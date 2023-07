Beskyldt for fusk – nå har hun fått milliongevinsten

FIKK MILLIONGEVINST: Flere måneder etter at hun vant, kan hun endelig feire. Hilal Deveci sier hun takker TV 2 for å ha satt søkelys på saken.

– Å herregud. Jeg bare skrek. Yes, yes!

Hilal Deveci forteller om det magiske øyeblikket.

– Jeg var overlykkelig. Det var herlig, helt fantastisk, smiler hun.

Stavangerkvinnen forteller hvordan hun reagerte på meldingen om at spillselskapet Unibet ville utbetale hele gevinsten hun opprinnelig vant i januar.

– Hva gjorde du da du fikk nyheten?

– Jeg gikk og laget noe god mat til meg og samboeren, ler den nybakte millionæren.

EN TUNG VÅR: Hilal Deveci ble lenge nektet en gevinst på over 1,8 millioner kroner. Nå har Unibet betalt ut gevinsten.

Nektet millionpremie

Spillgiganten Unibet nektet først å utbetale stavangerkvinnen en spillgevinst på 1,8 millioner kroner.

For å forstå hvorfor må vi spole tilbake til februar. Da fortalte TV 2 historien om Hilal Deveci.

I løpet av noen intense og nervepirrende timer i januar vant Hilal Deveci 1,8 millioner kroner på ulike spill hos spillgiganten Unibet.

– Jeg var helt i ekstase, det var uvirkelig. Endelig var det min tur, tenkte jeg.

Deveci forteller detaljert om kampen for å få utbetalt pengene hun hadde vunnet. Men Unibet satte foten ned og nektet å utbetale premien. Spillgiganten beskyldte henne for å ha brutt reglene.

GRÅT MYE: Da TV 2 traff Hilal Deveci var hun nedkjørt og sliten. Og tok til tårene da hun fortalte hvordan saken påvirket henne.

Deveci ble ikke presentert for konkrete bevis, og da hun ba om forklaring, henviste Unibet til avtaleverket mellom spillere og selskapet.

Unibet kan stenge kontoer og konfiskere gevinster uten at selskapet trenger å legge frem noe bevis eller gi ytterligere forklaringer.

TV 2 kontaktet spillselskapet, men fikk i liten grad svar på spørsmålene vi stilte. Til tross for at Hilal Deveci løste Unibet fra taushetsplikten, ønsket ikke selskapet å forklare hvilket grunnlag det hadde for å holde tilbake gevinsten.

På klippet herunder kan du se screenshot som Hilal tok etter hvert som hun vant. Dette var viktig dokumentasjon for henne i ettertid.



Det meste ble vunnet på slotmaskiner hvor det er «umulig» å fuske eller spekulere i resultater.

Gigantselskap

Hilal engasjerte advokatfullmektig Andreas Sjødin i kampen mot Kindred Group, som er et av verdens største pengespillselskaper.

Sjødin hadde flere runder med Unibet hvor han tilbakeviste at Deveci handlet på noen andres vegne, at hun hadde skutt inn midler som stammer fra kriminell aktivitet eller at Deveci hadde latt noen andre bruke hennes spillkonto hos Unibet.

KJEMPET: Advokatfullmektig Andreas Sjødin har hele tiden vært overbevist om at Hilal Deveci vant pengene på ærlig vis via ruletter, slotmaskiner og andre nettspill.

Ifølge korrespondansen mellom Sjødin og Unibet, trakk spillselskapet tilbake noen av de første begrunnelsene, inkludert mistanken om at Deveci skal ha forsøk å hvitvaske penger.

Hilal Deveci er uføretrygdet og har spilt for mindre beløp. Derfor har hele prosessen fra Unibet vært uforståelig for både advokatfullmektig og premievinneren selv.

TV 2 har gjennomgått dokumenter som er sendt mellom advokat Sjødin og spillselskapets advokat her i Norge.

Vant til slutt

– Jeg er veldig glad for at Unibet løste saken. Det har vært en stor belastning, sier Hilal Deveci til TV 2.

TV 2 ble i slutten av mai gjort kjent med at Unibet hadde inngått en avtale med Hilal om å utbetale hele premien. Et restbeløp på 1,6 millioner kroner ble overført til Hilal sin konto.

GLAD VINNER: Hilal Deveci forteller at det er deilig å bli trodd. Hun mener hun aldri ville fått pengene uten advokat og media i ryggen.

– Jeg var veldig bitter på Unibet, at de i det hele tatt prøvde seg, men er lykkelig for at det har løst seg, sier Hilal, som bedyrer at hun ikke skal bruke en krone mer på nettspill hos Unibet.

Hilal sier hun følte seg mistenkeliggjort og urettferdig anklaget for å bryte lovverket.

– Jeg kjente jeg ble 100 kilo lettere, jeg kjente det i hele kroppen, stråler Hilal.

Hilal mener TV 2s reportasjer er en viktig årsak til at det løste seg.

– Jeg er veldig takknemlig for det arbeidet TV 2 har gjort og mener at det helt klart bidro til at jeg til slutt vant frem, sier Hilal fornøyd.

– Kommer du til å spille på Unibet igjen, tror du?

– Jeg har ikke konto der og kommer heller aldri til å spille en krone der. Jeg holder meg til Norsk Tipping og Rikstoto.

SJAKKTREKK: Hilal Deveci tok screenshot av gevinstene etter hvert som hun vant. Det var viktig dokumentasjon fordi Unibet stengte all tilgang til hennes konto som fratok henne muligheten til å bruke kontoutdrag som dokumentasjon.

Godt fornøyd

– Vi har nådd en avslutning i saken. Alle sakens sider har blitt vurdert, og vi er fornøyde med å ha kommet frem til et utfall som begge parter har akseptert, opplyser advokatfullmektig Andreas Sjødin til TV 2.



Han understreker at Hilal Deveci er glad for at saken er avsluttet, og at hun fikk premien sin utbetalt.

– Å nå en konklusjon i en slik sak oppleves naturligvis som lettende, og det gir henne muligheten til å rette fokus fremover.

– Hun har jo fått et mistankens lys kastet over seg. Hvor viktig var det å få utbetalt gevinsten?

– Uavhengig av sammenhengen vil enhver form for mistanke kunne oppleves som belastende. I lys av at saken nå er løst er det innlysende at det var viktig for henne å få utbetalt gevinsten i sin helhet, med de implikasjoner dette fører med seg i relasjon til mistanke. Utbetalingen har bidratt til å bringe en slutt på en periode av usikkerhet.

– Hva er avtalen med Unibet? Har selskapet nektet henne å snakke med TV 2?

– Unibet kom etter en endelig vurdering av sakens faktum frem til at premien skulle utbetales. Deveci har full frihet til å kommunisere som hun ønsker, sier Sjødin til TV 2.

Han påpeker at hun nå ønsker ro rundt saken, som nå er avsluttet.

– Gode svar

TV 2 har kontaktet presseavdelingen i Kindred Group, som opererer på vegne av spillselskapet Unibet.

– Hvorfor snudde Unibet og valgte å utbetale premien?

– Vårt team foretok en grundig gjennomgang og kvalitetssjekk av alle detaljer i denne saken, svarer Maria Angell-Dupont, som er External Communications Manager i Kindred Group.

I flere runder mellom partenes advokater, mente Unibet at Hilal Deveci fusket.

– Etter at kunden ga oss gode svar på våre spørsmål, og la frem oppdatert dokumentasjon, valgte vi denne gang å la tvilen komme kunden til gode, og utbetalte derfor gevinsten. Ut over dette har vi ingen flere kommentarer, avslutter Angell-Dupont.