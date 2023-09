Bjercke: – Krf er på en annen planet

– Vi har vært klare på at det er stor politisk avstand mellom Venstre og Frp i klima- og miljøpolitikken, og mellom Venstre og KrF når det gjelder ruspolitikk og i verdispørsmål, sier Hallstein Bjerke i Venstre til TV 2.

Nå bryter altså Venstre sonderingene med KrF og Frp i Oslo. Bjercke sier at sonderingene ikke har gjort Venstre trygge på at avstanden ville vært mindre i forhandlinger.

– Derfor er det ikke grunnlag fra vår side for å gå videre i forhandlingsstadiet med KrF og Frp, sier Bjercke.



– Alvorlig

I en SMS til TV 2 skriver Oslo Høyres byrådslederkandidat at dette er en alvorlig situasjon.

– Velgerne har stemt for et politisk skifte i Oslo ved å gi de fire borgerlige partiene flertall. Det er derfor vårt felles ansvar å sørge for at Oslo får en ny politisk retning, og et nytt byråd.

Videre skriver Lae Solberg at han inviterer Krf, Frp og Venstre til et felles møte på Høyres hus klokken 14 i ettermiddag.

– Jeg har ikke flere kommentarer før etter dagens møte.

BYRÅDSLEDERKANDIDAT: Eirik Lae Solberg er Oslo Høyres byrådslederkandidat. Det går ikke helt etter hans plan nå når Venstre bryter forhandlingene med KrF og Frp. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Krf er på en annen planet



Bjercke vil likevel ikke lukke døren fullstendig for et samarbeid med Krf og Frp.

– Jeg liker ikke ordet uaktuelt og slike bastante uttrykk. Jeg mener det er riktig å gå videre til forhandlinger med Høyre med sikte på å danne et mindretallsbyråd, og så vet Høyre at døren står oppe for et eventuelt flertallsbyråd med MDG, sier han til TV 2.

Han sier forteller at de vil stille opp på møtet og lytte til det Lae Solberg måtte ha å si.

– Vi er først og fremst interessert i å høre hans respons. Vi har lovet velgerne en grønnere og mer liberal by, og det ser vi ikke at vi skal klare å få til med Frp og Krf.

Det er særlig ruspolitikken som setter en stopper for et byrådssamarbeid med Krf.

– Vi samarbeider gjerne med Kristelig folkeparti, men vi ser at avstanden er for stor til å sitte sammen i et byråd. For Venstre så er det å lage Norges beste rusomsorg et av våre prosjekter, men der er Krf på en annen planet.