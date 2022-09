Bhatti avhørt i Pakistan – dette ble han spurt om

LANG RELASJON: John Christian Elden har vært Arfan Bhattis advokat i mange år – blant annet her i Oslo tingrett i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB

Den 20. juli i år, tre uker etter skytingen, dukket det opp en politibil i landsbyen der Bhatti oppholder seg i Pakistan.

Bhattis mangeårige advokat John Christian Elden forteller at islamisten ble avhørt av patruljen. De hadde med seg et ark med spørsmål fra norsk politi.

Temaet for avhøret var todelt. Først spurte de om en kniv han hadde i en bil da han ble stoppet sammen med Zaniar Matapour (43) i Oslo forut for en SIAN-demonstrasjon i april.

SIKTET: Både Zaniar Matapour og Arfan Bhatti er terrorsiktet etter masseskytingen i Oslo. Foto: Privat

Det andre temaet var skytingen i Oslo, ifølge Elden.

Har vært på ambassaden

Bhatti tok selv lydopptak av avhøret, og han dro i august tilbake til politiet for å lese gjennom sine egne uttalelser.

TV 2 er ikke kjent med hva Bhatti forklarte i avhøret. Nå er han internasjonalt etterlyst og siktet for medvirkning til terror.

Elden forklarer at politiet har både telefonnummeret og e-postadressen til Bhatti.

– Han har vært på den norske ambassaden i Pakistan flere ganger i løpet av sommeren, blant annet for å få nye pass. Så det er vanskelig å skjønne at politiet har problemer med å få tak i ham hvis de ønsker det, sier han.

Eldens inntrykk er at de lokale politifolkene «ikke helt forsto hva de stilte spørsmål om» på vegne av norsk politi.

– Jeg har forsøkt å finne ut hvor spørsmålene kom fra. Jeg aner ikke om det var PST, e-tjenesten eller Oslo politidistrikt. Ingen vil vedkjenne seg dette, sier Elden.

Oslo politidistrikt har ikke besvart TV 2s spørsmål om Eldens uttalelser.

– Er tilgjengelig

Elden er forsvareren til Zaniar Matapour (43), som skjøt vilt rundt seg i Oslo sentrum natt til 25. juni. Han kan derfor ikke forsvare Bhatti i forbindelse med terrorsiktelsen.



Bhatti har bedt om å få oppnevnt advokat Svein Holden som sin forsvarer.



– Jeg avventer nå oppnevning fra Oslo tingrett, og jeg har ingen ytterligere kommentarer i sakens anledning, sier Holden til TV 2.



ÅSTED: To personer ble skutt og drept ved utestedene Per på hjørnet og London pub 25. juni. Foto: Frode Sunde / TV 2

Elden har likevel vært i kontakt med Bhatti fredag. Til TV 2 sier han at den norske islamisten befinner seg på en kjent adresse i Pakistan.

– Jeg har snakket med han senest i dag etter pressekonferansen til politiet for å høre om han hadde hørt noe om han skulle være etterlyst. Han har heller ikke hørt det. Han er tilgjengelig for politiet og har kontakt med ambassaden, sier Elden.

Stoppet i bil

TV 2 er kjent med at Matapour og Bhatti har kjent hverandre siden 2015.

I 2015 var Bhatti bosatt i en leilighet på Grønland i Oslo, ifølge opplysninger fra Folkeregisteret.

Samme år var et familiemedlem av Matapour bosatt i nabooppgangen til Bhatti. I samme tidsrom flyttet Matapour inn i familiemedlemmets leilighet og ble boende her i flere år, får TV 2 opplyst.

Det siste kontaktpunktet mellom Bhatti og Matapour som TV 2 er kjent med, stammer fra 22. april i år. Da ble de to stoppet sammen i en bil på Stovner.

Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

