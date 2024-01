Bestefar skjøt barn, barnebarn og hund

POLITIHUSET I OSLO (TV 2): Politiet jobber nå for å finne ut av hva som kan være motivet etter at tre mennesker ble drept.

Etter trippeldrapet i Skogbygda i Nes tirsdag, møter politiet pressen torsdag ettermiddag.

De har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport på alle de døde.

– For alle de tre drepte så er dødsårsaken at de ble skutt og døde av skuddskader, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo-politiet.

Det samme gjelder også for den trippeldrapssiktede bestefaren (65).

– Siktede er også død av skuddskader, og vi mener fortsatt at han har skutt seg selv, opplyser Metlid.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Grete Metlid orienterer pressen torsdag. Foto: Javad Parsa/NTB

Bestefar siktet

Den trippeldrapssiktede gjerningsmannen er ofrenes far og bestefar. Han skal selv ha ringt politiet og fortalt at han hadde drept døtrene sine og et barnebarn, og at han skulle ta sitt eget liv.

Døtrene hans var 24 og 30 år. En av døtrene hadde en baby på ti måneder.

Politiet opplyser at det ble funnet en hund i boligen, som de også mener ble skutt og drept.

Alle ofrene er identifisert, men politiet vil ikke gå ut med navn.

– Det er et sterkt ønske fra de nærmeste at mediene aksepterer dette. Det gjelder også bruk av bilder, sier politiinspektør Metlid i Oslo-politiet.



Det var altså den siktede bestefaren som selv ringte inn til politiet.

Øst politidistrikt opplyste tirsdag at første melding kom til politiet klokken 11.16.

Torsdag sier Metlid at politiet fikk melding klokken 11.18 og ankom stedet klokken 11.29.

Metlid sier hun ikke kan svare sikkert på hvorfor de har operert med to ulike tidspunkter for når de fikk meldingen, men at hun venter på en eksakt tidslinje fra Øst politidistrikt.

Jakter motiv

Politiet ønsker å avhøre personer rundt den siktede og familien for å avklare hva som kan ha utløst drapene.

– Hva som er motivet og kan ha utløst denne hendelsen og drapene, det er helt naturlig at mange stiller spørsmål rundt det. Det er helt sentralt i etterforskningen, men det er for tidlig for oss å gå ut og si noe rundt dette, sier Metlid.



Politiet gjør i tillegg undersøkelser rundt den siktede, i håp om å få flere svar.

– Om det er noe i hans historikk eller noe rundt han. Det kan både være hans helse, eller om det er andre forhold som kan gi svaret. Men det er for tidlig å svare ut noe om dette.

TENNER LYS: Tirsdag kveld ble det tent mange lys ved Joker Skogbygda. Foto: Annika Byrde/NTB

Politiet vil ikke gå i detaljer om avhørene, men uttalte at det har blitt gjennomført flere avhør.

– Det er sentralt å prøve å forstå hva som kan ha utløst dette og hva som kan være et motiv, sier hun.

– Hvor god kontroll har dere på det faktiske hendelsesforløpet?

– Det får vi stadig mer og bedre bilde av. Det pågår fortsatt kriminaltekniske undersøkelser. Nå har vi fått svar på den foreløpige obduksjonsrapporten som sier alle er døde av skuddskader, svarer Metlid.

Mange spørsmål

Trippeldrapet har rystet den lille bygda. Naboer og bekjente TV 2 har snakket med beskriver den drapssiktede bestefaren som hyggelig og arbeidsom.

Flere har beskrevet ham og familien som en helt vanlig kjernefamilie.

– Ingen trodde noe sånt skulle skje i Nes. Det er mange spørsmål som dukker opp, sa varaordfører Harald Johansen (H) til TV 2 onsdag.

Han forteller om et tett og lite samfunn, der alle på en eller annen måte kjenner til alle.

Det var altså den drapssiktede bestefaren som selv ringte inn til politiet.