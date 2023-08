Betaler dobbelt så mye i strøm: – Absurd og uholdbart

– Det er en av de viktigste sakene vi jobber med akkurat nå. Vi har holdt på med strøm, og strømpriser, i halvannet år, sier Harald Minge.



Han jobber som administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger.

De siste ukene har det fosset ned og inn med vann over store deler av Østlandet. Nå er vannmagasinene fulle, noe som har bidratt til å senke strømprisene mange steder i landet.

URETTFERDIG: Harald Minge, administrerende direktør Næringsforeningen i Stavanger-regionen, vil ha slutt på at det er store prisforskjeller på strøm. Foto: Lars Idar Waage/Næringsforeingen

Men det er ikke alle områder som kan juble over lave strømpriser. I Sørvest-Norge er prisene betydelige høyere enn i resten av landet.

Mellom klokken 18 og 19 onsdag vil strømprisene i Sørvest-Norge ligge på 1,1 kroner per kilowattime (kWh). Til sammenligning koster strømmen 38,2 øre per kWh i Sørøst- og Vest-Norge. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

– Det er meningsløse forskjeller. Mange av våre bedrifter konkurrerer mot bedrifter i Trøndelag, Oslo og Bergen. Når de må betale så mye mer i strømpris, kan de i verste fall måte øke prisene på produkter, sier Minge.



Mye vann = billigere strøm

Norge er delt opp i ulike prissoner, og de siste årene har det vært betydelige prisforskjeller mellom de ulike områdene. Nord-Norge har stort sett hatt den aller billigste strømmen, mens befolkningen lenger sør har måttet punge ut.

Men nå er det stort sett lik pris i hele Norge, unntatt Sørvest-Norge.

Kraftanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, prøver å forklare hvorfor det er slik:

– Sørvest-Norge er ikke fylt opp med vann, det er bare Østlandet. De har ikke masse store magasiner, men en del store elver uten lagring. Nå er det over 100 prosent fylling øst i Norge, som er med på å kollapse prisene. Sørvest-Norge har ikke mer enn det som er normalt.



FORKLARER: Tor Reier Lilleholt i Volue Insight prøver å forklare hvorfor det er mye dyrere i Sørvest-Norge, enn i resten av Norge. Foto: Håvard Smeland / TV 2

I tillegg er utenlandskablene som eksporterer strøm til utlandet lokalisert i NO2, altså Sørvest-Norge. Det igjen gjør at NO2-området er mer koblet opp mot strømprisene i Europa, forklarer Lilleholt.

På sikt tror han at prisene vil jevne seg mer ut.

– Jeg tror prisene vil bli ganske like når forbruket stiger inn mot høsten og vinteren, og man starter å tappe fra magasinene våre.

Han tror heller ikke vi vil se de samme høye strømprisene som preget store deler av fjoråret, men kanskje rundt 1kr/kWh i ren kraftpris på de kaldeste månedene i Sør-Norge.

Kritisk og uholdbart

Harald Minge mener at noe må gjøres for å jevne ut prisforskjellene.

– Det var ille i fjor, og det er fortsatt ille i år. Det er helt kritisk, absurd og uholdbart.



Han påpeker at hele Sør-Norge hadde høye strømpriser i fjor, mens det nå har vært en periode hvor kun Sørvest-Norge har hatt dyrest strøm.

– De må sørge for at man jevner ut prisene, slik at det blir rettferdig og man unngår den konkurranseulempen det er å befinne seg i en dyr strømsone.



I fjor var strømprisene betraktelig høyere enn de er nå, men Minge mener likevel det er på tide at man jevner ut prisforskjellene.

– Vi er nødt til å få like rammebetingelser for næringslivet i Norge som gjør at vi ikke går ut i konkurranse med et handikap.



Verre i fjor

Vidar Fatland er medeier i Fatland Jæren. I oktober i fjor sa han til E24 at det var høyst aktuelt å flytte produksjonen ut av Sandnes, dersom situasjonen ikke bedret seg.

– Det er harde tider her enda, men det er ikke nærheten av sånn det var, sier han til TV 2 nå.



De valgte likevel å flytte noe av produksjonen til en ny fabrikk på Oppdal i Trøndelag.

– Situasjonen nå kan ikke sammenlignes med i fjor, da var det krise. Men vi har nesten doble strømutgifter nå sammenlignet med NO1. Det er veldig urettferdig, og litt rart.



Mange faktorer

Statssekretær Elisabeth Sæter (Ap) skriver i en e-post til TV 2 at det er flere grunner til de prisforskjellene vi nå ser mellom prisområde NO2 og resten av Sør-Norge.

– Ulikheter i kraftsystem og ressurssituasjon i de ulike områdene påvirker prisforskjellene. Det er flere store vannmagasiner på Sørlandet og vannkraftprodusentene i dette området kan i større grad utnytte reguleringsevnen i vannmagasinene enn det som er mulig på Østlandet (NO1) og Vestlandet (NO5).

Hun viser til at værforholdene den siste tiden, kombinert med høy magasinfylling, har gjort det nødvendig med høy og dels tvungen produksjon av vannkraft på Østlandet og Vestlandet for å redusere risikoen for at magasinene renner over.

VÆRET PÅVIRKER: Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet, sier at værforholdene og begrensinger i overføringsnettet er med på å påvirke strømprisene. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Dette påvirker prisene. Sammenliknet med Østlandet og Vestlandet er også Sørlandet tettere tilknyttet kraftmarkedene på kontinentet og i Storbritannia.



Satt ned utvalg

Det har også vært betydelige begrensninger i overføringsnettet gjennom sommeren, forklarer Sæther videre.

– For eksempel har flaskehalser mot Sørlandet og interne flaskehalser i Østlandet påvirket flyten mot tilgrensende prisområder og bidratt til forskjellene i pris.

Løsningen på sikt er utbygging av mer nett og kraftproduksjon, samt videre satsing på energieffektivisering, sier statssekretæren.

Hun viser også til at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere tiltak som kan sikre strømbrukere og mer forutsigbare priser på strøm.

De skal levere inn sin rapport innen 15. oktober.