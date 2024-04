Bisettes i dag: – Det er spesielt tungt

ÅL KIRKE: Tirsdag formiddag blir Ingunn Slaatten (53) og hennes to barn Signe (18) og Sander (22) bisatt i Ål Kirke i Hallingdal. Foto: Terje Pedersen / NTB

TORPO (TV 2): Tirsdag formiddag tar lokalsamfunnet i Ål farvel med Ingunn Slaatten (53) og hennes to barn Signe (18) og Sander (22).

Lørdag 23. mars ble familien på fire funnet drept i huset sitt i den lille bygda Torpo i Ål i Hallingdal.

– Både Ingunn, Sander og Signe hadde mange rundt seg. I dag får venner, kollegaer og sambygdinger muligheten til å ta farvel.

Det sier ordføreren i Ål kommune, Signe Vestenfor (Ap).

DREPT: Signe (22), Ingunn (53) og Sander (22) ble funnet drept 23. mars. Foto: Privat

– Det er spesielt tungt. Når en hel familie blir revet bort, så preger det bygda. Dette er fire stykker som veldig mange kjente. Det er mange som sørger i dag og som har behov for å ta farvel på en verdig måte, sier ordføreren.

Politiet mener at familiefaren Arne Slaatten (59) drepte kona og barna før han tok sitt eget liv.

Tirsdag har kommunen satt opp buss slik at de som ønsker å delta i begravelsen skal ha mulighet til å ankomme kirken sammen.

Flaggene henger på halv stang i Hallingdal tirsdag.

Venter på svar i etterforskningen

Tidligere har politiet sagt at familien ble funnet drept på ulike soverom i huset, og at de ble skutt.



Hvorfor drapene skjedde, vet politiet foreløpig ikke.

HALV STANG: Det ble flagget på halv stang i Ål kirke dagen etter at saken ble kjent. Foto: Erik Edland / TV2

Hendelsesforløpet mener politiet å ha relativt god kontroll på, men de sliter med å få klarhet i hvorfor ingen av drapsofrene ser ut til å ha våknet.

Krimteknikernes undersøkelser indikerer tydelig at det ikke har vært fysisk kamp der.

– Vi mener de ble skutt da de sov. Så da er jo spørsmålet alle stiller seg, hvorfor de ikke våknet da det ble løsnet skudd i boligen. Det er en viktig del av etterforskningen å finne svar på det, har politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen tidligere sagt til TV 2.

Allerede den første dagen reagerte politiet på at alle ofrene lå i sengene sine, til tross for at det ikke var noen lyddemper på våpenet som var brukt.

TV 2 er kjent med at det er brukt et skytevåpen som lager mye lyd. Likevel har ingen av naboene som er avhørt, hørt skuddene.

Handlet på apotek

Slik TV 2 forstår det har politiet en teori om at familien kan ha blitt dopet ned kvelden i forveien. Politiet har blant annet sikret overvåkingsbilder som viser den siktede 59-åringen på Boots apotek i Gol, kvelden før de tre ble funnet drept.

BEVISMATERIALE: Politiet har hentet ut overvåkningsmateriale fra flere kameraer på Kemmartunet kjøpesenter og Boots apotek i Gol. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vet dere hva han kjøpte?

– Ja, men jeg vil ikke gå inn på det. Jeg kan likevel si at det ikke gir oss noe tydelig i svar i etterforskningen, sier Svane Mathiassen.

Politiet venter fortsatt på de toksikologiske undersøkelsene av ofrene.

Toksikologiske analyser inkluderer i hovedsak de vanligste rusgivende stoffene og et utvalg legemidler. I de fleste saker utføres det rutinemessig analyse av omtrent 600 stoffer.