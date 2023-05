Både privatpersoner og bedrifter sliter med å betale regningene sine. Nå sliter spesielt to bransjer med økende priser.

PROBLEM: Selv om det går mot sol og sommerferie, opplever flere bransjer en inkassostorm. For flere bransjer er det merkbart at folk har mindre å rutte med, samtidig som at de økende utgiftene tynger. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Stadig flere nordmenn opplever nå resultatet av økende priser og stigende renter.

3. mai hevet Norges Bank styringsrenten til 3,25 prosent.

Nå viser inkassotallene at økte renter sakte, men sikkert, også fører til betalingsproblemer på lån.

– Sammenlignet med i fjor, er det omtrent 18 prosent flere billån som går til inkasso, og 67 prosent flere boliglån. Felles for begge er naturligvis at lån som er sensitive for renteøkninger, sier sjefanalytiker i Intrum, Morten Trasti.

VANSKELIG: Stigende priser og rentehevninger gjør det stadig mer utfordrende for nordmenn å betale lånene sine, Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han påpeker at vi kommer fra en pandemitid der folk hadde færre utgifter og bedre betalingsevne med færre inkassosaker.

Likevel er trenden klar: Folk flest får nå kjenne på de stigende prisene.

Strøminkasso til værs



Der inkassoøkningen for privatpersoner kan sies å være moderat, beskriver analysesjef Magnus Solstad i Kredinor situasjonen for bedriftene som krevende.



– For foretakene måler vi betydelig vekst i alle saksområder, der inkasso relatert til strøm har økt med hele 56 prosent, sier han.

DYR: Høye strømpriser og lavere forbruk påvirker nå flere bransjer. Varehandelen og hotellbransjen sliter med å betale for strømmen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

TV 2 har skrevet om inkasso-hoppet som foregår i bygg- og anleggsbransjen, som fremdeles har høyest volum av inkasso.



Økende priser har nå også begynt å påvirke andre næringer.

– Vi ser at veksten akkurat nå er størst innen hotell- og restaurant og varehandel. Det er tydelig at disse næringene er spesielt utsatt for prisveksten vi har hatt det siste året, sier Solstad.

Både Intrum og Kredinor er blant de største inkassoselskapene i Norge og dekker store deler av det norske inkassomarkedet.

– Dobling av konkurstallene

På ett år har nemlig Kredinors tall for strøminkasso økt med med 90 prosent i hotell- og restaurantbransjen, mens for varehandelen er økningen på hele 150 prosent.



Solstad påpeker at det foreløpig kun er innenfor strøm selskapet har sortert inkassotallene for disse bransjene.

ØKENDE PROBLEM: Samtidig som at folk flest har fått dårligere kjøpekraft, sliter bedrifter i flere bransjer med å håndtere stigende utgifter. Foto: Truls Aagedal / TV 2 (Arkiv)

Likevel kan man se at den dramatiske økningen gir utslag i konkurstallene.

– Både varehandel og hotell- og restaurantbransjen har om lag en dobling i konkurser sammenlignet med i fjor, forteller Solstad.

Merker at folk kutter

Den samme utviklingen opplever Intrum, der inkassotallene for hotell har steget med 30 prosent på et år, langt over nivåene før pandemien.



– Vi tror årsakene til stigningen er kombinasjonen av økte kostnader på alle plan, lave marginer, og at bransjene slet mye mer under koronapandemien, enn mange andre, sier sjefanalytiker Trasti.

TØFFE TIDER: Hotellbransjen er blant dem som har merket de økonomiske utfordringene. Både inkasso- og konkurstallene har steget kraftig det siste året. Foto: Daniel Berg Fosseng (Arkiv)

At norske forbrukere har fått langt dårligere kjøpekraft det siste året bidrar til den utfordrende utviklingen for hotellnæringen.

– Nå når vi ser at forbrukerne strammer inn forbruket, er disse bransjene typisk de første som merker det, forklarer Trasti.

Da er det godt nytt for landets hotell at mange nordmenn planlegger å feriere innenlands.