– Betydd veldig mye

«Til evigheten og forbi».

Tekstlinjen er hentet fra Disney-filmen «Toy Story», og er foreviget i gifteringene til ekteparet John-Edvard og Henny Genius.

– Det er noe vi tenker gjelder særlig for oss, sier John-Edvard til TV 2.

Da han fridde til Henny brukte han en kjærlighetslåt fra braksuksessen «Frost», og da paret ga hverandre sitt ja, var både antrekk, bilder, kakepynt og musikk preget av noen av Disney-universets mest kjente innslag.

– Svaret er vel at vi er veldig store Disney-fans, innrømmer 27-åringen fra Askøy, utenfor Bergen.

Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Underholdningsgiganten fyller 100

Denne uken feirer paret fem års bryllupsdag med Disney-konsert i Telenor Arena. Samme uke feirer selskapet som fargelegger livene deres 100 år.

16. oktober 1923 grunnla brødrene Walter og Roy Disney det som i dag er The Walt Disney Company.

I 1928 ble verden introdusert for Mikke Mus for første gang, i filmen «Steamboat Willie». I 1938 kom «Snøhvit og de sju dvergene». Seinere har Disney gitt oss flere klassikere, som «Løvenes konge» i 1994, og i nyere tid har verden blitt kjent med utallige superhelter i Marveluniverset – som stadig får flere serier på Disney +.



Selskapet er i dag et av verdens største medieselskaper, og endte i fjor med et overskudd på 3,2 milliarder dollar, som i dag tilsvarer nesten 35 milliarder kroner.

SAMLING: Hjemmet til Genius-paret bugner over av Disnet-effekter. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Fått stor betydning

Underholdningsgiganten har satt et massivt preg på bransjen og folks liv. Noen mer enn andres.

– For oss er det ikke bare noe vi synes var gøy å se på kino, men også noe som har fått stor betydning for oss. Både som barn og ungdom, men også som voksne, fortsetter John-Edvard.

Paret møttes i kirkekor i ungdomsårene.

Begge hadde de opplevd å ikke passe helt inn blant andre på egen alder. Begge hadde de en kjærlighet for Disneys mange karakter, filmer og fornøyelsesparker.

MUSEKAKE: Mikke og Mini Mus preget bryllupskaken. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Inspirerer oss

Sammen har de omfavnet både Disney og annerledesheten. Blant annet i podkasten «DisneyGenuis».

– Det som er fint med Disney er både at det er «bare» for underholdning. Men også det at – særlig nyere Disney – har hatt fokus på ting som det kanskje er vanskelig å sette ord på selv, når det gjelder relasjoner eller ting man strever med i hverdagen, forteller Henny, og fortsetter:

– Det har betydd mye for oss å kunne ta del i det. Både med sånn vi kler oss og hvordan vi har det hjemme. Det inspirer oss til å være oss selv.

KLÆR: Stort sett hver dag bruker paret ett eller flere plagg med Disney-motiver. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Gir oss en trygghet

Hjemmet deres på Askøy bugner over av gjenstander og bilder fra det nå omfattende Disney-universet, og stort sett hver dag går paret i klær med Disney-motiv.

– Da jeg gikk på barneskolen, ungdomsskolen var det om å gjøre å ikke skille deg ut. Jeg ville ikke gi de andre enn grunn til å gjøre narr av meg. Det har vært en frihet i å nå kunne kle meg i det jeg kunne ønske at jeg kledde meg i da, sier Henny.



– Vi dyrker Disney sammen. Det gir oss en trygghet, sier John-Edvard.

2018: Paret møter Donald Duck i Disney World i Florida i 2018. Foto: Privat

– De største fansene

Paret drar jevnlig til enten Disney World i Florida eller Disneyland i Paris. Bryllupsreisen ble lagt hit, og seinest i høstferien tilbrakte paret – og flere venner – fem døgn i parken utenfor Frankrikes hovedstad.

– Det er ingen deler av livet Disney ikke er en del av. Vi er nok noen av de mest Disney-inspirerte folkene, selv om vi nok ikke er dem med den største samlingen, forklarer John-Edvard.

– Vi er de største Disney-fansene jeg har møtt, skyter Henny inn.