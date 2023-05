Siden i fjor høst har Arfan Bhatti (45) vært siktet for medvirkning til terrorangrepet i fjor sommer. Neste uke skal hans søknad om løslatelse mot kausjon behandles i pakistansk rett.

BEGJÆRT UTLEVERT: Arfan Bhatti (45) er siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo i juni i fjor. Tirsdag møtte han i retten i Pakistans hovedstad Islamabad. Foto: Heiko Junge / NTB

Den kjente islamisten møtte i retten i Pakistans hovedstad Islamabad tirsdag klokken 11.00 norsk tid.

Hans advokater beskriver rettsmøtet som en såkalt kausjonshøring.

Bhattis norske forsvarer, advokat John Christian Elden, uttalte i forkant av rettsmøtet at hans klient trodde det går mot løslatelse, og at han ville søke om løslatelse mot kausjon.



– I dag er det en rettshøring omkring spørsmålet om løslatelse fra varetekt. Spørsmålet er om påtalemyndigheten skal stille kausjon som vilkår for løslatelse mens de behandler spørsmålet om utlevering, sier Elden til TV 2.

Klokken 13 meldte NRK at Bhattis søknad om ikke vil bli behandlet før i neste uke.

ADVOKAT: John Christian Elden er en av flere advokater som forsvarer Bhattis interesser. Foto: Marie Grensbraten Lorvik / TV 2

– Uheldig

Forsvareren hadde håpet på en avklaring i løpet av tirsdagen, men tar rettens beslutning til etterretning.

– Det er uheldig at det ikke ble avgjort i dag, men vi får ha forståelse for at ting kan ta tid. Så da får vi bare vente en uke til, sier han.

– Hva ønsker din klient at skal skje?

– Han samtykker til kausjon som vilkår for løslatelse, men han mener han skal løslates uansett, fordi det ikke er grunnlag for mistanke for anklagen. Resultatet blir det samme om det er det ene eller det andre, og det er det retten skal ta stilling til.

– Hvordan har han det nå?

– Han sitter nå varetektsfengslet, men under mer ordinære forhold enn tidligere. Det går i og for seg greit, men han vil gjerne ut.

TERROR: Masseskytingen i Oslo i fjor sommer skapte internasjonal oppmerksomhet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vil sette seg inn i anklagene

Dersom Bhatti løslates til uken, vil de jobbe videre med saken fra Pakistan, skriver VG.



Elden er ikke overbevist om at pakistanske myndigheter vil beslutte utlevering til Norge.

– Det er ingen utlevering som skal besluttes nå og det er liten grunn til å tro at det blir en utlevering, sier advokaten og fortsetter:

– Han sa at han ønsket frivillig å komme til Norge i fjor sommer, men fikk beskjed om at det ikke var behov. Han ønsker å sette seg inn i hva disse anklagene går på, noe han foreløpig ikke har fått anledning til å gjøre.

Siktet for medvirkning

Siden i fjor høst har Bhatti vært siktet for å ha medvirket til terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022.

To menn ble drept og 23 andre ble skadd da Zaniar Matapour (43) skjøt vilt rundt seg mot tilfeldige personer utenfor to utesteder i sentrum av hovedstaden.

SKYTTER: Zaniar Matapour skjøt mot tilfeldige personer i fjor sommer. Bhatti er anklaget for å ha medvirket til angrepet. Foto: Politiet

Siden da har politiet og PST gjennomført en omfattende etterforskning, som har ført til at Bhatti og to andre har fått status som siktet i saken.

Nekter straffskyld

Selv var Bhatti i Pakistan da angrepet skjedde, men politiet mener å ha avdekket at han likevel spilte en rolle.

Formelt er han siktet for medvirkning til grov terrorhandling og medvirkning til både drap og drapsforsøk.

Selv nekter han enhver befatning med masseskytingen. Hans lokale forsvarer mener bevisene i saken er svake.

– Dokumentene fra norsk politi er hovedsakelig basert på en Telegram-samtale. Der har de tatt noen skjermdumper. Det gjenstår å se hvor autentiske og troverdige disse skjermdumpene er, sa Bhattis pakistanske advokat, Zia Ur Rehman, til TV 2 i forrige uke.

FORSVARER: Advokat Zia Ur Rehman representerer Bhattis interesser i Pakistan. Foto: Simen Askjer / TV 2

Åpner for å komme til Norge

Etter at 45-åringen ble siktet har norsk politi forsøkt å få ham utlevert til Norge.

Det foreligger ingen utleveringsavtale mellom Norge og Pakistan, men det finnes eksempler fra tidligere på at pakistanske myndigheter likevel har utlevert personer til Norge.

Selv har siktede gitt uttrykk for at han er villig til å komme frivillig til Norge, men ikke med politieskorte.