Beyoncé hylles for sitt nye album: – Wow

– Wow, jeg hørte nettopp «Jolene». Beyoncé gir den jenta motstand, og hun fortjener det!

Slik reagerte countrylegenden Dolly Parton, eller Dolly P. som hun selv signerer på Instagram, etter å ha hørt Beyoncé Knowles-Carter sin versjon av hennes ikoniske låt «Jolene» fra 1973.

Parton er ikke den eneste som har latt seg begeistre av superstjernens nye album «Cowboy Carter», som ble utgitt natt til fredag.

Lørdag konstaterte Spotify at albumet er det mest strømmede albumet på ett døgn så langt i 2024.

«Dette er også første gang et countryalbum har denne rekorden i år», skrev Spotify via Instagram.

Albumet er det andre i en trilogi, etter «Act I Renaissance» som ble utgitt i 2022.

Hedrer historiske kvinner

I det nesten 80 minutter lange albumet, som består av totalt 27 spor, hedrer Knowles-Carter kvinnene som har banet vei før henne.

Og spesielt én kvinne får skinne litt ekstra, nemlig artisten Linda Martell. Hun er kreditert på to av sporene, inkludert «The Linda Martell Show».

Ifølge The Washington Post lå alt til rette for at Martell skulle bli en storslått countryartist på 1970-tallet. Hennes låt «Color Him Father» klatret til nummer 22 på Billboards countryliste, etter at hennes første album ble lansert i 1970.

BANET VEI: Artisten Linda Martell, vist på skjermen bak, var en pionér innen country på 1970-tallet. Her fra da hun ble hedret med «Equal Play Award» i Nashville i 2021. Foto: Mark Humphrey/AP Photo

Men ifølge Martell selv, gjengitt av den amerikanske avisen, ble hun tilsidesatt til fordel for hvite artister. Dermed kom det aldri flere album fra Martell.

Musikkmagasinet Rolling Stone beskriver den svarte artisten som en pionér innen countrysjangeren.

I respons til Knowles-Carters hyllest til Martell, skrev hennes barnebarn Quia Thompsen følgende på X.

«Jeg har virkelig lyst til å vekke bestemor og gi henne et tonn av kyss», gjengir Washington Post.

Tradisjonelt har countrysjangeren vært dominert av hvite artister.

– Det var en utrolig vond og slem appropriasjon som foregikk gjennom 30- og 40-tallet der hvite amerikanere tok countrylåtene til svarte og ga de ut som hvit musikk, fortalte serieskaper og podkastvert Gjermund Stenberg Eriksen fredag.

QUEEN B: Beyoncé, også kjent som Queen Bey, sitt nye album har allerede tatt verden med storm. Lørdag konstaterte Spotify at det er det mest strømmede albumet på ett døgn så langt i 2024. Foto: Chris Pizzello

Covrer Beatles-låt

I tillegg til «Jolene» har Knowles-Carter covret den kjente Beatles-låten «Blackbird». Og det er ikke tilfeldig at hun har valgt ut nettopp den.

Sangen, som ble skrevet av Paul McCartney og John Lennon i 1968, handler om håp og overlevelse – blant annet med teksten «take these broken wings and learn to fly».

Ifølge nyhetsmagasinet Time skal McCartney ha vært inspirert av borgerrettsbevegelsen i USA på 1950- og 1960-tallet da han skrev sangen.

BEATLES: Beyoncé har laget en ny versjon av Beatles-låten «Blackbird». Her er bandet fotografert i sin storhetstid i 1964 da de ankom John F. Kennedy-lufthavn i New York. Fra venstre John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney og George Harrison. Foto: AFP

Særlig hendelsene i Little Rock, hvor en gruppe med ni svarte skoleelever ble utsatt for grov diskriminering da de ble de første ikke-hvite elevene til å starte på en videregående skole i staten Arkansas i 1957.

I et intervju med GQ i 2018 fortalte McCartney at tittelen «Blackbird» er en henvisning til «svart jente», og at han ville formidle et budskap om at det var deres tur til å «stå opp og bli fri».

I Knowles-Carter sin versjon av sangen har hun fått med seg fire svarte countryartister, nemlig Tanner Adell, Tiera Kennedy, Brittney Spencer og Reyna Roberts.

På Instagram takker Adell for at «Queen Bey» har gjort drømmene hennes til virkelighet.

Dyp beundring

Artisten Miley Cyrus, med countryrøtter fra Tennessee, medvirker også på albumet. I sangen «II Most Wanted» får lytterne høre henne i duett med Knowles-Carter.

I en Instagram-post skriver Cyrus at hennes beundring for superstjernen har blitt enda dypere etter at hun har fått jobbet med henne.

«Takk, Beyoncé. Du er alt og enda mer. Elsker deg», fortsatte artisten.