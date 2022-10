Black Friday nærmer seg: – Mange shopper for å fordøye smerten

Den siste fredagen i november vil butikker, både fysisk og på nett, tilby kunder ulike tilbud i forbindelse med Black Friday.

Mange benytter denne dagen, eller Cyber Monday og Singles Day - eller hele Black Week – på å sikre seg nye ting, og særlig julegaver.

Økonom og coach Siw Slevigen, også kjent som Happy Penger i sosiale medier, minner om viktigheten av å tenke seg om.

– Målet med salgsdagene er ikke at forbrukerne skal spare penger, men at vi skal kjøpe mer enn vi ellers ville gjort, mener hun.

Avvik fra planen

Slevigen minner om at folk nå, mer enn tidligere, ikke bør bruke salgsdagene til å sjekke hva man vil kjøpe, men heller planlegge og kjøpe det man trenger.

– Markedsføringen under disse dagene har som mål at vi skal gjøre avvik fra planen, og kjøpe mer enn det vi trenger og så sitte igjen med følelsen av at vi har gjort et godt kupp, sier Slevigen til TV 2.

LAG HANDLELISTE: Siviløkonom og coach Siw Slevigen oppfordrer folk til å lage handleliste og holde seg til planen før man benytter seg av salgstilbud. Foto: Karina Lange

Hun trekker også frem at det er forståelig at mange i vanskelige tider har lyst til å bruke mer penger.

– Det er ikke rart at folk er slitne og nedbrutt etter krevende år med pandemi og krig. Ensomhet og psykisk helse er under press, og det er mange som shopper for å fordøye den smerten, sier Slevigen og fortsetter:

– Nå er det viktigere ting vi skal bruke penger på: Strøm, boliglån og ting vi skal gjøre sammen.

Lenger ned i saken får du tips for å unngå å bli lurt av Black Friday-tilbud

– Kraftig innhugg

Virkes prognoser for fjoråret anslo at nordmenn ville bruke 3,3 milliarder kroner i norske fysiske butikker og nettbutikker på Black Friday 2021, og 16,5 milliarder kroner i løpet av Black Week 2021.

Til sammenligning med i fjor ser mange nordmenns økonomi litt annerledes ut nå ettersom strømprisene er høyere og vi opplever inflasjon og renteøkninger.

SPENT: Jarle Hammerstad fra Hovedorganisasjonen Virke er spent på hvordan det vil gå med Black Friday i år. Foto: Martin Leigland / TV 2

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, sier at de er spente på hvordan Black Friday vil gå i år.

– Det er vanskelig å spå, men det er mange negative utviklingstrekk, særlig knyttet til prisvekst og strømpriser som gjør kraftig innhugg i husholdningers budsjett.

– Teller på knappene

Virke-lederen refererer også til undersøkelser som sier at forbrukere har mistro til fremtiden.

– Mistroen blant forbrukerne er på høyere nivåer enn det som har vært de siste ti årene. Det setter nok sitt preg på både Black Friday-shopping og julehandelen.

KUPP: Virke-leder Jarle Hammerstad tror vi vil se en annerledes Black Week enn foregående år. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

Samtidig trekker Hammerstad frem at det også i krevende tider viser seg at julehandelen går bra, og at og Black Friday har holdt seg på et høyt nivå de siste årene til tross for pandemi.

– Nå er det mange som teller på knappene i handelen. Black Friday handler om tilbud og det kan være seg at en del forbrukere ser seg om etter tilbud når man har trangere økonomi.

Ikke bli lurt

Økonom Siw Slevigen har de siste årene publisert en guide med tips til hvordan man skal overleve det hun beskriver som «Black Friday-galskapen».

Blant annet handler dette om å tenke over hvordan man vil bruke pengene sine og ikke minst lage en plan - og holde seg til den.

1. Skill mellom hva du trenger og hva du vil ha.



– Hvordan vil du bruke pengene dine? Når jeg sitter der i november og fryser vil jeg heller bruke penger på strøm. I øyeblikket er det lett å glippe, men man må lytte til hva man egentlig vil bruke penger på.

TILBUD: Økonomen har tre råd. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

2. Lag handleliste på forhånd.

– Målet med å lage en handleliste er å følge den. Da er hjernen opptatt med det, og ikke like mottagelig for andre tilbud som man ikke trenger.

3. Sjekk priser.

Slevigen forteller at hun på forhånd sjekker ut hvilke merker hun liker og hvilke priser produkter har ulike steder.

– Det gir meg et greit bilde av hva som er en normal pris på produktet jeg vil ha. Når det da først kommer på tilbud, er det enklere å se om det er et godt tilbud eller ikke.

Hun sier at man enkelt kan sammenligne priser på nett.

– Den viktigste vanen jeg har innarbeidet meg er å planlegge kjøpene en dag før.

Slik prøver butikkene å lure deg

Seksjonssjef Marit Evensen i Forbrukertilsynet opplever at de fleste næringsdrivende driver butikk etter boka.

Likevel får Forbrukertilsynet inn ekstra mange saker hvert år det er Black Friday.

TOPP: Forbrukertilsynet får inn ekstra mange klager under Black Week, sier Marit Evensen. Foto: Forbrukertilsynet

– Vi får inn ekstra mange klager når det er Black Friday og Black Week, og vi ser at mange forbrukere er ekstra oppmerksomme. Forbrukertilsynet følger også ekstra nøye med i denne perioden, sier Evensen.

For det er de næringsdrivende som har ansvar for at de følger reglene Forbrukertilsynet har satt. Det er flere regler om prismarkedsføring som butikkene må forholde seg til.

Tips for å unngå lureri 1. Ikke se deg blind på rabatten 2. Sjekk at prisen faktisk er satt ned 3. Sjekk alltid prishistorikken 4. Ikke la deg stresse 5. Vær obs på antallsbegrensninger Les mer her.



Kilde: Forbrukertilsynet

Blant annet må før-prisen på tilbudsvaren oppgis, og før-prisen som oppgis må være reell. Næringsdrivende risikerer bot hvis de ikke følger reglene.

– I tillegg må de næringsdrivende tydelig skille mellom varer som er på salg og varer som har ordinær pris. Det kan være vanskelig for forbrukere å se om en vare er omfattet av salg eller ikke.

Forbrukertilsynet har tre saker fra fjorårets Black Week som i januar skal opp i Markedsrådet. I alle tre sakene ble de næringsdrivende felt for å ha satt opp prisen før salget. Før-prisene under salget var altså ikke reelle.

Evensen viser til Forbrukertilsynets egne tips til forbrukere for å unngå å bli lurt.

– Sjekk at prisen faktisk er nedsatt. Det kan man se ved å sjekke prishistorikken oppgitt på varen eller å gå inn på sider som Prisjakt eller Prisguiden. Og ikke la deg stresse av et tilsynelatende godt tilbud.