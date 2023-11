Blankt nei til ny strømstøtte

Næringsminister Jan Christian Vestre har et krystallklart budskap før den kommende vinteren: Strømstøtten for bedrifter kommer ikke tilbake.

– Det er her himmelen er. Det er her det åpenbarer seg, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Sammen med senterleder Lars Pedersen er han på vei opp på taket på Oslo Fashion Outlet i Vestby. Der er det nå installert 2.254 solcellepaneler, nok til å dekke omtrent 25 prosent av senterets totale energiforbruk.

I en app på mobilen kan senterlederen lese at solcellepanelene allerede har produsert strøm nok til en 4.525.000 kilometer lang tur i en elbil.

– Jeg blir elektrisk av å se på det, sier Vestre.

Det har kostet Oslo Fashion Outlet rundt 8 millioner kroner å bygge ut solcellepanelene. Men takket være 3 millioner kroner som senteret fikk i støtte fra staten sist vinter, vil investeringen gå i pluss allerede om tre til fire år.

– Da var det plutselig en «no-brainer» for oss å investere, sier Pedersen.

Blir ikke gjentatt

Det var gjennom strømstøtten for bedrifter forrige vinter – den såkalte energitilskuddsordningen – senteret fikk pengene. Solcellepanelene kom raskt på plass og var i full sving allerede i mars.

Vestre sier til TV 2 at han mener utbygginger som dette viser at strømstøtten fungerte.

– Vi hjalp de mest utsatte bedriftene med strømregningen, men 85 prosent av tilskuddene gikk til prosjekter som det vi ser her: solcelleanlegg, LED-belysning, energibesparende løsninger, etterisolering.

I sum har det bidratt til å spare 500 gigawattimer med strøm, sier han.

– Det tilsvarer hele strømforbruket til Kristiansands befolkning, så det er positivt.

Vestre har likevel et krystallklart budskap før den kommende vinteren:

– Det blir ingen strømstøtteordning denne vinteren.

Han viser til at vannmagasinene i Norge nå er ganske fulle, og at energisituasjonen er mer under kontroll.

VIL BYGGE UT MER: Senterleder Lars Pedersen forteller næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at han nå ønsker å bygge ut mer solcellepaneler på taket på Oslo Fashion Outlet. Senteret fikk 3 millioner kroner i støtte til utbyggingen som allerede er gjort. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I stedet kan bedriftene som ønsker mer sikkerhet, vurdere fastpris:



– Regjeringens viktigste grep har vært å få på plass markedet for fastprisavtaler. Det markedet er nå oppe og stå. Det er mulig å tegne fastpriskontrakter for rundt 60 øre i Sør-Norge, altså en brøkdel av det strømmen kostet i verste månedene i fjor, påpeker Vestre.

– Så de bedriftene som ønsker å forutsigbarhet, de bør vurdere fastpristilbudene. For det kommer ikke noen strømstøtteordning fra regjeringen denne vinteren.

Satt langt inne

Næringsministeren var også i fjor skeptisk til å gi bedriftene strømstøtte. Men etter krevende forhandlinger med NHO, Virke og LO kom en krisepakke på 2,8 milliarder kroner på plass.

I dag sier Vestre at han er fornøyd med resultatet – også etter at NRK i september avdekket at minst 1,8 milliarder av krisepengene gikk til bedrifter med overskudd.



– Trengte de pengene, Vestre?

– Ja. Mange av disse bedriftene var jo i en veldig vanskelig situasjon. De visste ikke hva framtida ville bringe. Det var usikkerhet omkring energiprisen gjennom vinteren, og ettersom 85 prosent av beløpet som ble satt av til denne ordningen, gikk nettopp til ENØK-tiltak, så mener jeg også at vi kan begrunne den ut ifra gode samfunnshensyn.

SAMARBEID: Strømstøtten for bedrifter kom på plass gjennom forhandlinger med NHO, Virke og LO. Her er næringsminister Jan Christian Vestre sammen med NHO-leder Ole Erik Almlid og direktør Stian Sigurdsen i Virke på pressekonfeansen der ordningen ble presentert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Næringsministeren minner samtidig om at det er utbytteforbud for bedriftene som mottok krisehjelp.

– Så de bedriftene som har fått tilskudd fra energitilskuddsordningen, de kan ikke betale utbytte til sine eiere i 2022 og 2023. Der vil det bli gjort stikkprøvekontroller og andre kontroller, og de som eventuelt ikke følger forbudet, de må betale pengene tilbake.

Ingen har krevd støtte

TV 2 vet at verken NHO eller Virke har bedt regjeringen om strømstøtte til bedrifter kommende vinter.

Vestre innrømmer at heller ikke han har hørt noe krav om strømstøtte ennå.

– Vi håper jo at vi ikke kommer tilbake til de tidene og den tilstanden vi hadde i fjor med helt sinnssvake strømpriser enkelte dager, enkelte måneder, sier han.

– Men hvem er det du da sier nei til, når ingen har spurt?

– Det vil helt sikkert være noen som ønsker seg strømstøtte i år også. Ikke minst fordi strømprisen jo fremdeles er høyere enn det som har vært normalen i Norge i ganske mange år, sier Vestre.

– Derfor er det viktig for meg nå å være tydelig på at det ikke blir strømstøtte denne vinteren.