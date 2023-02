Bitre fiender etter falsk melding. Nå møtes de til kamp

Det har lenge vært amper stemning mellom de to influenserne Tommy Fury og Jake Paul. I kveld skal det hele avgjøres i en boksekamp.

I det ene hjørnet har vi youtuberen Jake Paul som startet sin karriere på Youtube og med musikk, før han gikk over til boksing i 2021.

Tommy Fury ble for alvor kjent da han deltok i det populære datingprogrammet «Love Island» i 2019. Både broren hans Tyson Fury og faren John Fury er store navn i bokseverden.

Begge bokserne er ubeseirede, så det er ekstra spenning knyttet til kveldens kamp.

Full konflikt

Paul har i flere år slengt kommentarer om Fury på sosiale medier. Fury på sin side har uttalt at det ikke er rart Jake Paul har vunnet flere boksekamper, fordi han bare bokser mot eldre boksere.

Konflikten tok ordentlig av da Paul forfalsket en melding slik at det skulle se ut som kjæresten til Fury, Molly-Mae Hauge, hadde sendt en flørtende DM til Paul.

PHOTOSHOP: Influenser Molly-Mae Hague var rask til å tweete at bildet Jake Paul la ut var falskt og redigert i Photoshop. Foto: Doug Peters

Molly-Mae Hauge og Tommy Fury møttes på Love Island i 2019 og har holdt sammen siden. Paret fikk nylig en datter og etter fødselen annonserte Jake Paul fødselen, før de nybakte foreldrene. Det falt ikke i god jord og han har senere beklaget uttalelsen.

Store summer

Nettstedet Sports Zion har laget en oversikt over hvor mye de to kjendisene kommer til å tjene på kveldens kamp. Jake Paul skal ifølge Sports Zion få over 100 millioner norske kroner for å delta i kampen. Fury får ikke like mye, men kan likevel ta til takke med over 50 millioner norske kroner.

Vinneren av kampen stikker også av med en premiesum på én million dollar, som tilsvarer rundt 10,5 millioner norske kroner.

Jake Paul skal ha tilbudt Fury en kontrakt hvor vinneren stikker av med alt, men Paul hevder selv på sosiale medier at Fury ikke har signert denne enda.

MYE OPPMERKSOMHET: Boksekampen mellom Jake Paul, og Tommy Fury har tiltrukket seg mye medieoppmerksomhet de siste dagene. Her avbildet 25. februar 2023. (AP Photo) Foto: Str

Boksekampen ble avtalt i 2021, men har siden blitt avlyst to ganger. Første gangen ble kampen avlyst på grunn av sykdom og skade hos Tommy Fury. Andre gangen fikk ikke Fury innvilget visum inn til USA.

Derfor blir kampen hold i Saudi-Arabia søndag kveld.