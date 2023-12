Billettene rives vekk – Ida (20) betaler 6500 for å reise hjem til jul

Jula nærmer seg med stormskritt, som for mange betyr at de snart skal sette seg på et fly eller tog og vende nesa hjemover.

Hjemreisen kan imidlertid fort bli dyr.

Det har Ida Marhaug (20) fått erfare. Hun studerer i Bergen, men flyr nordover til Svolvær 21. desember for å tilbringe julen med familien.

Prislappen: 6500 kroner for billetter tur-retur.

– Det er en hel husleie for min del, sier studenten til TV 2.



DYRT: En flybillett hjem til Nord-Norge koster skjorta, forteller student Ida Marhaug. Foto: Alexandra Lunstøeng / Studvest

Myrhaug, som også ble intervjuet av Studvest tidligere denne uken, forteller at hun begynte å se etter flybilletter allerede i september. Da lå prisen på 7000 kroner.

20-åringen er i jobb ved siden av studiene, og hjemreisen ble delvis sponset av foreldrene. Hun mener likevel at prisen er noe voldsom for en skarve student.



– Jeg klarte å få prisen litt ned, men det er fremdeles høyt. Man må nesten bestille et år i forveien for å få gode priser, sier studenten.

Store prisforskjeller

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, understreker at 21. desember er den travleste dagen å reise i forbindelse med juleferien.

– At flyprisene er dyre denne dagen er nok som ventet. Vi har i flere måneder både i form av nyhetsbrev og i media varslet om at flyene opp mot julaften fylles fort. Og da spesielt mellom nord og sør, sier hun til TV 2.

Som mye ellers i samfunnet er det tilbud og etterspørsel som bestemmer prisene, forklarer kommunikasjonssjefen.

22. og 23. desember kommer hakk i hæl som de travleste dagene. Flere av avgangene til Widerøe er allerede utsolgt, ifølge Solli.

– Det gjelder spesielt ut til distriktene, i tillegg til en del ruter fra Bergen til Trondheim, Bodø og Oslo, og mellom Trondheim, Bodø og Tromsø, sier hun.

Å unngå de mest populære utfartsdagene, som ifølge Solli er mellom 21. og 23. desember, kan også være lurt for lommeboka, viser TV 2s prissjekk tirsdag:

Prissjekk på flyreiser 22. desember Oversikten viser noen av de rimeligste flybillettene tilgjengelig 22. desember. Oslo - Bodø - 2499,- Bergen - Tromsø: 4204,-



Bergen - Bodø: 4404,- Bergen - Tromsø: 4556,-

Oslo - Harstad : 3199,-

Oslo - Kirkenes: 1999,-

Oslo - Trondheim - 1799,-

Bergen - Kirkenes: 4545,- (Kilde: Finn.no/Norwegian/SAS)



For en billett fra Bergen til Tromsø med Widerøe 21. desember, må du i skrivende stund ut med 6363 kroner, mens prisen er under halvparten om du reiser tre dager tidligere.

18. desember kan du få en billett for 1998 kroner.

– Dersom du planlegger å fly hjem til jul, så burde du bestille billetter, så snart som mulig. Vi kommer ikke til å sette opp mer enn det som er i salg, råder Solli.

UTSOLGT: Flere av avgangene til Widerøe ut til distriktene er allerede utsolgt før jul. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Setter inn flere fly

Kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian forteller at de har økt antallet avganger mellom flere byer både innen- og utenriks i perioden 15. desember til 6. januar på grunn av etterspørselen for julereiser.

– I Norge er det rutene mellom Oslo og Evenes, Tromsø, Kirkenes og Bergen som er forsterket med flere flyvninger, og hvor vi forventer og ser at det vil bli mange reisende.

Også Glorvigen oppfordrer de som vil komme seg hjem til jul om å bestille billettene så snart som mulig.

– Tidligere har vi blitt utsolgt på enkelte avganger og datoer.

– Må skynde seg



Pågangen merkes også på jernbanen, bekrefter kommunikasjonssjef for persontog i Vy, Siv Egger Westin.

– Her er svaret veldig enkelt, pågangen er stor, skriver hun i en epost til TV 2.

Allerede er flere avganger på Bergensbanen utsolgt, forteller Westin.

Dette til tross for at Vy har satt inn flere vogner, og har rundt 400 ekstra seter hver dag i førjulstida.

– Så rådet til dem som ikke enda har kjøpt billetter, er at de må skynde seg, lyder den klare oppfordringa fra Westin.

Likt hvert år

Mønsteret for når folk reiser hjem til jul er ifølge Westin ganske likt år for år.

– Det er dagene inn mot julehelgen som er mest populære, og dermed utsolgt først, samt avganger fra andre juledag og utover i romjula.

5000 KRONER: Er det du minst må ut med dersom du vil ta tog fra Bergen til Oslo 22. desember Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Mandag koster den billigste billetten på Bergensbanen fra Oslo til Bergen 22. desember 5000 kroner. Dagen før kan du få den samme reisen for 1099 kroner.

Fra Bergen til Oslo er det foreløpig tilgjengelige togbilletter for 1099 kroner eller mindre hver dag den siste uka før jul.

Bestillingene «fosser inn»



Hos SJ ble flere av julebillettene først tilgjengelige forrige uke, og etter det har det ifølge markeds- og servicesjef Ronny Reithe i SJ Norge «fosset inn med bestillinger».

– Det var mest sannsynlig mange som satt og ventet på at det skulle bli mulig å bestille togturen. Vi tror at pågangen ikke gir seg med det første, sier han til TV 2.

SJ har også iverksatt tiltak for at flere skal komme seg hjem til jul, forteller Reithe.

– Vi har forsterket enkelte avganger der vi har materiell og mulighet, og følger daglig med på om vi har flere muligheter til forsterkninger.