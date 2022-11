Billettkaos for Kaizers Orchestra: Legger ut flere konserter

KLAR FOR TURNÉ: Kaizers Orchestra gjør comeback. Foto: Vidar Ruud / NTB

Flere Kaizers Orchestra-fans kunne registrere seg på nettsiden dinegamledagerna.no for å få tilgang til forhåndssalget til Kaizers-turneen i 2023. Da var det mange som ønsket å sikre seg billetter.

Da TV 2 sjekket forhåndssalget, viste det seg at flere av byene allerede var utsolgt - kun få minutter etter salget startet. Nå bekrefter bandet at alle byene er utsolgt.

– What? Alt forhåndssalg utsolgt på no time! Crazy. Og tusen takk! Og vær så god: Her får dere 16 konserter å danse Ompa til, sier vokalist Janove Ottesen i Kaizers til TV 2.

TILBAKE I MANESJEN: Kaizers Ochestra er tilbake. Her fra Hurricane festivalen i Tyskland i 2011. Foto: Nigel Treblin

Dermed får fansen fire nye konserter i hver by - altså 16 nye konserter i tillegg til det som kom på forhåndssalget.

Fikk gledelig nyhet

De siste ukene har flere medier skrevet om ryktene som har svirret på sosiale medier om mulig Kaizers-comeback. Onsdag morgen kom nyheten om at bandet bekrefter gjenforening etter ti år.



– Dette var en veldig forventet nyhet, men herregud så gøy, forteller superfan Kristoffer Nicolaysen til TV 2.

I flere uker har det kommet mystiske hint og signaler på sosiale medier. Nicolaysen var aldri i tvil om at det var snakk om et comeback.

MUSIKER: Kristoffer holder på med musikk og finner mye inspirasjon i Kaizers Orchestra. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er deilig å vite at de skal tilbake i manesjen. Jeg har troen på at dette blir bra, forteller han.

Sikret seg møte

Kristoffer Nicolaysen har vært en ihuga Kaizers-fan siden 2013, som vil si at han bare var 13 år gammel da interessen startet. Dermed er dette en stor dag for 23-åringen.

– Mitt første møte med bandet var da filmen deres kom ut etter bandet bekreftet at de skulle ta en pause. Det ble min introduksjon til dette universet.

MYSTISKE HINT: Denne meldingen fikk Kristoffer i forkant før nyheten om comebacket. Foto: Skjermdump

Nicolaysen var en av 107 som skaffet seg en t-skjorte med QR-kode, som Kaizers selv donerte til Fretex. Denne QR-koden viste seg å være en billett til turneen i 2023 - og et møte med bandet selv.

– Selvfølgelig skal jeg på konsert! Men jeg skal ikke karre meg til mange billetter - for jeg vet det er utrolig mange som har lyst til å oppleve konserten. Da er det viktig å være rause.

– Jeg gleder meg til å takke Kaizers for det som har vært - og at vi sammen kan glede oss over det som kommer, forteller han.