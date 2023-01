– Betydelig protest-potensiale i befolkningen

Regjeringspartiene starter valgåret med målinger som viser at nærmere halvparten av velgerne som stemte på dem ved forrige valg, har forlatt dem.

Begge partier lekker mest til Høyre, som kan smile bredt av rekordmålinger om dagen. Mange Sp-velgere også har gått til Fremskrittspartiet.

VALGFORSKER: Johannes Bergh er leder av valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er store bevegelser i velgermassen, og ikke alle vet hvilket parti de kommer til å krysse av for i september.



– Mange velgere sitter på gjerdet nå, og de har partiene en viss sjanse til å vinne tilbake, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til TV 2-programmet Norske tilstander.

Savner Solbergs styring

Han tror at én forklaring på Høyres suksess på meningsmålingene, er at mange nordmenn har positive minner om Erna Solbergs regjeringstid.

Særlig hennes ledelse under koronapandemien, var velgerne fornøyde med.

STILLE I BÅTEN: Erna Solberg og Høyre opplever rekordmålinger om dagen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Regjeringen Støres håndtering av energikrisen, er de derimot lite imponerte over. Bergh tror at styringsdyktighet er viktig for mange velgere, og at de som er opptatt av tydelig og god styring, går til Høyre nå.

– Det gjelder selvfølgelig velgere som ligger i midten ideologisk, understreker han.

– Ap lekker i begge ender

I tillegg til lekkasjen til Høyre, mister Arbeiderpartiet også velgere til venstresiden. Bergh beskriver partiets situasjon frem mot valget som et strategisk dilemma.

– Problemet er at hvis man tar et skritt til venstre, mister man velgere til høyre. Tar man et skritt til høyre, mister man velgere til venstre, sier han.

VELGERFLUKT: Statsminister Støre og regjeringen hans har mistet nærmere halvparten av velgerne siden forrige valg. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Velgerflukten er stor over hele landet, både i og utenfor byene. Heller ikke der er det noe enkelt svar på hvordan partiet skal snu skuta.

– De kan for eksempel ikke kun mobilisere i byene frem mot lokalvalget, sier Bergh.

Illojale velgere

Mange beskylder Høyre for å ha en "sitte stille i båten"-strategi i opposisjon. Men selv om strategien har vært vellykket så langt, bør de ikke ta velgerne for gitt, ifølge Bergh.

Han sier at den rekordhøye oppslutningen partiet har nå, kan minne om situasjonen Senterpartiet opplevde under Solbergs regjeringstid. Da fikk partiet mange nye velgere på kort tid, som har forsvunnet siden.

– Jeg tror folk i Høyre er klar over at velgere kan komme og gå ganske raskt. Det har vi sett på en mer dramatisk måte dette året enn kanskje noen gang før.

– Det er store bevegelser i velgermassen nå, er det begynnelsen på et opprør vi ser?

– Jeg tror det er betydelig protestpotensiale ute i befolkningen, sier Bergh.

Han peker på at mange av Arbeiderpartiets velgere sitter på gjerdet, og mange er irriterte over strøm- og energipolitikk.

NORSKE TILSTANDER: Eirik Bergesen, Elin Ludvigsen og Morten Sandøy går i dybden på aktuelle temaer hver torsdag på TV 2 Nyheter. Foto: TV 2

Man kan ikke se bort fra at dette kan komme til uttrykk gjennom protestbevegelser som bompengelistene var et eksempel på ved forrige lokalvalg, sier han.



Han peker på ett parti som kan komme til å få en slik rolle før valget i september:

– Det kan for eksempel være gjennom Industri- og næringspartiet, som setter ord på det mange mener i strømpolitikken, avslutter Bergh.

