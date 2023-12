Betaler nesten 15.000 kroner i taxi for å komme seg hjem til jul

GUTTA PÅ TUR: Marius Haugstvedt, Thomas Seim Frotvedt, Nicolai Hegland Johansen og Sondre Eide på flyplassen i Gdansk for å rekke hjem til Bergen til jul. Her sammen med taxisjåføren. Foto: Privat

Guttegjengen måtte ta taxi fra Berlin til Gdansk for å komme seg hjem til Bergen til jul.

– Vi har lest flere saker om trøbbel i flytrafikken, men at det skulle gå så galt, hadde vi ikke trodd, sier Sondre Eide til TV 2.

Han og kompisene Nicolai Hegland, Thomas Seim Frotvedt og Marius Haugstvedt har vært på sin årlige tur til en storby - og trodde det skulle bli uproblematisk å komme seg hjem til Bergen fra Berlin.

– Flyet vårt skulle tatt oss hjem den 22. desember, men på grunn av uvær og kanselleringer, kom vi oss ingen vei, sier Eide.

Kompisgjengen fikk et nytt alternativ via Frankfurt og hjem, men også denne turen ble innstilt.

Dermed måtte kompisgjengen være kreative og finne alternative reiseruter for å komme seg hjem til jul.



– Det ble mye leting etter alternative flyvninger hjem. Vi så etter flyvninger fra andre steder i Europa. Da så vi at det gikk et fly fra Gdansk til Bergen.

Fem timer taxitur

Men da kompisene dukket opp hos leiebilfirmaer, var det ingen ledige biler tilgjengelig.

– Vi fikk ikke tak i leiebil som vi kunne kjøre til Gdansk. Det ble ganske kjip stemning, for vi ville jo komme oss hjem til jul, sier Eide.

Kompisgjengen bestemte seg for å velge det eneste aktuelle alternativet igjen for å komme seg hjem til jul: Nemlig en taxitur fra Berlin til Gdansk.

En kjøretur som tar over fem timer.

– Taxisjåføren som kjørte oss til bilutleien takket ja til å kjøre oss. Men han skulle egentlig ha 1500 euro for å kjøre oss, sier Eide.

BY TIL BY: Turen til Gdansk tar 5 timer og 35 minutter, ifølge Google Maps. Foto: Skjermdump

Til slutt klarte kompisene fra Bergen å prute ned prisen til 1300 euro, forteller Eide. Et beløp som tilsvarer cirka 14.600 norske kroner. I tillegg måtte de ut med 10.000 kroner for nye flybilletter.

TV 2 har sett kontoutskriften som viser betalingen.

– Hvis alt går etter planen vil flyet vårt dra i 15-tiden fra Gdansk til Bergen. Forhåpentligvis rekker vi julemiddagen, sier Sondre Eide til TV 2 på julaften.



– Turen i seg selv har vært veldig bra, men dette kunne vi vært foruten.

Forsinkelser og kanselleringer

Når TV 2 prater med kompisgjengen, har de akkurat ankommet flyplassen i Gdansk – klar for flyet som skal frakte dem til Bergen.

– Nå svinger vi inn på flyplassen her. Det er bare å krysse fingrene for at ikke dette flyet blir kansellert, men vi har troen. Nå blir det godt å komme hjem, sier han.

Dersom ikke flyet blir kansellert, er kompisene hjemme i 18-tiden juleaften. Kompisene vet ikke om de får pengene for taxituren tilbake.

– Vi er nok forberedt på å betale fra egen lomme.

UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Her er kompisgjengen i taxien til Gdansk. Foto: Privat

Stormen «Pia» har sørget for flere forsinkelser og kanselleringer de siste dagene. Og det er ventet en del vind videre.

– Det blir kraftigere vind i morgen, men det er fortsatt en del vind, snø eller snøbyger i løpet av dagen i dag, sier meteorolog Susanne Røyder i Meteorologisk institutt.

– Vi har sendt farevarsel om snø for området. Det er også ventet stiv kuling i dag, sier hun.

Trafikkoperatør Arne Viken gir sine råd til alle som skal ut og kjøre julaften.

– Bruk tiden. De fleste har fri i dag selv om man skal på middag. Kom deg trygt frem med rolig puls, sier Viken.

Han gir også sine lykkeønskninger til kompisgjengen fra Bergen:

– Jeg håper de har flaksen på sin side og kommer seg hjem til jul så fort som mulig. La det være en opplevelse selv om det ser negativt og mørkt ut.

– Det kan bli en god historie om noen år.



