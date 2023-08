Bestekompisen om Jonas (30): – Han var ikke kriminell

– Kjæresten til Jonas sa vi burde treffe hverandre. Da hadde vi allerede fulgt hverandre på TikTok en stund, men da vi møttes bare klikka det, sier Bjørn Erik Bergan.



Bergan kjente kjæresten til Aarseth Henriksen godt fra før, men også Aarseth Henriksen skulle vise seg å bli en nær venn.

Så nær at Bergan fikk tilgang til overvåkingskameraene hjemme hos Aarseth Henriksen.

Det til tross for at de møtte hverandre først i april 2022.

– Lett å bli glad i

På TikTok var Jonas Aarseth Henriksen kjent som «lastebiljonas». På plattformen hadde han 51.000 følgere da han ble drept.

AMBASSADØRER: Jonas Aarseth Henriksen og Bjørn Erik Bergan i et foredrag sammen med tidligere programleder, Jan Erik Larssen. Foto: Privat

Innholdet han delte handler stort sett om hverdagen og livet som yrkessjåfør. Aarseth Henriksen og Bergan har også delt flere videoer med hverandre.

– Vi var ambassadører for yrkeslivet gjennom TikTok begge to, og har funnet på utrolig mye gøy sammen.



– Han ble jo faktisk norgesmester i Kjetting-NM i 2022, legger han til.



Bergan beskriver Aarseth Henriksen som en eksentrisk person det var lett å bli glad i.

– Vi dro på hytteturer sammen med kjærestene våre, hadde samme type hund og reiste mye rundt sammen.



Han syns det er vanskelig å få frem hvor fantastisk han mener Aarseth Henriksen var. Sjokket har ikke sluppet taket hos Bergan.

– Ikke kriminell



Når TV 2 snakker med Bergan, er det en uke siden kompisen ble funnet drept i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

– Det var kjæresten hans som ringte meg. Jeg klarte ikke gjøre noe som helst da jeg fikk beskjeden - måtte bare dra hjem.



FUNNET DREPT: Det var ved denne hytta i Nes i Ådal at Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept i et kjøretøy. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han sliter fortsatt med å forstå hvorfor Aarseth Henriksen er død.

– Han var ikke kriminell.

Bergan er helt sikker på at Aarseth Henriksen ikke var innblandet i noen form for kriminalitet.

– Han var helt åpen og tvers gjennom god. Han hadde ingen vonde intensjoner mot noen.



Likevel kjenner han godt til alt Aarseth Henriksen har vært gjennom de siste årene. Marerittet var godt i gang for Aarseth Henriksen da de ble venner.



Natt til 25. juli 2021 ble en bobil som stod parkert inntil verkstedet Aarseth Henriksen leide påtent.

Dette ble i desember 2021 omtalt i TV 2-programmet «Åsted Norge». Se innslaget her:

Noen måneder senere ble en betongbil han hadde planlagt å selge påtent, kanskje som følge av det Aarseth Henriksen betraktet som en spøk.

I tiden etter, og helt frem til han døde i forrige uke, fulgte to år med vold, hærverk og trakassering.

Seks dager før han døde møtte han podkasten «Avhørt» og fortalte om 14 enkelthendelser bare siden mars i år.

Hadde tilgang til kameraene

Også på sosiale medier har Aarseth Henriksen gitt uttrykk for fortvilelse som følge av alt han har vært utsatt for. Likevel mener kameraten at han evnet å tenke positivt.

– Han klarte fint å leve med hendelsene, så vidt jeg kunne se. Han var alltid blid, hvert fall tilsynelatende. Men han var selvfølgelig bekymret.



«TYSTER JONAS»: I begynnelsen av august dukket det opp tagging der det stod «Tyster Jonas» minst åtte steder i og rundt Hønefoss. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Snakket dere mye om det?

– Ja, naturligvis, men det var mer det at han var målrettet på å finne ut hvem som sto bak.

Ikke bare snakket de om det, Bergan hadde også tilgang til alle overvåkingskameraene hjemme hos Aarseth Henriksen og kjæresten.

– Da de var i Tyrkia, var det en fyr utenfor hjemmet deres som gikk rundt, filmet og kikket inn i leiligheten. De ba meg ringe nødnummeret. Det så ut som han sjekket om de var hjemme.



Men politiet kom ikke og undersøkte, ifølge Bergan.

– De hadde ikke kapasitet.



– Jeg er ganske sint



Ingen av sakene som ble opprettet fra sommeren 2021 har ført frem, til tross for at politiet har gått til pågripelser i to av dem.

Noen av sakene er henlagt, mens andre ikke er ferdig etterforsket, har politiet tidligere uttalt til TV 2.

VURDERING: Politiadvokat Tine Henriksen mener det er naturlig å gjøre en vurdering om politiet har gjort en god nok jobb før Jonas ble drept. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Vårt hovedfokus nå er å finne ut av hvem som står bak handlingen og hva som nærmere har skjedd. Det er naturlig i ettertid å gjøre vurdering om politiet har gjort en god nok jobb opp mot avdøde, men det må vi komme tilbake til ved en senere anledning, sier politiadvokat Tine Henriksen i politiet Sør-Øst til VG.



Bergan forteller at han skulle ønske politiet hadde klart å finne ut mer i de tidligere sakene.

– Jeg er ganske sint, og jeg regner med det blir en oppvask etter hvert. Men nå handler det om at politiet må få ro til å finne ut hvem som er skyldig.