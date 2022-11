Bilde av antatt gjerningsmann med pistol spres på nett: – Definitivt uheldig

OSLO TINGHUS (TV 2): Et bilde som angivelig viser mannen som er siktet for å ha skutt og drept en mann i 20-årene på Grønland i Oslo, deles på sosiale medier. Det får politiet til å reagere.

SPERRET AV: Det var mye politifolk på plass i timene etter at en mann i 20-årene ble skutt og drept på Grønland i Oslo. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

TV 2 har sett bildet, som viser en mann men armene ned langs siden. I den høyre hånda har han en pistol.

Mannen står utenfor en restaurant på Grønland. Han har på seg en boblejakke med hette og en mørk caps.

Etter det TV 2 forstår, er bildet hentet fra et overvåkningskamera som politiet har sikret materiale fra. Overvåkingsvideoen er sentral i den pågående drapsetterforskningen.

Nettopp derfor skulle politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen helst sett at bildet ikke ble spredd på sosiale medier.

– Det er definitivt uheldig for etterforskningen, for vi ønsker å snakke med vitner før de har fått informasjon fra saken. Det gjelder naturligvis også dersom det skulle vise seg å være flere mistenkte, sier han.

Samtykket til fengsling

På spørsmål om politiet vil foreta seg noe for å forhindre videre spredning av video eller bilder fra åstedet, svarer Michelsen at de har gjort det de har mulighet til på nåværende tidspunkt.

– Vi har henstilt pressen om ikke å publisere disse bildene, sier han.

BESLAG: Politiet tok med seg en rekke gjenstander fra åstedet søndag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Mandag kveld sitter den drapssiktede mannen i 30-årene i avhør med politiet. TV 2 er ikke kjent med om han har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Tidligere mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, noe han selv samtykket til.

– Det er viktig at politiet får tid til avklaringer, forklarte hans forsvarer Tor Even Gjendem.

Advokat Gjendem ønsker mandag ikke å kommentere bildet som angivelig skal vise hans klient med en pistol.

Politiet har uttalt at det var den siktede mannen selv som overfor politiet forklarte hvor drapsvåpenet befant seg, slik at politiet kunne spore det opp natt til mandag.

Forsvarer: – Har svart godt på spørsmål

Den andre siktede i saken, en mann i 20-årene, har i avhør nektet enhver befatning med drapet.

AKTOR: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen har begjært de siktede mennene varetektsfengslet. Foto: Per Haugen / TV 2

Han begjærte seg derfor løslatt, men Oslo tingrett besluttet å varetektsfengsle ham i fire uker med brev- og besøksforbud, slik politiet ba om.

– Han har svart godt på de spørsmålene politiet har stilt ham. Hva han har forklart, ønsker jeg ikke å gå inn på, sier mannens forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, til TV 2.

I kjennelsen fra Oslo tingrett står det blant annet at mannen endret forklaring etter at politiet viste ham bilder og video fra saken.

Politiet gikk tidlig ut og opplyste at de knytter drapet til et kriminelt miljø, blant annet fordi de kjenner avdøde godt fra tidligere.

Politiadvokat Michelsen mener likevel det er for tidlig å slå fast at det er snakk om et kriminelt oppgjør.

– Det vi kan si, er at de involverte personene har tilhørighet til et belastet miljø i grønlandsområdet som vi kjenner fra før av, sier han.