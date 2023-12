Betaler for politisk samarbeid: – Grenser til korrupsjon

– Jeg reagerer veldig sterkt på dette. Det grenser til korrupsjon, sier Troy Saghaug Broderstad til TV 2.

Han er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT og mener avtalen som er inngått mellom styringspartiene i Tromsø burde få konsekvenser.



KONSEKVENSER: Førsteamanuensis Troy Saghaug Broderstad mener pengefordelingen burde få konsekvenser. Foto: Kjetil Rydland

Onsdag kveld kunne iTromsø avsløre at Ap og SV betaler til sammen 766.000 kroner til Rødt og MDG. Rødt får en halv million, resten går til MDG.

Det mener flere eksperter er å betale for politisk samarbeid.

Pengene hentes fra godtgjørelsen hver partigruppe får utbetalt i støtte over kommunebudsjettet.



«Bakromsavtale»



– Hvis politikken ender opp som et spill for mest mulig frikjøp, og ikke politisk gjennomslag, kan det bli et stort demokratisk problem, sier Broderstad.

Han kaller det en «bakromsavtale» som fører velgerne bak lyset, og at det er spesielt problematisk i lys av årets politiske skandaler og den allerede svekkede tilliten til folkevalgte.

– Intensjonen kan være så god som helst, men pengene er demokratisk gitt. Da kan man ikke fordele det på en annen måte, sier Broderstad.

Broderstad mener pengefordelingen burde få konsekvenser og at Ap og SV i alle fall gå tilbake på avtalen som er inngått.

Tar sterk avstand

Gruppeleder, Marta Hofsøy (Ap) og Pål Julius Skogholt (SV) begrunner grepet med at småpartiene skulle få mulighet til å jobbe mer med politikk på rådhuset. De opplyser samtidig til TV 2 at pengefordelingen skjedde etter at den politiske plattformen var klar.

– Vi er opptatt av at det skal være flest mulig hundre prosent på rådhuset for å sørge for et godt samarbeid. MDG og Rødt hadde ikke nok oppslutning til at de kunne få 100 prosent frikjøp. Da har vi fordelt litt, sier Hofsøy.

IKKE NOE Å SKJULE: Marta Hofsøy (Ap) er tydelig på at man på rådhuset ikke har noe å skjule i denne saken. Foto: Terje Pedersen

Hun tar sterk avstand fra at pengefordelingen beskrives som korrupsjon.

– Forhandlingen om posisjoner og politikk skjedde før fordelingen. Reaksjonen til Broderstad bygger på en misforståelse, sier Hofsøy til TV 2.

– Vi har ikke noe å skjule og vil være helt åpen. Jeg forstår at det stilles spørsmål, men dette mener jeg ikke at har vært skjult, sier Hofsøy.



De har nå bedt juristene i kommunen ta en vurdering, men gruppelederen tviler på at de konkluderer med at fordelingen ikke var i orden.

Kjøp og salg av politisk støtte

Også lederen av Partilovnemnda, jussnestor Eivind Smith, setter spørsmålstegn ved grepet de rødgrønne har gjort i Tromsø. Han mener partiene med dette har kjøpt seg flertallsmakt.

– Det kan se ut til at man bokstavelig talt kjøper og selger politisk støtte for penger til enkeltpersoner eller til et annet parti, og at dette er penger det kommunale regelverket ikke gir mottakerne krav på. «Motytelsen» ser ut til å være støtte til flertallskonstellasjonen i det nye kommunestyret, sier Smith til NTB.

– Dette skaper inntrykk av kjøp av stemmer. I noen sammenhenger ville man rett og slett kalle det korrupsjon, sier han