Bil med fire barn havnet på kanten av et stup – så tok vinden seg opp

Like før klokken 9.30 lørdag morgen meldte Vest politidistrikt om at en bil hadde kjørt av veien i Gloppen kommune i Vestland.

– Bilen hadde havnet over autovernet. Den ble liggende på siden, med fare for å tippe over kanten til et stup, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt.

Innsatsleder Arne Rundekleiv Holme i Gloppen brannvesen ble også varslet om hendelsen.



– Jeg gjorde meg klar på fem minutter og var fremme på stedet etter ti minutter eller et kvarter, sier han.

Synet som møtte han på ulykkesstedet gjorde inntrykk.

Bevegde seg på kanten

– Bilen lå på siden, ganske utpå kanten. Det går bratt ned til fjorden, som ligger mellom 50 og 100 meter lenger ned. Bilen lå veldig utsatt, samtidig som vinden tok seg veldig opp, sier han.

Det var ingen tid å miste.

Ifølge Holme var det en voksen og fire barn i bilen.

– De lå helt i ro. Det var en god avgjørelse ettersom bilen lå såpass utsatt, sier han.

Samtidig jobbet brannvesenet på spreng med å sikre bilen.

– Tenk deg å ligge med fire unger i en bil som beveger seg på kanten. Det er ikke noe noen har lyst til å være med på, sier Holme.

BAKLUKE: Ingen ble skadet som følge av ulykken, og personene ble fraktet ut via bakluken. Foto: Gloppen brann og redning

Hendelsen ble først omtalt av BA.

Etter kort tid fikk brannvesenet sikret bilen og berget familien ut. Innsatslederen pustet lettet ut.

– Dette var en dramatisk hendelse, som fort kunne gått mye verre, sier innsatslederen.

Preget

Ifølge Holme var familien rystet etter hendelsen.

– De var veldig preget, selvfølgelig. I tillegg var de veldige glade for at vi kom og at de fikk hjelp. Det uttrykte sjåføren, sier han.

Ifølge operasjonsleder Johannessen ble personene fraktet ut via bakluken. Ingen skal ha blitt skadet som følge av ulykken, ifølge politiet.



– De var selvfølgelig preget, det er klart det opplevdes dramatisk for dem, sier han.