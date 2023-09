Birgitte-saken: Har funnet mer mannlig DNA i nye prøver

Tirsdag begynte statsadvokat Nina Grande på påtalemyndighetens innledningsforedrag.

Der kommer det frem at nye prøver av strømpebuksa til Birgitte Tengs (17) har gitt noen foreløpige svar.

– Vi kan si at det i noen prøver er funnet svært små mengder mannlig DNA. Da snakker vi om en mindre mengde enn i sporprøve A-12-F, sier Grande.

Sendt til Nederland

Sporprøve A-12-F er utklippet fra Tengs' strømpebukse der man, med moderne DNA-teknologi, fant en Y-profil tilhørende Vassbakk i 2019.

Forsvarerne har i svært liten grad brukt tid på å så tvil rundt hvorvidt Y-profilen faktisk tilhører Vassbakk.

Rettssaken mot 53-åringen handler derfor i stor grad om hvordan DNA-et hans kan ha havnet på Tengs' strømpebukse dersom han ikke drepte henne natt til 6. mai i 1995.

Da saken var oppe i tingretten, der Vassbakk ble dømt til 17 års fengsel, stilte forsvarerne spørsmål ved det som ser ut som et blodig håndavtrykk på strømpebuksa.

NY OPPDAGELSE: Midt på låret har strømpebuksa et avtrykk som ser ut til å stamme fra en hånd. Avtrykket ble først oppdaget under tingrettsbehandlingen i fjor. Foto: Politiet

Håndavtrykket har ikke tidligere blitt undersøkt.

Påtalemyndigheten og forsvarerne var derfor enige om å sende strømpebuksa til Netherlands Forensic Institute (NFI), som er et verdensledende laboratorium i Haag, for nye prøver.

Venter på svar

Det er derfra at man nå ha fått foreløpige svar der det er funnet «svært små mengder» mannlig DNA.

– Mengdene er under grensen for det som vanligvis analyseres. Det er altså utfordrende å få et resultat når mengden er så liten som vi snakker om her, sier statsadvokat Grande.

– Det betyr at man kan få resultater som verken inkluderer eller ekskluderer gjerningsmannen. Vi har bedt NFI undersøke flere ganger, sier hun.

De endelige svarene vil være klare før rettssakens fjerde uke, som kun vil dreie seg om DNA.

Forsvarer: – Ikke greit

Forsvaret reagerer kraftig på at påtalemyndigheten går ut med de foreløpige resultatene på de nye DNA-funnene før disse er ferdig analysert og kvalitetssikret.

– Det som ikke kom klart frem i det påtalemyndigheten sier, er at det også er funnet bidrag fra andre i disse prøvene. Dette er foreløpig svar. Det er derfor vi ikke har gått ut med dette, fordi det kan endres, sier forsvarer Stian Kristensen til TV 2.

I RETTEN: Forsvarer Stian Kristensen synes ikke noe om at statsadvokat Nina Grande redegjorde for de foreløpige resultatene av de nye DNA-prøvene som er gjort på Birgitte Tengs' strømpebukse. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han trekker frem at funnene kan endre karakter når de blir testet på nytt, noe han sier også har skjedd når utklippet har blitt dobbelsjekket.

– Det er blant annet gjort analyse av et av disse utklippene som gir helt andre funn når man analyserer det for andre gang. Det gjør at man ikke har egentlig et valid resultat, sier forsvareren og legger til:

– Det å gå ut med dette før prøvene er kvalitetssikret og testet på nytt, det tenker vi ikke er greit. Vi har ikke noe svar. Det er ikke svar på dette enda. Vi må vente å se hva disse kontrolltestene sier.

– Hvor mange markører skal til for å identifisere en person?

– Det tror jeg DNA-ekspertene må svare på, men vi er uansett helt på ytterpunktene av hva teknologien kan detektere i dag, sier Kristensen.

«Ikke skyldig»

På dommerens spørsmål om det betyr at man vil få ulike resultater hver gang man undersøker, svarer statsadvokaten bekreftende.

– I det foreløpige resultatet er det funnet spor som stemmer overens med tiltalte, på elleve markører. Det er en prøve NFI mener inneholder blod. De fant i prøven bare Birgitte og elleve markører. Det er også funnet tre markører som ikke stemmer overens med tiltalte. Vi vet ikke sikkert om dette er DNA, sier hun.

TILBAKE: Torger Tengs, faren til Birgitte, er på plass i Gulating lagmannsrett – den samme retten som frifant fetteren i 1998. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det benyttes rutinemessig 27 DNA-markører i rettsgenetiske analyser hvorav den ene markøren viser kjønn.



– Det vi vet, er at det ikke er nok til å peke på en annen person.

Retten ble satt klokken 09 tirsdag morgen. Like etter at dommerne var på plass, kom tiltalte Johny Vassbakk inn i salen. Han er kledd i en grå genser.

På spørsmål om hvordan han stiller seg til tiltalen, svarte han som ventet «ikke skyldig».