Bistandsadvokat: – Dette er forferdelig tragisk

SPYDEBERG/OSLO (TV 2): Pårørende og lokalsamfunnet i Spydeberg er i sorg etter at to tenåringsjenter ble funnet omkommet på en privat adresse.

Natt til søndag ble politiet varslet om en mulig overdose med narkotika på en privat adresse i Spydeberg.

På stedet fant de to livløse tenåringsjenter.

– Hjerte- og lungeredning ble iverksatt umiddelbart, men livet stod dessverre ikke til å redde på noen av dem, opplyste Øst politidistrikt søndag formiddag.

Det var også en tredje tenåringsjente i boligen, som ble kjørt til sykehus for behandling etter inntak av narkotisk stoff.

Den tragiske nyheten ryster lokalsamfunnet søndag.

ÅSTEDET: Politi og krimteknikere jobber på stedet etter at to tenåringsjenter ble funnet omkommet i Spydeberg. Foto: Freddie Larsen

– Forferdelig tragisk

Inger Marie Støen er bistandsadvokat til pårørende.

– Det eneste jeg kan si, er at dette er en forferdelig tragisk og brutal sak. Dette er kjempevanskelig for foreldrene i forholde seg til, sier hun til TV 2.

Hendelsen er såpass fersk, så bistandsadvokaten er ordknapp og kommer med en anmodning på vegne av foreldrene.

– De trenger ro, sier Støen.

– Grusomt

Varaordfører i Indre Østfold kommune, Kathrine Hestø Hansen, er tydelig berørt etter nyheten.

– Det er en grusom nyhet å våkne til. Alle i Indre Østfold er preget. Når det er så unge mennesker involvert i tillegg, så gjør det hele saken enda mer tragisk, sier hun.

ALVORLIG: Varaordfører i Indre Østfold, Kathrine Hestø Hansen (Ap), møter TV 2 i Spydeberg etter den alvorlige hendelsen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Kommunen prioriterer å ta vare på de nærmeste pårørende og øvrige berørte.

– De pårørende får oppfølging fra helsetjenesten og psykososialt kriseteam. Dette er en politisak, så vi har også løpende dialog med dem og vil sette inn flere tiltak dersom oppfordringen kommer, sier Hestø Hansen.

Kirken i Spydeberg holdes åpen fra klokken 14 for alle som trenger et samlingspunkt.

– I forbindelse med nattens tragiske hendelser i bygda åpner vi kirken for alle som ønsker å komme hit. Her kan du sitte i stillhet, tenne et lys – og det er noen her hvis du trenger å prate, skriver kirken på Facebook.

SAMLINGSPUNKT: Varaordfører Kathrine Hestø Hansen jobber tett med politiet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Varaordføren ber innbyggerne forholde seg til informasjonen som kommer fra politiet inntil videre.

– Aller først må vi ta vare på de berørte, og så må vi se hvordan saken utvikler seg. Kommunens tilbud vil justere seg etter det og etter råd fra politiet.

Kjenner ikke identitet

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye har uttalt at alle tre jentene er under 18 år.

– Vi jobber med å kartlegge omstendighetene rundt det som har skjedd, sa han til TV 2.

TRAGISK: Dette er en tragisk hendelsene, spesielt siden jentene hadde hele livet foran seg, sa politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Den tredje jenta er på sykehus og forventes å avhøres i løpet av søndagen.

Varaordføreren forteller at hun ikke kjenner identiteten til jentene.

– Vi vet ikke om de er lokale eller hvor de kommer fra, men vi vet at de er over ungdomsskolealder, sier Hestø Hansen.

Dette sier politiet om hendelsen:

Erkjenner ikke straffskyld

En mann i 20-årene ble pågrepet på stedet. Han er foreløpig siktet for å ha hensatt de fornærmede i hjelpeløs tilstand.

Politiinspektøren uttalte at siktelsen også er tatt ut på bakgrunn av tidsperspektivet.

– Vi mener vilkårene for å sikte mannen, for å ha hensatt disse jentene, er til stede. Han ble derfor pågrepet og kjørt til arresten, sa Lars Reinholdt-Østbye.

Knut Ditlev-Simonsen er siktedes forsvarer.

– Min klient samarbeider med politiet og forklarer seg, men han erkjenner imidlertid ikke straffeskyld etter siktelsen, skriver Ditlev-Simonsen i en SMS til TV 2.

Han bekrefter at siktede sitter i avhør med politiet i 16.30-tiden.

– Avhør pågår nå. Han er sjokkert og nedbrutt over det som har skjedd, sier forsvareren.