Bildet satte fyr på internett: – Publisert ved et uhell

Søndag la Sophie Elise Isachsen ut et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen influenser.

På bildet holder den andre influenseren en liten pose med det som ser ut som et hvitt pulver.

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev Isachsen under bildekarusellen.

Fra hovedpersonene selv har det imidlertid vært helt taust – fram til nå.

RØD LØPER: Sophie Elise Isachsen på rød løper i forbindelse med at Petter Stordalen sitt nye hotell Sommero åpnet i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Et uhell

Bildet ble raskt tatt ned fra plattformen, men rakk å spre seg i sosiale medier. Siden har reaksjonene haglet.

Kringkastingsrådet i NRK har mottatt 1600 klager på bildet, som gjør saken til den tredje mest påklagde i Kringkastingsrådets historie.

En rekke eksperter har reagert på bildet, og er bekymret for signalet det sender til unge følgere. Andre har tatt influenserne i forsvar.

TV 2 har forsøkt å få et intervju med Isachsen, managementet hennes og den andre influenseren siden søndag.

Ingen av dem har svart.

Onsdag har TV 2 vært i kontakt med en person nær de to influenserne. Vedkommende har fått samtykke fra de to til å formidle følgende til TV 2:

– Den andre influenseren visste ikke at bildet skulle publiseres, og har aldri samtykket til dette. Sophie Elise publiserte bildet ved et uhell.

De ønsker ikke å gi kommentarer utover dette, inkludert hva som var i posen.

TV 2 kjenner heller ikke til innholdet i posen.

TV 2 har foreløpig valgt å ikke identifisere den andre influenseren.

– Legg dere flate

Medieekspert Arne-Inge Christophersen, som er daglig leder og rådgiver i Marketing Toolbox, er ikke blyg når han kommenterer situasjonen de to influenserne står i.

Han er veldig klar på hva influenserne bør gjøre nå.

FAGLIG TYNGDE: Christophersen er regnet som en av Norges fremste medieeksperter, og vant Mediaforums hederspris i 2014. Foto: Kristoffer Sandven

– De må legge seg flate og fortelle at de ikke tenkte seg om når de gjorde dette. At de ikke gjorde dette med en gang, vitner jo om umodenhet.

Dersom det ikke var narkotika i posen, mener han at de offentlig også bør avkrefte dette.

– Drøyt

– Det er et uttrykk som heter «All PR er god PR». Vil dette også gjelde for de to influenserne?

– Det er store forskjeller på positivt ladet PR og negativt ladet PR, og dette går definitivt i den siste kategorien.

Uavhengig av innholdet i posen, mener han signalet bildet sender er svært uheldig.

– Uavhengig er det å hinte om narkotika ved å vise en pose med hvitt pulver sammen med teksten såpass drøyt. Dette vitner om at de overhodet ikke har tenkt seg om, sier han.

En av grunnene til at han reagerer såpass sterkt, er at begge kvinnene er forbilder for mange unge.

– Er et problem

At influenserne ikke vil stille til intervju i denne saken, mener presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen er problematisk.

– Det er et problem at folk som besitter så mye makt ikke vil svare på spørsmål. For å ha et fungerende demokrati, må vi ha en åpen debatt hvor mennesker med makt må finne seg i å svare på kritikk, sier han.

Det mener han gjelder influenserne, politikere og næringslivstopper.

Kan tjene på tausheten

I tillegg peker presseeksperten på at disse personene får mye oppmerksomhet, som de utnytter kommersielt.

– Det er en tematikk pressen burde sette et mye mer kritisk søkelys på. De slipper rett og slett for lett unna, sier han.

STILLER SPØRSMÅL: Bodahl-Johansen stiller spørsmål ved at influenserne velger å forholde seg tause. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Bodahl-Johansen forteller at han som regel mener det er lite å tjene på å prøve å legge lokk på en sak ved å nekte å svare. I denne konkrete saken ser han imidlertid noen mulige fordeler ved det.

– Kanskje vil de unngå kritiske spørsmål, som er vanskelig å svare på. I tillegg betjener de en enorm kommersiell interesse. Det er ikke utenkelig at de vil unngå at for mye kritikk rettes mot dem, som igjen kan påvirke muligheten til å tjene penger, sier han.

– NRK bør rydde opp

I tillegg til at influenserne forholder seg tause, reagerer Bodahl-Johansen på hvordan NRK har håndtert saken.

Isachsen er NRK-profil gjennom podkasten «Sophie & Fetisha», som hun har sammen med venninnen Fetisha Williams. NRK Underholdning eier podkasten.

NRK har sagt at de ikke vil kommentere saken, ettersom bildet ikke er tatt eller publisert i en NRK-sammenheng. De planlegger heller ikke å si opp avtalen med influenseren.

PROMO: Dette bildet ble brukt til å promotere podkast-samarbeidet mellom Sophie Elise, Fetisha og NRK. Foto: Henriette Dahli / NRK

– Gitt de opplysningene Sophie Elise har gitt oss, så får ikke dette konsekvenser for samarbeidet mellom henne og NRK, og podkasten kommer som planlagt på torsdag, sa Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, i en kommentar til TV 2.

Presseeksperten forteller at han ikke forstår seg på håndteringen til NRK – uavhengig av hva som er i posen på bildet.

– Fremstillingen skaper uansett store problemer for NRK sin troverdighet. De gir influenserne en enorm posisjon og en plattform, og da kan jeg ikke forstå hvorfor de ikke har en større bevissthet knyttet til hva de står for og representerer, sier han.