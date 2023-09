Bilen til Thomas ble stjålet – slik fikk han den tilbake på kun 40 minutter

FORNØYD: Thomas Duratovic er veldig fornøyd med at bilen ble reddet. Foto: Privat

Én spesiell funksjon på bilen til Thomas gjorde at han fikk den rekordraskt tilbake.

Da Thomas Stople Duratovic (39) leverte mercedesen sin på bilverkstedet på Alnabru i Oslo, forventet han at bilen sto trygt der.

Slik gikk det ikke.

Tirsdag morgen fikk han telefon fra eieren av verkstedet med beskjed om at bilen var stjålet.

Men i bilen var det montert ett spesielt verktøy som gjorde at politiet kunne finne igjen bilen og pågripe en person på kun 40 minutter.

Skjønte noe var galt

Selv om bilen ble stjålet, tok Duratovic det hele rolig.

– Jeg fikk telefon fra verkstedet klokken ni på morgenen. De lurte på om jeg hadde vært og hentet bilen, men siden jeg ikke hadde det så måtte den være stjålet, forteller han.

Det var Budstikka som skrev om den stjålne bilen først.

Eieren av verkstedet var ikke like rolig.

Foto: Privat

Gabriel Dakhil ved Bulk Smart Repair AS bekrefter ovenfor TV 2 at det har vært innbrudd både hos dem og hos naboen.

– Jeg merket det da jeg kom på jobb om morgenen. Da jeg gikk rundt til bygget hvor kontorene er, så jeg at et vindu var knust. Akkurat da tenkte jeg egentlig at det bare var veldig rart.

– Men da jeg så at garasjedøren var brutt opp og at bilen var borte, skjønte jeg at det var noe galt. Så da ringte jeg eieren av bilen med en gang, sier Dakhil.

I tillegg til bilen til Duratovic hadde tyvene også fått med seg utstyr fra verkstedet til store verdier.

– Vi har ham

Dakhir forteller til TV 2 at de fleste nye biler i dag er utstyrt med GPS, og derfor nølte han ikke å spørre om mercedesen til Duratovic tilfeldigvis hadde dette.

Heldigvis for de to var bilen utstyrt med dette, og dermed begynte leteaksjonen etter bilen.

Men GPS-en var ikke aktivert da bilen forsvant.



– Mercedes hadde fjernet funksjonen, så jeg måtte ut med 300 kroner cirka for å få den tilbake.

PÅ TUR: På GPS-en kunne alle følge med på hvor bilen var. Foto: Privat

– Men det var 300 kroner godt brukt, så jeg kommer absolutt til å ha det abonnementet fremover og, sier Duratovic.

Etter at GPS-en ble startet opp, kunne de se at bilen kjørte rundt. Verkstedeieren fikk ringt politiet og sammen kunne de styre politiet mot riktig retning.

– Politiet var helt fantastisk. De snakket med meg på telefonen og prøvde å roe meg. Plutselig så sier de «da er saken ferdig. Vi har ham», forteller en lettet Dakhil.

Tar grep

Selv om bilen kom til rette igjen, var utstyret til verkstedet ingen steder å se. Men det sier Dakhil ikke er noe fare med.

– Tenk hvor trist det hadde vært dersom bilen var borte og!

PARKERT: Det var ved denne parkeringen bilen ble funnet. Foto: Privat

Det har tidligere ikke vært behov for verken alarmsystem eller overvåkingskamera fordi verkstedet ligger i et industriområde hvor det normalt sett ikke er folk på kveldstid.

Men etter innbruddet har Dakhil nå tatt grep og bestemt seg for å montere både kamera og alarmsystem.

– Man tenker jo at det ikke skal være nødvendig, vi bor jo i Norge. Men nå får vi det montert.