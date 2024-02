Besteforeldrene robbet under begravelse

Hjemmet til et eldre ektepar ble utsatt for et grovt tyveri mens de selv var i en begravelse.

– Tjuven må ha visst at mine besteforeldre var i begravelse, sier Martin Hårstad til TV 2.



Det var 14. juli i fjor sommer at tyven slo til i bolighuset til Martin Hårstads besteforeldre i Tingvoll på Nordmøre. Her forsynte vedkommende seg med sølvtøy, smykker, klokker og andre gjenstander.

Tilfeldigvis skulle Hårstad selv på besøk til besteforeldrene, men så at bilen var borte da han svinge inn foran huset.

– Jeg så imidlertid at det var en person i kjøkkenvinduet og gikk inn for å sjekke. Her traff jeg en mann som tidligere har hatt et håndverkeroppdrag og som fortalte at han var her for å gjøre en jobb. Jeg visste hvem fyren var og tenkte at det var best at han fikk jobbe i fred, forteller Hårstad.



Preget

Han ringte for sikkerhets skyld til besteforeldrene, men de tok av naturlige årsaker ikke telefonen. Da de kom hjem fra begravelsen, oppdaget ekteparet raskt at samtlige rom i huset bar preg av besøk av uvedkommende.

– Bestemor var tydelig på at hun ikke hadde gjort noen avtale med tiltalte som ga han lovlig adgang til boligen denne dagen. Hun er fortsatt preget av det som skjedde, opplyser Hårstad.



Politiet ble varslet og under ransakingen hjemme hos håndverkeren ble det funnet emballasje og verdigjenstander som stammet fra boligen til ekteparet.

Tiltalte erkjente straffskyld da han møtte i Møre og Romsdal tingrett nylig.

– Det stemmer at jeg tok meg inn i huset ved hjelp av en nøkkel som jeg fant på utsiden av huset. Jeg visste hvor nøkkelen befant seg, forklarte mannen i retten.



Slapp fengsel

Møre og Romsdal tingrett rettssted Kristiansund har dømt mannen til 90 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Han må også betale en bot på 50 000 kroner for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ifølge dommen har mannen et langvarig rusproblem og er nå under rehabilitering.

Tingretten mener at hensynet til de fornærmede taler mot bruk av samfunnsstraff, men har under tvil kommet frem til at det var forsvarlig.



– Retten viser her særlig til den foreliggende rehabiliteringssituasjonen, samt at tiltalte synes å ha tatt innover seg konsekvensene av de handlingene han nå skal domfelles for.



Han må være uten førerkort i to år samt betale nesten 38 000 kroner i erstatning til ekteparet.



– Verdisakene har ikke kommet til rette. Jeg antar at de er solgt, sier Martin Hårstad til TV 2.



Dommen i tingretten er enstemmig.