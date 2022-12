Betaler 6000 kroner i måneden – kun for å unngå frost på hytta

Samtidig som strømregningene til landets hytteeiere vokser, synker interessen for fritidsbolig. Det skyldes flere faktorer enn bare kraftprisen, sier Finn Eiendom-sjefen.

TETT I TETT: Hyttefeltet på Kvamskogen er et av de største utenfor Bergen. Her fra i fjor vinter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Mange av landets hytteeiere har fått en ny hverdag. I tillegg til høye strømpriser, har vinterkulda virkelig meldt sin ankomst.

En av de som føler på det er Rune Hansen (68). Han har hytte på Kvamskogen, som er et av de største hyttefeltene utenfor Bergen.

Nå betaler han over 200 kroner dagen kun for å holde den 116 kvadratmeter store fritidsboligen varm nok til at rørene unngår å fryse.

Det utgjør minst 6000 kroner i måneden, uten en eneste dag med vanlig bruk. Hvis Hansen skal på hytta, blir det enda dyrere.

DYRT: Rune Hansen er styreleder i Kvamskogen Vel, og sier det er store regninger for mange hytteeiere om dagen. Foto: Privat

– Det sier litt om kostnaden for å ha hytte nå, sier Hansen, som også er styreleder i foreningen Kvamskogen Vel.

Frykter sprengte rør

Det er de som samordner kommunikasjonen mellom eierne, kommunen og andre.

– Frykten er at folk skal spare på strømmen, og dermed få sprengte rør og vannskader, sier han.

Styrelederen sier han har hørt fra næringsdrivende i området at det er færre folk på hyttene. Noen har stengt den ned for vinteren, men noe salgsskred har han ikke sett tegn til ennå.

– Jeg opplever ikke at det er noe dramatikk. Jeg hadde et møte med en entreprenør, der det fremgikk at hyttene bare ligger lenger ute før de blir solgt. Dette har nok med renter og strømpriser å gjøre, sier styrelederen.

HYTTEDRØMMEN: I korona-tiden skulle veldig mange nordmenn ha krypinn på fjellet og ved sjøen. Nå er det andre tider. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Halverte tall

At interessen for fritidsboliger er lavere, underbygges også av ferske tall fra Finn.no.

De viser nemlig at antall besøk på annonser for gjennomsnittlige fritidsboliger er halvert, sammenlignet med fjoråret.

På samme tid i fjor fikk en slik annonse over 10.000 besøk, men i år er tallet rundt 5000, ifølge Finn Eiendom-sjef, Jørgen Hellestveit.

– Det er vesentlig kraftigere nedgang på hytter enn på vanlige boliger. Sistnevnte er nok mer en nødvendighet for folk, mens hytter er mindre viktig, sier han.

TALL: Finn Eiendom-leder Jørgen Hellestveit sier det er flere årsaker til at det er «bakglatt» i hyttemarkedet nå. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Pandemi-effekten

Ifølge eiendomssjefen er høye strømpriser, renter, generelt økte levekostnader og nybygging av mange hytter viktige årsaker til at interessen faller.

Ja, og så en viss pandemi, da.

– Det var nok mange som brukte korona-tiden på å drømme om hytte. Da var det høy aktivitet i markedet, sier Hellestveit.

Høsten 2019 var den siste «normale» hytte-høsten, men det er også en viss nedgang i annonsetreffene sammenlignet med den.

– Nå er det jo fjellhyttene som gjelder, men vi er veldig spente på om nedgangen treffer sjøhyttemarkedet til våren også, sier Hellestveit.

PASSE PÅ: Hytter med innlagt vann og rør som kan fryse er avhengige av en viss varme for å unngå skader. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Flere ute for salg

Det er også flere ting som tyder på at hytte-interessen faller.

I tillegg til nedgangen i antall annonsetreff, sier eiendomssjefen at det er flere hytter på markedet enn før.

Nasjonalt er det kun fire prosent flere enn de samme to månedene i fjor, men i Vestland er det hele 20 prosent flere fritidsboliger ute på Finn. 150 stykker, for å være helt konkret.

– Det er jo ikke så mange hytter ute på markedet til en hver tid, så da utgjør det en del. Med kombinasjonen mellom økt tilbud og redusert etterspørsel, tør jeg å si at det er bakglatt i hyttemarkedet om dagen.

– Aldri opplevd maken

En av de som virkelig har fingeren på pulsen til hyttemarkedet, er Christian Haatuft.

Han jobber for Eiendomsmegler1 på Geilo, og har solgt fritidsboliger ved en av Norges største ski- og hyttedestinasjoner i over tjue år.

Han er krystallklar på at pandemiårene var spesielle, og at det ikke er rart at markedet dupper nå.

– Salgsmessig har jeg aldri opplevd maken, og jeg tipper vi aldri i vår tid kommer tilbake til slik det var under pandemien, sier han.

SALG: Christian Haatuft i Eiendomsmegler1 har god oversikt over markedet på Geilo. Han får flere henvendelser fra enkelte som prøver å sikre seg hytte til god pris i disse dager. Foto: Pål Harald Uthus

Haatuft mener det er helt naturlig med en rolig periode i markedet nå, etter den hektiske tiden som ligger bak oss.

– Vi går egentlig bare å venter på at pessimistene skal gå lei, for de kommer til å snu. Akkurat nå har det kommet masse negative nyheter som gjør at folk blir usikre, og er det noe markedet hater så er det usikkerhet, sier han.

Nedgang - oppgang?

Selv om det nå er nedgangstider med høye levekostnader og dyre strømpriser, mener eiendomsmegleren det bare er spørsmål om tid før folk strømmer til hyttefeltene igjen.

– Det er ikke slik at folk bare slutter med hytte på grunn av renta. Det var en dupp under finanskrisen i 2008 også, men folk kom fort tilbake den gangen.

Han nevner også nedgangstidene på slutten av 80- og starten av 90-tallet, som perioder der markedet duppet, men kom raskt tilbake.

Haatuft snur på det, og sier heller at det er gode sjanser for de som ønsker å gjøre et hytte-kupp nå.

– Hvis man vil ha en fritidsbolig man kanskje har tenkt å ha i 20 år eller lenger, så er det nå man har muligheten, sier han.