært noe Stordalen har prioritert tidligere i livet. Hun beskriver seg selv som en perfeksjonist, og forteller at kroppen konstant var i full alarmberedskap på grunn av for mye stress. Grepene Stordalen tar for å senke stresset, inkluderer meditasjon og psykologbesøk og hun er opptatt av hva som skjer med kroppen når vi hviler og de helsemessige gevinstene ved å senke tempoet i hverdagen.



Nærhet:

Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at stadig flere føler seg ensomme. Relasjoner til de rundt oss og kontakt med andre mennesker er viktig for vår mentale helse, men også for kroppen. Stordalen understreker viktigheten av fysisk kontakt med andre og effektene av nære og gode relasjoner. Hun utfordrer også dogmet om at man må være i et parforhold for å være lykkelig. For henne har noe av løsningen vært å ta opp kontakten med gode venner og fysisk kontakt med sin samboer, den 80 kilo tunge grand danoisen Rammstein.



Kilde: «Min medisin» /Kagge forlag

Så på søvn som latskap

Blant annet ble hun introdusert for meditasjon som stressmestring, men det var særlig en bok om søvn som ble revolusjonerende for måten hun levde livet sitt på – den internasjonale bestselgeren «Why We Sleep» av Michael Walker.

– På det tidspunktet så jeg på søvn som latskap og et nødvendig onde. Jeg lærte hvordan sovemedisiner gjør at man sover, men at de ikke gir kvalitetssøvn. Det er veldig fascinerende. Fra å fnyse og forakte søvn, har jeg nå sett verdien i naturlig søvn, forteller hun.

Hun er tydelig på at hun ikke vil kritisere skolemedisinen, som tross alt har reddet livet hennes, men at hun er kritisk til at samfunnet beveger seg i en retning der vi har en «pille for alt som er ille». Som utdannet lege innrømmer hun selv å ha hatt de samme holdningene.

– Jeg hadde null forståelse for at kropp og hode hører sammen og tenkte at skolemedisinen har alle svar. Folk rundt meg, venner, Petter, mange hadde sagt til meg at måten jeg levde på ikke var bra for helsa, men dette hadde jeg bare fnyst av, forteller hun.

Fikk totalslakt

Hun mener samfunnet har beveget seg for langt fra de enkle prinsippene for god helse, som egentlig er eldgammel kunnskap og «sunn fornuft». For dette har hun møtt hard kritikk, blant annet fra Dagbladets anmelder Cathrine Krøger, som kalte Stordalens bok «pinlig overfladisk»

Stordalen er ikke enig i beskrivelsen:

– Dette handler ikke om å banalisere skolemedisinen, slik Dagbladet-anmelderen kritiserte meg for. Dette handler om at vi trenger moderne medisin og alt det som medisinsk innovasjon byr på, men vi trenger også å ta tilbake det som er kroppens naturlige evner til å faktisk fikse opp i ting selv, sier Stordalen.

– Jeg er jo bare en person, så jeg har jo ikke noe data å lene meg på, men min tolkning er at moderne medisin reddet meg, men grunnen til at jeg nå er frisk, har ingen påviselig sykdomsaktivitet, har ingen plager av diagnosen, tror jeg handler om livsstilsendringene jeg har gjort.

– Ingen business i friske folk

Hun mener at dagens samfunn gjør det vanskelig for folk å velge sunne vaner.

– Samfunnet i dag jobber veldig imot oss, det er ikke lagt opp til at vi kan sove i åtte timer som er det magiske tallet, vi er på skjermer hele tiden og når det gjelder kosthold, er det vanskelig og dyrt for folk å velge sunn mat.

Hun mener det henger sammen med at det er lite penger i å forebygge.

– Ingen tjener penger på friske folk. Det hadde vært lavthengende frukt for regjeringen å kutte momsen på frukt og grønt og da ville man fort sett store penger å spare på helsebudsjettene. Men vi har en industri som tjener milliarder på medisiner, sykehusforetak som tar store summer for behandlinger og det er for lite fokus på å forebygge. Vi bruker nesten ingenting av helsebudsjettet på forebygging, hevder hun.

For henne personlig har endringene i søvn- mat- og treningsvaner i tillegg til økt fokus på hvile, og nærhet vært helt avgjørende.

– Helse er ikke alt, men uten helse er alt ingenting. Jeg har lært at det ikke handler om å ha tid, men å ta tid. Skal jeg gjøre det jeg er her for, og gjøre en forskjell i verden, er jeg nødt for å ha en kropp som fungerer. Det er ikke noen «nice to have», det er helt avgjørende for å fungere bra over tid, avslutter hun.