Bidrar til renteheving: – Skal mye til for at den ikke kommer

Den norske kronen ligger fortsatt på et historisk svakt nivå. Det kan få flere konsekvenser enn at utenlandsferien blir dyrere.

Forrige uke kostet euroen 12 kroner, men kronen styrket seg noe etter at inflasjonstallene kom fredag. Prisveksten i oktober var nemlig høyere enn det som var ventet.

I skrivende stund ligger euroen på rundt 11,89 kroner.

Selv om kronen hentet seg litt inn, er den fortsatt svakere enn det Norges Bank hadde forventet, forklarer sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland.

– Vi tror at den svake krona vil bidra til beslutningen Norges Bank tar i desember.

NY HEVING: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, forventer en ny renteheving. Foto: Jonas Been Henriksen/ TV 2

Beslutningen hun snakker om, er det mange tror vil bli den siste rentehevingen i denne omgang.

Svakere krone taler for at Norges Bank vil sette opp renta.

Det er det flere grunner til:

– Importvarer blir dyrere, rett og slett. En allerede høy inflasjon er på vei ned, men nedgangen blir bremset av den svake kronekursen.

Det tar altså lengre tid å få ned prisene når kronekursen er svak.

Dessuten virker en svak kronekurs også positivt inn på lønnsomheten i eksportindustrien, som er frontfaget i den norske koordinerte lønnsdannelsen, sier Haugland.

– Slik øker den sannsynligheten for at neste års lønnsvekst holder seg på et høyt nivå.

Spikeren i kista

Det er godt kjent at prisveksten i Norge ligger på et høyt nivå.

Etter fire måneder med fall, økte prisveksten i oktober.

SSB peker på kraftig økning i strømprisene og dyrere matvarer som de største bidragsyterne for økningen.

Sjefstrategen i Nordea, Erik Bruce, sier følgende om han tror fredagens inflasjonstall bidrar til en ny renteheving:

– Etter min mening var det spikeren i kista, sier han.

PRISVEKST: Dyrere matpriser bidro til prisvekst i oktober. Nå advarer sjefsøkonomer mot nytt rentehopp i desember. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Også han peker på at en svak krone betyr høyere pris på importere varer.

– Så nå er det vel ganske klart at det blir en ny renteheving i desember.

Ned, ned, ned

Siden det historiske null-rentenivået under pandemien har styringsrenta blitt hevet flere ganger. Nå ligger den på 4,25 prosent.

– Det Norges Bank bryr seg om, er å få inflasjonen tilbake igjen på et mer normalt nivå. De skal sørge for at prisveksten er lav og stabil, og nå er den ikke det, forklarer Haugland.

Hun tror Norges Bank vil heve renta til 4,5 prosent.

– Det skal mye til for at den varslede hevingen ikke kommer, i lys av at inflasjonstallene fra oktober spratt opp igjen, og at krona er såpass svak.

Norges Bank har selv lenge varslet at de trolig vil sette opp renten i desember.