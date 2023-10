Betaler enorme summer: – Kan være problematisk

TETT SAMARBEID: Legemiddelindustrien er avhengig av et forhold med legene. Men nå advares det om for tette bindinger. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Bare i fjor utbetalte Legemiddelindustrien (LMI) 30 millioner kroner i honorar og spons til norske leger.

Summen er fordelt på LMI sine 41 medlemsselskaper i Norge og cirka 3600 leger, opplyser de til TV 2.

De 30 millionene inkluderer blant annet honorar for foredrag, reise og opphold og konsulentoppdrag.

– Tilliten svekkes

Svein Aarseth er leder i rådet for legeetikk i Legeforeningen. De organiserer tilnærmet samtlige norske leger.

Han understreker viktigheten av å unngå tilfeller hvor man får inntrykk av at leger er «i lomma» på et legemiddelfirma.

– Vi ønsker å ha tillit i befolkningen. Hvis vi rokker ved den tilliten, kan det være problematisk, sier Aarseth.

– I våre regelverk heter det at leger ikke må inngå avtaler med legemiddelprodusenter som gjør at den faglige tilliten svekkes, sier han videre.

Aarseth jobbet selv som fastlege i nesten 30 år, før han sluttet i 2020.

– Grenseløse

Han mener forholdet mellom industrien og legene har forandret seg mye.

– Noen av firmaene var grenseløse, og det samme var kanskje legene. Det har skjedd en betydelig innstramming, og det er blitt veldig strengt hva man kan og ikke kan gjøre, sier Aarseth.

Han ble selv flere ganger invitert på turer i regi av legemiddelindustrien.

– Ofte var det på flotte høyfjellshotell, hvor man også kunne ha med familien. Selvsagt på deres regning, sier Aarseth.

Slik er det imidlertid ikke nå lengre, mener han.

– Ikke unikt

Administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, sier til TV 2 at deres forståelse er at Legeforeningen er positive til samarbeidet.

– Noen ganger foregår et slikt samarbeid uten noen form for økonomisk kompensasjon, mens andre ganger er det naturlig at industrien betaler når en lege bruker sin fritid på å forberede et foredrag og holde dette.

ØNSKER ÅPENHET: Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, sier at de ber alle leger være åpne om eventuelle bindinger. Foto: LMI

TV 2 skrev lørdag om legen Samira Lekhal, som gjennom sine to private firmaer i løpet av en periode på to år, mottok nesten fire millioner kroner fra den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk.

– Det er mye penger

Da hun holdt et kurs for helsepersonell tidligere i vår, hvor det ble snakket varmt om flere av Novo Nordisk sine slankemedisiner, ble ikke den økonomiske bindingen nevnt, ifølge et vedtak fra Statens legemiddelverk.

Lekhal selv har opplyst til TV 2 at hun mener hun opplyste om bindingen, men at det kanskje ikke var godt nok.

– Det er ikke i tråd med avtalen som er inngått mellom Legeforeningen og LMI. Fire millioner kroner er mye penger, sier Aarseth.

Han mener det er i alles beste interesse at det er full åpenhet om slike bindinger.

Lekhal har sagt at hun i fremtidige kurs vil være påpasselig med enda tydeligere informasjon.

– Helt nødvendig

I 2020 inngikk Legeforeningen og LMI en avtale som gjorde at alle legemiddelselskap er pålagt å offentligjøre navn på hvem de betaler, og hvor mye de har fått.

– Det var veldig viktig, og helt nødvendig. På denne måten kan man være trygg på at vi kjenner til hva som foregår, også kan man trekke sine egne konklusjoner, sier Aarseth.

TETTE BINDINGER: – Hvis initiativet kommer fra legen, så blir det galt. Men hvis spørsmålet kommer andre veien, får legen selv vurdere om man skal være med på det, sier Aarseth i Legeforeningen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk står bak de ekstremt populære slankemedisinene Wegovy og Ozempic.

Bare i Norge har disse to medikamentene hatt en samlet omsetning på over en milliard så langt i år.

– Novo Nordisk har samarbeid med mange helsepersonell og andre aktører hvert år. Vi engasjerer jevnlig helsepersonell som foredragsholdere og som faglige forfattere av ulike typer materiell, sier samfunns- og myndighetskontakt Tor Egil Frostelid.

– Blir feil

Aarseth i Legeforeningen beskriver forholdet mellom legemiddelindustrien og legene som en slags gjensidig avhengighet, og at det er vanskelig å tenke seg at leger ikke skal ha kontakt med industrien.

– Men hvis man løper firmaets ærend, så blir det feil, sier Aarseth.

Skymoen i LMI er tydelig på at de ønsker at alle leger opplyser om eventuelle interessekonflikter, og at det er opp til hver enkelt lege å sørge for dette.

– Det går tilbake til årsaken for hvorfor vi startet med offentliggjøringen av bindingene. Hovedmålet er å bygge forståelse og tillit rundt det nødvendige samarbeidet mellom industrien og helsepersonell, sier han.