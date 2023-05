Bestilt for dyr ferie? Klar beskjed til de som angrer

Ja vel, så ble sydenturen som virket så akseptabelt rimelig i vinter plutselig for dyr i takt med kronekurs og prisvekst.

Hva nå?

– De siste ukene har vi fått ganske mange henvendelser fra folk som vil avbestille og få refundert turene sine, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If Forsikring.

Både han og andre forsikringsselskap TV 2 har snakket med, melder om en økende andel folk som angrer på feriebestillingen.

VARME: Spania er et av mange yndede feriemål for nordmenn. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Kalde reiseføtter hjelper ikke

Klassiske eksempler er folk som kun har booket fly, og nå ser at leiligheten eller hotellet de skulle bestille når det nærmet seg, plutselig har blitt dyrere.

Årsakene til dette er en kombinasjon av kronekurs og høyere utgifter på hjemmebane, som følge av økt rente og dyrere levekostnader.

Til de som vil bringe balanse i budsjettet ved å avbestille ferien, har forsikringsselskapene én klar melding.

– Forsikringen dekker dessverre ikke kalde reiseføtter. Hvis vi hadde gjort det, hadde prisen vår vært en helt annen, sier Handeland.

Han er klar på at If kun dekker avbestilling ved sykdom, skade, dødsfall i familien eller andre kritiske hendelser.

– Det er selvsagt helt greit at folk tar kontakt og spør, men når vi snakker med kundene våre så skjønner de at dette ikke er en forsikringssak.

OPPLYSER: Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i Forsikringsselskapet If sier de får mange henvendelser fra angrende reiselystne. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Strenge krav

Ifølge kommunikasjonsdirektør Ole Irgens i Tryg Forsikring, er det ganske strenge krav til årsak og legeerklæring dersom folk vil dekke avbestilling via forsikringsselskapet.

– Det kan jo være snakk om store beløp. En sydentur for en familie på fire kan koste opp mot 100.000 kroner, så her må man være forberedt på å dokumentere, sier Irgens.

Mens selskapet tidligere fikk refusjonsforespørsler fra folk som ville avbestille grunnet pandemi-reisefrykt, er det ganske nytt at folk plutselig ikke har råd til turen sin.

– Vi har ikke sett noe særlig til denne problemstillingen før. Nå koster en dansk krone 1,60 norske kroner, og det gir en vekker, sier han.

DANSK: Det var nok enda deiligere å være norsk i Danmark, da den norske krona var sterkere. Foto: Roland Schgaguler

Her er rådene

Så hva kan man egentlig gjøre hvis man har bestilt en ferietur som plutselig har blitt for dyr?

– Man bør kontakte reise- eller flyselskapet og høre om det fins noen refusjonsmuligheter. Eventuelt kan man prøve å booke om billettene. Det kan jo hende selskapene er i det gode hjørnet, sier Handeland.

Ellers er det aller beste rådet å være føre var.

– For dem som vurderer å kjøpe reise, gjelder det å ikke booke noe som er dyrere enn man kan leve med.

Irgens i Tryg sier man bør vente så lenge som mulig med å betale for selve reisen.

Særlig charterselskapene opererer slik at man betaler et lite depositum på forhånd, og deretter selve reisen når det nærmer seg.

– Hvis man venter, så kan man avbestille hvis det skjer uforutsette ting. Man unngår i tillegg å betale eventuelle useriøse aktører på forhånd. Det kan derimot hende depositumet går tapt, sier Irgens.

SOMMER: Chania er også et kjent feriested for mange nordmenn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ulike ordninger

TV 2 har sjekket med de største reise- og flyselskapene i Norge. De har enn så lenge ingen unormale mengder med avbestillinger.

– Dersom man ikke kan reise som planlagt, er det greit å vite at Flex-billetter er fullt refunderbare, mens de andre ikke er det. Man kan likevel endre navn og reisemål, inkludert mellomlegg for reisemål, mot et endringsgebyr, sier pressevakt Eline Hyggen Skari i Norwegian.

Pressesjef Tonje Sund i SAS Norge sier de ikke ønsker å gi råd knyttet til den enkeltes økonomi.

– Men vi oppfordrer alltid til å lese hvilke betingelser som gjelder for ens egen billett, slik at man tar det beste valget for seg og sin familie. Enkelte billettyper er ikke refunderbare, og man får kun skatter og avgifter igjen, slik at det er viktig å vite før man eventuelt endrer reiseplanene, skriver Sund i en e-post.

RÅD: Pressesjef Tonje Sund i SAS Norge sier det er viktig at folk er fullt klar over billett-betingelsene før man bestiller. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ving: – Ta kontakt

Reiseselskapet Ving sier det er fullt mulig å avbestille reisen hos dem hvis man ønsker det.

Det er likevel noen kriterier og eventuelle kostnader ved å gjøre det.

– Hvilken kostnad det medfører handler om ulike regler for ulike typer reiser, om du har valgt å kjøpe en avbestillings- og endringsbeskyttelse, og ikke minst hvor lang tid det er til avreise, sier landssjef Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge.

På reiseselskapet sin hjemmeside er det gode forklaringer på hvilke kriterier som gjelder. Én ting er likevel sikkert:

– Jo lenger man venter med å ta en slik beslutning om å avbestille sin ferie, jo dyrere blir det. Rådet blir derfor å ta kontakt med oss for f.eks. å finne en løsning for kunden, kanskje kan ferien utsettes til et senere tidspunkt mot et endringsgebyr, sier Zachrisson.

DIALOG: Ekspertene oppfordrer folk til å ta kontakt med reiseselskapene og høre hvilke ordninger som gjelder hvis man ønsker å avbestille. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette påvirker ferieplanene

Før helgen meldte forsikringsselskapet Fremtind om en undersøkelse gjort av Respons Analyse, som viste at 47 prosent av de spurte sier endring i økonomien påvirker ferieplaner for sommeren.



Halvparten av disse velger et lavere feriebudsjett. 36 prosent av dem dropper utenlandsreisen.

Fremtind er forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB. Også de har merket at flere kunder tar kontakt og ønsker å avbestille ferien sin.

Årsaken er kombinasjonen av svak krone, prisøkninger og bekymring for egen økonomi.

– Nå får vi meldt flere saker fra kunder som har fått kalde føtter og ønsker å avbestille sommerferien sin. De innser at de ikke har råd til å reise likevel, sier kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein.