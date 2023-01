Bilbergerkjendis: – Jeg ler av dette kaoset

Regn og snø skaper kaos i trafikken i Sør-Norge onsdag. I Oslo ba politiet folk vurdere å la bilen stå.

Samtidig, i Eidfjord, sitter den erfarne bilbergeren Bjørn Lægreid (56) og humrer.

– Jeg må innrømme at jeg ler litt når jeg ser dette kaoset på veiene på Østlandet. Det skjer jo hver vinter, sier Lægreid.

Internasjonal kjendis

56-åringen er et kjent ansikt for mange, etter at han og tre andre bilbergere har blitt internasjonale kjendiser gjennom i National Geographic-serien «Vinterveiens helter».

KJENDISER: Bilbergerne Roger Blengsli, Bjørn Lægreid, Ole Henrik Blengsli og Thord Paulsen i serien «Vinterveiens helter». Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

Vinterværet vi nå opplever i Sør-Norge, er ingenting i forhold til hverdagen som bilbergerne i TV-serien må hanskes med.

– En viktig årsak til kaoset er jo at det er utrolig mange flere biler som skal frem på veiene på det sentrale Østlandet. Men det er også veldig mye dårlige kjøreegenskaper der ute, sier Lægreid.

Ekspertens tips

Lægreid har holdt på med bilberging i 28 år, og har på disse årene berget svært mange biler på værharde riksvei 7 over Hardangervidda.

– Har du noen tips til østlendinger som sliter med å komme seg fram i snøkaoset?

– Hahahaha, hvor skal jeg begynne, humrer Lægreid i skjegget.

Fra spøk til alvor. Den erfarne bilbergeren er tydelig på at situasjonen kunne ha vært annerledes, dersom bilistene fikk testet seg på skikkelige vinterveier – og ikke bare på en glattkjøringsbane.

VÆRHARDT: Å jobbe som bilberger i Norge kan være krevende, det kan Lægreid skrive under på. Foto: National Geographic TV/ ITV Studios Norway

– For å lære må man oppleve vinterføret på den harde måten. Kaoset ville nok blitt mindre dersom det var obligatorisk å krysse et vinterfjell i kjøreopplæringen, sier Lægreid.

Store problemer

Det var ikke bare i morgenrushet det kokte på veiene i Oslo-området.

Utover dagen var det også mange ulykker og stengte veier.

UTFORDRENDE: Snøvær skapte utfordrende kjøreforhold på veiene onsdag ettermiddag, som her på E-18 ved mellom Drammen og Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

Onsdag formiddag ble E18 ved Lierbakkene stengt i retning Oslo, da et vogntog sperret veien. Mens onsdag ettermiddag ble E6 ved Alnabru stengt, i retning Gardermoen, etter to vogntog fikk stans.

Og det stanset ikke her.

Meteorologisk institutt opplyser at nedbøren vil fortsette fram til natt til torsdag. Enkelte steder kan det komme opp 40 centimeter snø.

JOBBER PÅ SPRENG: Brøytebilene har kjøret kontinuerlig på E18 ved Sandefjord hele onsdag. Foto: Stein Akre/ TV 2

Bilberger-Bjørn ber folk som skal ut på veiene å følge Vegtrafikksentralens oppfordring om å tenke seg om før de legger ut.

– Mange kan prise seg lykkelig for at vi har så mange dyktige bilbergere i dette landet, sier Lægreid.

