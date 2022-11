Bil og mobil kan være farlige spioner

Vi har ikke helt forstått at mobiltelefonen, bilen og datamaskiner er lett bytte for den ønsker å stjele informasjon fra deg og din arbeidsgiver.

PASSER PÅ: Roar Thon er fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og gir råd om hvordan vi skal opptre for å unngå at sensitiv informasjon ikke skal havne på avveie. Foto: www.gudim.no

– Her i Norge har vi høy tillit til hverandre. Baksiden av den tilliten er at vi kan være litt naive og blåøyde i møte med de som kynisk forsøker å få tak i og utnytte den informasjonen vi sitter på, sier fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til TV 2.

Han begrunner det på følgende måte:

– Vi forstår ikke helt hva som er teknologisk mulig, og blir overrasket over det, sier fagdirektør Roar Thon.

Vær bevisst

NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. De håndterer et trusselbilde i stadig endring der spionasje, datainnbrudd, droneflyving, krig i Europa og påvirkning av valg er noen av essensene.

– Risikoen for informasjon som kommer på avveie på grunn av mangelfulle tiltak og dårlige rutiner vil alltid være til stede, svarer Thon på spørsmålet om det digitale trusselbildet har endret seg vesentlig i 2022.

Han mener vi alle må ha et mer bevisst forhold til informasjonssikkerhet. Ikke mist personer i spesielle posisjoner.

– Sensitiv informasjon som vi tilegner oss via jobben kan ha stor betydning for krefter utenfra. Det betyr at ansatte i forsvar, politi, utenrikstjeneste og politikere må ha et mer bevisst forhold til datasikkerhet og telefonbruk; det være seg alt fra hva de skriver til hvem de har kontakt med, forklarer Roar Thon.

Han mener det ikke er så viktig om mobiltelefonen heter Huawei eller Iphone.

– Det finnes ingen mobiltelefoner som er godkjent til bruk for gradert informasjon. Jeg kan ikke bruke min mobil til å kommunisere på gradert nivå. Samfunnet forventer at jeg og andre i samme situasjon oppfører oss fornuftig og føler de skrevne regler. Skjer det brudd på reglene kan det få alvorlige konsekvenser.

MØTEROM: I dette møterommet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet må alt elektronisk utstyr legges igjen i spesialskap på utsiden. Foto: Oda Hveem/NSM

Hos NSM betyr det at all teknologi må bli igjen i spesialbygde oppbevaringsbokser utenfor møterommet.

– Kravet er: Skal du snakke om sensitiv og gradert informasjon, ikke ta med telefonen og annen elektronikk inn i møtet.

TikTok-Mehl

Thon har også et godt råd til vanlige folk som ønsker å sikre mobiltelefonen sin.

– Gjør en kritisk vurdering av hvilke apper du installerer på telefonen din. Må du legge igjen kontaktinfo, stedsangivelse og annen informasjon for å få den tjenesten via akkurat den appen? Gjør en kost-nytte-vurdering om det er nødvendig å ha TikTok på telefonen. Vår hovedbekymring er ikke nødvendigvis den ene appen, men summen av ulike apper som samlet sett kan utgjøre en risiko via telefonen eller klokka di, sier Roar Thon.

Justisminister Emilie Enger Mehl har fått kritikk for at hun har TikTok på sin mobiltelefon. Hun har overfor TV 2 i oktober understreket at det ikke er fare for at Kina får tilgang til jobbmailen hennes via telefonen.

TIKTIOKMINISTER: Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl har TikTok på telefonen sin. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er det ikke. Jeg tar noen ekstra forholdsregler fordi jeg er justis- og beredskapsminister, sier Mehl.

NSM vil ikke råde henne til å la være.

– Jeg vet ikke hva hennes telefon brukes til, men statsråden må selv gjøre et selvstendig valg og være bevisst hva den telefonen brukes, svarer fagdirektøren i NSM.

– Hva med biler produsert i Kina? Utgjør det en trussel hvis en type bil står parkert inne på et forsvarsanlegg?

– Det viktigste er ikke hvor bilen er produsert. Det handler om at alle nye kjøretøy i dag er fullstappet av sensorer som gjør at hver enkelt må gjøre en sikkerhetsvurdering. Hvor nært skal en bil i dag få lov til å kjøre inn på et område som kan ha gradert informasjon? Vi gir råd til både forsvaret og politiet i slike spørsmål, bekrefter Thon.

– Kommer sensitiv informasjon på avveier fordi vi slumser med sikkerheten?

– Det har jeg ikke detaljert informasjon om, men jeg blir vel heller ikke overrasket over hvis det skjer. Mennesker gjør feil, sier Roar Thon.