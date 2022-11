Beviser forsvant, rapporter ble glemt og feil mann ble tiltalt

HAUGESUND (TV 2): Aktor er helt åpen om at flere spørsmål i Birgitte Tengs-saken kommer til å bli stående ubesvart også etter rettssaken.

Den første uken av den historiske rettssaken mot Johny Vassbakk (52) er tilbakelagt.

Aktoratet har gitt retten et innblikk i hva de kommer til å legge frem av bevis frem mot nyttår. Forsvarerne har forklart dommerne hvorfor de mener bevisene ikke holder.

«LIVS KAMP»: Tiltalte Johny Vassbakk sier han nå kjemper livets kamp i retten. Rettstegning: Ane Hem / TV 2

Tiltalte selv har tilbragt mange timer i vitneboksen, der han etter beste evne har forsøkt å forsvare seg mot de alvorlige anklagene.

Selv om aktørene er rykende uenig om det aller meste, så er det konsensus om én ting: De mange tabbene under den opprinnelige etterforskningen gjør det umulig å få saken fullstendig opplyst.

– Den er så katastrofalt dårlig på enkelte områder. En kan nesten velge den løsningen du ønsker, sier forvarer Stian Kristensen.

– Rutinene var helt annerledes og kan ikke sammenlignes med hvordan de er i dag, sier aktor Thale Thomseth.

Var på åstedet

Den første svært uheldige omstendigheten skjedde allerede rett etter at drapet fant sted.

Birgitte Tengs (17) ble funnet død mellom klokken 09.00 og 09.30 den 6. mai, men hun kunne trolig blitt funnet mange timer tidligere.

Ved 04-tiden den natten Tengs forsvant, stoppet en politipatrulje ved åstedet.

PÅ ÅSTEDET: En patrulje fra Avaldsnes lensmannskontor var tidlig på åstedet, natt til 6. mai, men var ikke klare over det selv. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Politifolkene la merke til slepespor og blod i veibanen, og de brukte billysene til å få bedre oversikt over stedet.

De kjørte en sivil politibil, som ikke var like godt utstyrt som en vanlig patruljebil. Dermed hadde de ikke tilgang på en skikkelig lommelykt.

Den ene betjenten hadde imidlertid med seg en liten lykt, som de brukte da de gjorde nærmere undersøkelser.

Det som skjer etter dette har skapt grobunn for en teori om at gjerningspersonen, på dette tidspunktet, kunne ha gjemt seg i politiets umiddelbare nærhet.

SLEPESPOR: Da politiet kom til åstedet, så de slepespor på denne veien. De gikk i en bue fra venstre mot høyre og innover i terrenget ved en grind. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hørte lyder i mørket

Dette er blant annet omtalt i TV 2s dokumentarserie «Hvem drepte Birgitte?» fra 2018, og nå nylig i Svarttrosts podkast «Tabbene i Tengs-saken».

I podkasten går journalistene Bjørn Olav Jahr og Sindre Leganger stegvis gjennom politiets arbeid i denne saken.

Politibetjentene som oppdaget blod og slepespor, la merke til at sporene fortsatte inn bak en grind som stod litt på skakke. De forserte grinden og tok seg innover i terrenget.

FUNNSTED: Bak et vierkratt like ved Gamle Sundsveg ble Birgitte funnet drept. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Lommelykten var for svak og de klarte ikke å se tydelig. Den ene betjenten gikk tilbake til bilen for å tilkalle en annen patrulje, men fikk ikke svar gjennom sambandet.

Den andre betjenten ble, ifølge deres egne rapporter, stående igjen på innsiden av grinden. Da hørte vedkommende det han beskrev som et skrik.

I rapporten hans står det at det var vanskelig å høre, men at «det kunne høres ut som om det var ett eller annet som kolliderte med et nettinggjerde».

Like etterpå hørte han lyden på nytt.

I rapporten står det at det da var «tydelig at dette var lyden fra fugler som skrek varselrop eller at flere fugler barket sammen».

Dette er Birgitte Tengs-saken * 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført. * Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre. * 1. september i fjor pågrep politiet Johnny Vassbakk (52) på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Vassbakk siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år. * Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen. * 17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot Vassbakk. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt. * 4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken. * Rettssaken mot Vassbakk startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november. * Det er satt av åtte uker til rettssaken. * Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld. Kilde: NTB / TV 2

Lukket grinda – var åpen dagen etter

Betjentene konkluderte med at dette måtte være snakk om tjuvslakt av sau, og at dette var noe å undersøke nærmere neste dag.

Dermed bestemte de seg for å forlate stedet.

Ifølge forfatter Jahr hadde den ene politibetjenten angivelig sauer selv, og var nøye med å lukke grinden skikkelig etter seg.

FØLGER SAKEN: Få kan mer om Birgitte Tengs-saken enn journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Fem og halv time senere kom bonden som eier grunnen til stedet. Han la merke til blodet, slepesporene – og at grinden nå var åpen.

Da han undersøkte nærmere, fant han Tengs drept.

Pakken som forsvant

Bonden tilkalte politiet som raskt kom til stedet. En viktig oppgave i initialfasen av en drapsetterforskning er å prøve å fastslå så presist som mulig når døden inntraff.

Dermed ble en lege tilkalt, som blant annet skulle fastslå offerets kroppstemperatur.

Det gikk imidlertid ikke som planlagt, for legens termometer holdt ikke mål. Årsaken var at instrumentet ikke klarte å måle så lave temperaturer.

PÅ ÅSTEDET: Politiet rykket ut til åstedet på Karmøy lørdag 6. mai i 1995. Flere er kritiske til måten åstedet ble behandlet på. Foto: Eirik Østberg / Haugesunds Avis

Det ble også sikret mageinnhold fra Tengs, men da dette skulle sendes til eksperter for analyse, kom pakken ifølge politiet på avveie.

Det er noe uklart hvordan den forsvant, men trolig ble den borte i postgangen.

Derfor måtte de analysere mageinnholdet ved å se på fotografier som var tatt før pakken forsvant. Håpet var at man basert på fordøyelsesprosessen kunne si noe om dødstidspunktet.

Politiet har anslått at dødstidspunktet var omtrent 01.00, men dette er heftet med stor usikkerhet, ifølge aktor Thale Thomseth.

FØRER SAKEN: Det er Rogaland statsadvokaten, med statsadvokat Thale Thomseth i spissen, som aktorerer saken mot Vassbakk. Foto: Frode Sunde/TV2

– Dere tror disse bevisene forsvant i posten. Hva tenker dere om at det i så fall har skjedd?

– Det kan jo høres ganske utrolig ut, og det er en ganske uheldig omstendighet i en så alvorlig sak, sier Thomseth, og legger til:

– Når det er sagt, og som vi nevnte i innledningsforedraget vårt: Når vi skal fastsette et dødstidspunkt, så er analyse av et mageinnhold uansett beheftet med betydelig tvil, sier Thomseth.

Vet ikke om hun satt i bil

Den siste sikre observasjonen av Tengs er gjort i Kopervik sentrum sent om kvelden den 5. mai, altså kvelden før hun ble funnet drept.

Påtalemyndigheten vet ikke hvordan hun kom seg de rundt fire kilometerne fra Kopervik til åstedet.

SENTRUM: Birgitte Tengs ble observert av flere i Kopervik sentrum den kvelden hun ble drept. Foto: Frode Sunde / TV 2

En teori er at hun satte seg i en bil med gjerningsmannen.

En grønn Opel, tilsvarende den som drapstiltalte Vassbakk kjørte i 1995, er observert i Kopervik samme kveld, men ingen har sett Tengs sette seg inn og kjøre av sted i denne.

Ingen har heller sett Vassbakk denne kvelden.

– Dette er et sentralt spørsmål i etterforskningen. Vi vet ikke hvordan eller hvor Birgitte Tengs møtte gjerningsmannen, sa Thomseth i retten.

Flere vitner har fortalt at hun ofte haiket, men at hun også like gjerne kunne gå. Det er ulike ruter hun i så fall kunne tatt.

– Aldri møtt Birgitte

Politiet fikk også flere tips om Vassbakk i dagene etter drapet, blant annet fra Jorun Øpsen.

Hun hadde blitt angrepet av Vassbakk og forsøkt kvalt da hun var hans psykolog.

En sekretær ved politistasjonen i Haugesund, Grete Strømme, tipset inngående om Vassbakk.

Hun leverte en grundig rapport på mer enn 20 sider til politiet, uten at dette ble fulgt opp. Når Vassbakk nå står tiltalt for drapet, har mange vært svært kritiske til at Strømmes rapport ikke ble tatt mer på alvor.

VARSLET: Grete Strømme følger rettssaken mot Johny Vassbakk (52), mannen hun tipset politiet om for 27 år siden. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Først i desember i 1995 ble han kalt inn til et kort avhør. Det er altså hele syv måneder etter drapet.

Da sa Vassbakk til politiet at han ikke kjenner Tengs og at han aldri har truffet henne. I avhøret fikk han ikke mange oppfølgingsspørsmål.

I stedet valgte politiet å rette etterforskningen sin mot Tengs' fetter.

Siktelsen mot ham bygget i korte trekk på at han slet med å redegjøre for to timer den aktuelle kvelden, og at politiet mente han hadde oppført seg underlig ved flere anledninger.

Vil angripe DNA-bevis

I fengsel ble fetteren isolert. I timelange avhør ble han presset hardt, noe som førte til at han tilsto.

Fetteren ble frikjent i lagmannsretten, blant annet på grunn av avhørsmetodene han ble utsatt for. Dagen etter ble han imidlertid dømt til å betale erstatning til offerets foreldre.

Avhørsmetodene har senere vært utsatt for omfattende kritikk, som også førte til konkrete endringer i politiets metoder.

Først fredag for en drøy uke siden ble fetteren endelig helt renvasket for anklagene.

I dag, 27 år etter drapet, mener politiet at de har riktig mann.

Hovedbeviset i saken er et Y-DNA fra tiltalte Vassbakk som er funnet på strømpebuksa til Tengs.

Forsvarerne vil imidlertid angripe dette beviset. Spørsmålet de stiller seg, er hvorvidt det ble avsatt under drapshandlingen eller ikke.

KNYTTET SAMMEN: Politiet fikk i mars 2019 beskjed om at det var gjort funn av en DNA-profil fra Johny Vassbakk (52) på strømpebuksa til Birgitte Tengs (17). Foto: Politiet / Privat

At politiet ikke dekket seg til, og potensielt forurenset åstedet, vil være et sentralt moment for forsvarerne.

I dag mener politiet at Tengs ble drept med en stein.

På åstedet brukte imidlertid politiet flere steiner på åstedet til å holde på plass presenningen som skulle dekke til eventuelle spor.

Kronologisk gjennomgang

På mandag fortsetter den omfattende hovedforhandlingen i rettssal 14 på tinghuset i Haugesund.

Først ut er etterforskningslederen i Kripos' seksjon for kalde saker.

Han skal blant annet gå kronologisk gjennom den 27 år lange historien med etterforskning knyttet til denne saken.

Også venninner av Tengs og bonden som fant henne står på vitnelisten kommende uke.

Slik fremdriftsplanen ligger nå, kan de se ut til at rettssaken mot Vassbakk kommer til å pågå helt frem til 6. januar i 2023.