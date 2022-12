BKK-ansatt dømt til fengsel i 32 dager etter «hendelse» med trafostasjon

Fredag 30. september ble det slått alarm etter en «hendelse» på BKK sin trafostasjon i Ytre Sandviken i Bergen.

Politiet var lenge tilbakeholdne med informasjon om hva som faktisk hadde skjedd i trafostasjonen.

Få dager etter oppdagelsen ble TV 2 kjent med at det skal ha vært snakk om feilkoblinger og forsøk på manipulasjon.

Pågrepet

7. oktober ble en mann i 60-årene pågrepet av politiet, og siktet for forsøk på anslag mot infrastruktur.

– Den siktede er ansatt i BKK Nett og hadde lovlig tilgang til transformatorstasjonen. Han har overfor sin arbeidsgiver vedgått å stå bak handlingen, skrev politiet kort tid etter pågripelsen.

ETTERFORSKNING: Krimteknikere inne i trafostasjonen for å sikre bevis etter hendelsen. Foto: Bergen Foto og Media

Ifølge dommen skal mannen ha festet et sperrebånd mellom et betjeningshåndtak for høyspentanlegget og en dør, slik at håndtaket ble dratt ned neste gang noen åpnet døren.

Politiet mente dette kunne ført til en kortslutning som hadde gitt stor skade på trafostasjonen. Mannen skal imidlertid ha latt være å løse ut en sikring, slik at dette aldri skjedde.

Når mannen selv like etterpå åpnet døren slik at sperrebåndet røk, ringte han lederne i BKK og meldte inn sabotasje.

Feil forklaring

Til politiet skal mannen ha stilt seg uvitende til sabotasjeforsøket. I dommen omtales det som skjerpende at mannen meldte hendelsen inn som et sabotasjeforsøk mot kritisk infrastruktur.

«Siktede forstod at han, ved å kontakte lederne i BKK og fortelle om dette angivelige sabotasjeforsøket, ville sette i gang undersøkelser som nødvendigvis ville involvere politiet; særlig sett i lys av den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge og Europa», skrives det i dommen.

Retten finner det videre skjerpende at mannen opprettholdt sin uriktige forklaring til politiet. Tingretten skriver at den utbredte ressursbruken han påla politiet er skjerpende i saken.

Nå er mannen dømt til 32 dager i fengsel for handlingene.

– Dommen er i henhold til påstand, så den er politiet fornøyd med. Nå anser politiet saken som opp og avgjort, sier politiadvokat John Lode Roscoe.

Mannens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs har enn så lenge ikke gitt noen kommentar til TV 2.

SIKRING: Etter hendelsen i september, bestemte Eviny og BKK at flere trafostasjoner skulle undersøkes. Foto: Bergen Foto og Media

Kunne gått galt

Konserndirektør for kommunikasjons og samfunnskontakt i Eviny, som eier trafostasjonen, Rune Indrøy, sa tidlig at tuklingen kunne fått farlig utfall.

– Trafostasjoner har store strømspenninger, linjer ut og inn og på tvers. Mye som kan skje dersom det blir utført ting som er i strid med hvordan ting skal utføres, sa Indrøy til TV 2.

– Det kan være svært farlig. Det kan smelle, begynne å brenne eller det som verre er, dersom noe kobles feil.

Trafostasjonen ligger rett ved en gangsti hvor det ferdes mye mennesker. Et steinkast unna ligger en boligblokk og en lekeplass.