Bill.mrk. «Tidskapsel med egen tannlegestol»

– Vi har gått ut bredt med denne eiendommen, og fått en haug med henvendelser fra store deler av landet.

Dette sier boligmegler Fred Johansen hos Privatmegleren Hammerfest. Han har tatt oppdraget med å selge en nokså unik eiendom – nemlig Langstrand internatskole på øya Sørøya i Vest-Finnmark.

Noen vil kalle den en perle midt i smørøyet – andre en rønne i gokk.

Eiendommen har et bruksareal på 2702 kvadratmeter, fordelt på intet mindre enn 139 rom.

Ifølge boligannonsen framstår den delvis som en «tidskapsel fra internatskolens tid på 50-60 -tallet», med nostalgi og unik historie.

TIDSKAPSEL: Her kan du få ditt eget klasserom, fullt møblert. Foto: Privatmegleren Hammerfest

60 barn

Internat er elevhjem for barn og ungdom som ikke kan bo hjemme under skolegangen. De ble brukt, og brukes, i strøk med spredt befolkning; elevene kan samles i internatskoler, der de bor og får undervisning på samme sted.

I åpningsåret 1954 tok Langstrand internatskole imot 60 barn.

I 2019 skrev avisa Hammerfestingen om Kjell Håvard Næss som hadde sin første lærerjobb på skolen i 1964.

LYS I HUSET: I 1964 kom Kjell Håvard Næss til Langstrand for å jobbe som lærer. – Det var et fantastisk år, sa Næss til avisen Hammerfestingen i 2019. Foto: Faksimile fra Hammerfestingen

– Det var et fantastisk år, sa Næss, som kjørte 190 mil for å komme seg fra Vestfold og opp til Sørøya.

Her var han en av tre lærere ved skolen.

INTERNATLIV: Bildene er fra en artikkel i avisen Hammerfestingen i 2019. Lærer Kjell Håvard Næss nederst t.h. Foto: Faksimile fra Hammerfestingen

– Jeg har ikke hatt en lærerstilling som har gjort så sterkt inntrykk på meg siden, sa Næss.

«Mye jævelskap»

Internatlivet fortonet seg nok ikke like fantastisk for alle elever ved disse skolene, og historiene om dette er mange.

− (...) det er nok mange unger som føler på at de har vært utsatt for et overgrep, både fysisk, psykisk og seksuelt, det var mye jævelskap. Men jeg må bare spørre om hva som var alternativet, det var ikke noe alternativ. Det var ikke mulig å bygge skoler over alt, sa forfatter Ingjerd Tjelle i et intervju med Dagsavisen i 2022.

Renoveringsobjekt

Prisantydningen for den gamle skolen er på 1,75 millioner kroner.

«Gitt førr pængan», vil noen kanskje si – men renoveringsbehovet er stort for bygget, som har vært brukt som privat fritidsbolig siden skolen ble stengt på 70-tallet.

Selv om noe av bygningsmassen er pusset opp og innredet, står det fortsatt møblerte klasserom, nostalgiske vaskeservanter og til og med en gammel tannlegestol igjen i de gamle internatrommene.

GAP OPP: En gammel tannlegestol er blant gjenstandene man kan sikre seg på Langstrand internatskole. Foto: Privatmegleren Hammerfest

GAMMELDAGS: Bildet viser vaskerommet i kjelleren. Foto: Privatmegleren Hammerfest

VASK DE HENDA: Baderommet oser av nostalgi og nøkternhet.- Foto: Privatmegleren Hammerfest

TIDSKAPSEL: Her kan du få ditt eget klasserom, fullt møblert. Foto: Privatmegleren Hammerfest

– Alt inventar følger med på kjøpet, sier megler Johansen.

– Hvem tror du vil ha interesse av et slikt bygg?

– Hvem som helst, egentlig. Inngangsbilletten er jo relativt lav – men den som kjøper dette, må i hvert fall ha både mot og muskler, sier megleren.

Reindriftssamer og gründere

Omlag 20 personer fra store deler av landet har meldt sin interesse for eiendommen.

MEGLEREN: Boligmegler Frank Johansen fra Privatmegleren Hammerfest har tatt oppdraget med å selge Langstrand internatskole Foto: Rino Engdal

Ifølge Johansen er det snakk om både lokale bedrifter, reindriftssamer og privatpersoner på jakt etter fritidsbolig i vill og vakker natur.

– Vi har også vært i kontakt med noen gründere som vil starte en datapark, sier Johansen.

Megleren har også har gjort seg opp en egen tanke om hva eiendommen kan brukes til.

– Det kunne vært et perfekt sted for filming der ute, mener han.

Optimist

Ordfører Terje Wikstrøm (Ap) i Hammerfest kommune sier til TV 2 at et salg av internatskolen kanskje kan utløse aktivitet i den lille bygda som har mange fritidsboliger, men bare fire fastboende.

– Vi ønsker jo at folk skal få bo der de ønsker. Og her kan det ligge noen spennende muligheter med en ny eier – for eksempel en reiselivsbedrift, sier Wikstrøm.

OPTIMIST: Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) synes folk skal få bo der de ønsker. Foto: Hammerfest kommune

– Det er store, fine områder med hav og fjell og fine muligheter for både fiske og scooterkjøring i godkjente løyper, sier ordføreren.

Å komme seg til Sørøya er imidlertid ikke helt enkelt, ifølge ordføreren. Man må enten ha egen båt, eller bruke den fylkeskommunale «bygderuta» fra Hammerfest.

– Den går fire ganger i uka, og tilbudet blir stadig dårligere, sier han.