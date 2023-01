– Berører et helt lite samfunn

En 20 år gammel mann er tiltalt for voldtekt, voldtektsforsøk og flere nettovergrep mens han var ansatt som ungdomsarbeider. Mandag møter han i retten.

Ungdomsarbeider tiltalt for overgrep på fritidsklubb:

En 20 år gammel mann fra Rogaland skal møter mandag i retten tiltalt for voldtekt og voldtektsforsøk mot mindreårige.

Flere av overgrepene skjedde inne på fritidsklubben, hvor han var ansatt da forholdene skal ha funnet sted. Han er blant annet tiltalt for å ha fått to mindreårige gutter til å ha sex med hverandre, og for voldtekt inne på fritidsklubben.

Ifølge forsvarer Brynjar Meling er den unge mannen «veldig klar» på at han erkjenner en rekke av forholdene han er tiltalt for, men ikke alle.

– Han kommer til å forklare seg i detalj om det han erkjenner, og så kommer han til å forklare seg om det han ikke erkjenner. Han har en tanke om hva som har skjedd der, og det kommer han til å forklare seg om i retten, sier Meling til TV 2.

FORSVARER: Advokat Brynjar Meling er forsvarer for 20-åringen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Overgrepene skal ha skjedd i løpet av en periode på ett år. Mannen i 20-årene ble pågrepet i mars i fjor, og har sittet varetektsfengslet siden.

– Det har vært en veldig tøff reise for ham. Han er opptatt av det han har gjort, og av at det ikke skal skje igjen. Han ønsker også å få hjelp og en forklaring på hva som har bidratt til at ting skjedde, sier Meling.

Forsvareren sier mannen periodevis har hatt det svært tungt mens han har sittet i varetekt. Nå ser den tiltalte mannen fra Rogaland frem til å få forklart seg for retten.

– Han er forberedt. Han kommer til å gi en forklaring og med egne ord svare på alle spørsmål som blir stilt til han. Dette er en svært ung mann som har sin historie og sin bakgrunn med en del utfordringer i oppveksten som han kommer til å forsøke å gå inn på, og som vi kommer til å dokumentere ved blant annet helsejournaler, sier Meling.

Gav seg ut for å være jente

Store deler av tiltalen handler om en falsk Snapchat-konto som ga seg ut for å være en jente kalt «Tuva». Påtalemyndigheten mener denne ble disponert av tiltalte.

Denne ble brukt til å sende seksualiserte bilder, angivelig hentet fra nettet, med forespørsel om nakenbilder i retur.

FALSK KONTO: Mange av forholdene i tiltalen omhandler nettovergrep via Snapchat. Foto: REUTERS / Dado Ruvic

«Tuva»-kontoen skal også ha fått flere mindreårige gutter til sende videoer av at de onanerte til det som i virkeligheten var den nå tiltalte mannen, ifølge tiltalen signert statsadvokat Folke Åmlid.

Med den falske kontoen skal tiltalte ha sendt en slik video av en av de fornærmede som onanerte til en annen mindreårig. I tillegg skal kontoen ha sendt seksualiserte bilder og videoer av en for politiet ukjent jente til flere mindreårige, og sendt meldinger med seksualisert innhold.

TV 2 kjenner til at det vil bli sentralt for forsvaret å forsøke å synliggjøre hvem som har hatt tilgang til Snapchat-kontoen med den falske profilen.

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid er aktor for påtalemyndigheten i rettssaken som starter mandag i Sør-Rogaland tingrett. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Berører et helt lite samfunn

Det skal være 17 fornærmede mindreårige i saken, ifølge tiltalen. Merete Bjørkelund er advokat for de av dem som har rett på bistandsadvokat.

– Det er en alvorlig sak. Det har vært en vanskelig og tøff prosess for de involverte og familiene deres, sier bistandsadvokat Bjørkelund til TV 2.

Fritidsklubben ligger i et tettsted hvor mange kjenner hverandre, og bistandsadvokaten forteller at saken har betydelige ringvirkninger.

– Det berører et helt lite samfunn, sier hun.

Det er satt av seks dager til rettssaken som starter mandag i Sør-Rogaland tingrett.