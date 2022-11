Bestevenninnen angrer på én ting

HAIKET MYE: En hypotese er at Birgitte Tengs (17) ble drept av en person hun haiket med. I dagboken skrev hun at hun haiket ofte. Foto: «Birgitte-saken: Mannen som gikk fri» / Privat

Politiet vet ikke med sikkerhet hvordan Tengs kom seg fra Kopervik, der hun sist ble observert, til Gamle Sundsveg, der hun ble drept natt til 6. mai i 1995.

En hypotese er at hun haiket fra Kopervik, og at gjerningspersonen kjørte bilen.

I retten har mulige ruter, både til fots og via bil, vært belyst.

SIST SETT: Tengs ble sist sett i den lille byen Kopervik rundt midnatt. Foto: Frode Sunde / TV 2

På tross av at politiet har gjort et grundig arbeid for å tidfeste observasjoner, er det umulig å fastslå hvordan hun kom seg til åstedet.

Men at ingen har sett henne til fots, kan styrke teorien om at hun ble fraktet i bil.

Derfor er aktørene i rettssaken mot Johny Vassbakk (52), opptatt av å spørre Tengs' venninner om deres og offerets haikevaner på denne tiden.

Spurt om ubehageligheter

Tirsdag vitnet flere av venninnene i retten.

Det er fra tidligere kjent at Tengs skrev i dagboken sin at hun hadde «blitt fæl til å haike».

Venninnene hennes bekrefter at de haiket av og til, men at det var vanligere for dem å haike på dagtid, helst sammen med flere og med folk de kjente.

To av dem, som begge vokste opp med Tengs, fikk spørsmål om hvorvidt de noen gang opplevde ubehagelige ting mens de haiket.

De bekrefter de at de gjorde.

– Lagde ufine lyder

Begge nevner en spesifikk episode med en eldre sjåfør.

– Vi fikk haik med en godt voksen mann. Det var oss tre i bilen og han var på gjennomreise, sier den ene venninnen.

Hun mener Tengs satte seg foran, mens de to andre satt bak. Ifølge forklaringen oppførte mannen seg ubehagelig overfor Tengs.

– Det kom en hånd på låret hennes og ufine lyder. Da ga vi beskjed om at han skulle stoppe bilen. Birgitte var den siste på vei ut av bilen og da prøvde han å kjøre litt videre, sier venninnen til retten, og legger til:

– Det var en episode som ikke var så kjekk.

ÅSTED: Tengs ble funnet på denne veien. Spørsmålet om hvordan hun kom seg dit, vil forbli ubesvart. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet

– Skulle sagt «nå slutter vi»

Også den andre venninnen husker den aktuelle hendelsen.

Hun beskriver episoden som ekkel.

– Han tok litt på henne. Selv om vi var tre eller fire i bilen. Vi opplevde ham som så ubehagelig at vi fikk han til å sette oss av, sier hun.

– Gjorde denne episoden noe med hvor ofte dere haiket? spør aktor Thale Thomseth.

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth fører saken fra aktoratets side. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi fortsatte, men vi gjorde det ikke superofte. Jeg skulle ønske jeg hadde sagt at «nå slutter vi», men det gjorde jeg ikke, svarer kvinnen.

Støtter seg på politiforklaringer

På onsdag er enda flere av Tengs' venninner kalt inn for å forklare seg for retten.

Selv om saken er belyst gjennom to rettssaker, bøker, TV-dokumentarer og utallig omtale i pressen, er det et viktig prinsipp at retten skal få saken presentert som om de i teorien ikke hadde hørt om den før.

Mange av vitnemålene har i utgangspunktet begrenset bevisverdi etter 27 og et halvt år, men retten støtter seg på vitnenes forklaringer til politiet i tiden rett etter drapet.

Johny Vassbakk, som er tiltalt i saken, nekter enhver befatning med drapet på Tengs.

Han mener kjønnsmarkøren som knytter ham til åstedet må ha havnet der via såkalt oversmitte eller forurensning.

Det er satt av åtte uker til saken, som går i Haugaland og Sunnhordland tingrett.