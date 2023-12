Bjørne (57) våknet til mørklagt fjøs – nå må flere forberede seg på strømbrudd

TRENGER STRØM: Bjørne Røthe er avhengig av strøm for at fjøset skal fungere som det skal. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Store deler av landet har fått kjenne uværet på kroppen i romjula.

I tillegg til stengte veier og kansellerte flyavganger, har langvarige strømbrudd vært blant konsekvensene.

Blant de som har fått merke dette er Bjørne Røthe. Han er bonde på Voss, og våknet opp til et mørklagt fjøs første juledag.

Både melkerobot, foringssystem og ventilasjon hadde sluttet å fungere.

– Da vi skjønte at strømmen ikke kom tilbake, måtte vi gjøre noe, sier han.

MØØ?: Ifølge Røthe var det mye rauting i fjøset da strømmen forsvant. Da TV 2 var på besøk møtte vi stillere og mer fornøyde kyr. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Med hjelp fra blant andre en lokal entreprenør og en nabo som er elektriker, fikk Røseth lånt inn og koblet til et aggregat som fikk fjøset opp å gå igjen.

– Vi er så avhengige av strøm til automatikk, maskiner og alt som går. Det er ikke noe alternativ å melke 40 melkekyr for hånd, sier han.

– Bedre enn fryktet

Strømbruddet første juledag er heller ikke det eneste innbyggerne i Voss har opplevd denne jula. Onsdag gikk Voss Energi ut og advarte kundene om at flere kunne oppleve å miste strømmen på grunn av mer uvær.

Ifølge daglig leder John Magne Herre ble 3000 husstander berørt, og rundt 300 var uten strøm i en lengre periode.

– Heldigvis gikk det bedre enn vi fryktet. Mange av husstandene fikk tilbake strømmen relativt raskt, sier han.

STRØMLINJE I VINTERLAND: Store snømengder og vind skapte problemer for strømtilførselen på Voss. Foto: Voss Energi

Røseth vurderer likevel om han må forberede seg mer til framtidige strømbrudd.

– Det er en tanke man har, at man kanskje må ta grep. Enten å ordne seg et aggregat, eller ha avtale med en entreprenør som har et aggregat, slik at det bare er å ta en telefon og få låne med én gang.

– Store forskjeller

Og det er ikke bare bøndene som nå bør vurdere å ta grep, mener ordfører Tonje Såkvitne (Sp) i Voss herad.

Selv om flere av innbyggerne i Voss klarte seg fint under strømbruddene, tror ordføreren også at mange har blitt mindre selvhjelpte de siste årene.

AGGREGAT: Bjørne Røthe måtte låne et aggregat for å få gårdsdriften i gang igjen. Foto: Pål Schaatun / TV 2

– Der ser vi store forskjeller på innbyggerne, både innad i Voss herad, men sikkert også nasjonalt. Det er viktig at det blir kommunisert ut at dette er grep man må ta i større og større grad, slik at det ikke blir et problem for de offentlige institusjonene å ta vare på innbyggerne, sier hun.

Ordføreren synes det er fint at flere trådte til for å hjelpe Røseth med aggregatet. Samtidig kommer hun med en advarsel.

– Noe av det aller viktigste er at når man har kontroll på seg selv har man også kapasitet til å hjelpe andre, sier hun.

– Men det viser også hvor sårbare vi kan være i situasjoner med massive strømbrudd, og at det er noe man bør tenke mer over i fremtiden.

TA GREP: Beredskapsrådgiver Rune Granli Slettemark og ordfører Tonje Såkvitne oppfordrer til å øke egenberedskapen. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Også beredskapsrådgiver Rune Granli Slettemark i Voss herad mener det er viktig at flere nå gjør mer for å kunne klare seg uten hjelp, for å oppnå trygge og robuste lokalsamfunn.

– Jo lengre de klarer seg selv, jo lengre kan det offentlige jobbe med samfunnskritiske ting, som at du skal ha vann i springen og at avløpssystemet fungerer, sier han.

– Skjedd mye

Siden 2018 har rådet fra myndighetene vært at man bør kunne klare seg uten strøm i tre dager.

Direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener dette nå bør utvides.

– Det har skjedd veldig mye siden 2018, og derfor ser vi nå på disse rådene på nytt, sier hun.

– Det er større trusler utenfra, og miljøtrusselen er nok den som er aller sterkest til stede. Det blir enda mer vær, det kommer på andre steder og sterkere og fortere enn tidligere.

– Én uke er rimelig

I et forslag som nå er sendt ut på høring, anbefaler DSB at antallet dager folk skal ha egenberedskap for økes til sju.

– Hvis krisen først rammer, kan det være litt lite med tre dager. Da tenker vi at én uke er rimelig å kunne be moderne husholdninger om å bidra til samfunnets beredskap, sier Aarsæther.

Blant de viktigste rådene Aarsæther trekker fram er å sørge for å lade opp mobiltelefonen når det er varslet ekstremvær, og å ha nok mat og vann.

I vinterkulda er også oppvarming viktig, og Aarsæther synes det er dumt at ikke flere har vedfyring slik som bonden på Voss har.

– Men det finnes helt fine, godkjente små varmeovner som går på parafin eller gass, sier hun.