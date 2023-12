Betaler ut millioner etter voldtekt og vold: Frykter «frikort»

REAGERER: Elisabeth Rød frykter konsekvensene for ofre som opplever av sakene de anmelder blir henlagt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Siden 2016 har politiet henlagt over 2000 anmeldte voldslovbrudd fordi de mente gjerningspersonen var for syk til å straffes. Etter henleggelsene står voldsofrene igjen.

– Dette tenker vi strider mot folks rettsbevissthet, og at mange vil føle på redsel og avmakt, sier advokat Elisabeth Rød.

Rød, som snakker på vegne av Bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen, har fått presentert tallene som TV 2 publiserte lørdag.

Tallene viser at norsk politi i perioden 2016-2022 har henlagt 2095 saker med fysisk vold, fordi den mistenkte gjerningspersonen antas å være psykisk syk og strafferettslig utilregnelig.

I slike tilfeller bruker politiet henleggelseskode 065, tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

I mange av sakene får voldsofrene alvorlige skader, viser TV 2s gjennomgang.

– De fornærmede opplever det som svært belastende og at de mangler rettsikkerhet, sier advokat Rød.



Vil se på regelverket

Bistandsadvokatutvalget mener tallene er så høye at noen bør se nærmere på om regelverket fungerer godt nok til både å beskytte samfunnet og ivareta den psykisk syke.

– Koden 065 må ikke være en lettvint løsning. 065 gir «frikort» i form av at en ikke kan straffes. Vi opplever at psykisk syke ofte ikke har selvinnsikt i eget sykdomsbilde og avslutter medisinering eller behandling etter kort tid. Uten oppfølgning vil noen av dem da bli potensielt tikkende bomber med fare for samfunnet, sier Rød.



I år trådte en lovendring i kraft. Den innebærer at når en voldssak henlegges med kode 065, har ikke voldsofferet lenger krav på advokathjelp dersom en vil søke erstatning.

– Lovendringen rammer disse fornærmede ekstra hardt, fordi gjerningspersonens psykiske helse er det som hindrer en iretteføring av saken, mens de fornærmedes skader etter handlingene naturlig nok ikke er mindre av den grunn, sier Rød.



Betaler ut millioner i erstatning

TV 2 har fått en oversikt over alle saker der det er utbetalt voldsoffererstatning i straffesaker som er henlagt med kode 065.

Siden 2016 er det utbetalt voldsoffererstatning i 170 slike saker. Totalt er det utbetalt 8,9 millioner kroner. Toppåret var i 2021 da det ble utbetalt erstatning til 31 fornærmede.

Det er utbetalt erstatning til blant annet seks fornærmede etter voldtekt, tre fornærmede etter voldtektsforsøk, fem fornærmede etter forsøk på drap og 12 fornærmede i familievoldssaker.

Vilkåret for å få penger, er at det må aktuelle forholdet må være «klart sannsynliggjort» og offeret må være påført personskade som følge av den straffbare handlingen.

Vil ha et nytt system

Denne høsten har TV 2 dokumentert hvordan flere personer har fått saker henlagt med kode 065 og raskt fortsatt med alvorlig kriminalitet.

TV 2 kjenner til 19 drapssaker der gjerningspersonen før drapet hadde begått kriminalitet som ble henlagt med kode 065.

I mange tilfeller får 065-henleggelser svært få eller ingen konsekvenser for gjerningspersonen. For Bistandsadvokatutvalget er det viktig å understreke at slike henleggelser samtidig får konsekvenser for de fornærmede.

– De fornærmede opplever da at samfunnet ikke beskytter dem, og mange lever i konstant frykt og bekymring for at noe kan skje med dem eller andre, sier advokat Rød.

Hun mener at man må få på plass et nytt system som på en bedre måte fanger opp de psykisk syke i samfunnet.



– Gjerningspersonene må få hjelp slik at de unngår å begå nye straffbare handlinger og samfunnet og de fornærmede må vite at gjerningspersonene blir fulgt opp slik at de blir beskyttet fra nye hendelser, sier hun.