Bernt Hulsker nekter straffskyld

OSLO TINGRETT (TV 2): TV-profil Bernt Hulsker (45) møter onsdag i retten tiltalt for hatefulle ytringer mot en dørvakt.

TILTALT: Tidligere fotballspiller og TV-profil Bernt Hulsker (45) møter i Oslo tingrett onsdag. Foto: Janne Møller-Hansen / VG via NTB

– Nei, sier Hulsker fra vitneboksen i Oslo tingrett onsdag morgen.

Han har akkurat fått spørsmål om han erkjenner straffskyld for hatefulle ytringer.

Hulsker erkjenner imidlertid straffskyld på spørsmål om hensynsløs atferd, som han også står tiltalt for.

Hatefulle ytringer

Bakgrunnen for tiltalen er Hulsker oppførsel mot Jwan Rasho (24), som var dørvakt på utestedet Syng Mer i Oslo sentrum den aktuelle kvelden.

DØRVAKT: Jwan Rasho (24) har tilbragt mange timer som dørvakt utenfor «Syng Mer» i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ifølge tiltalen ble Rasho kalt en «jævla neger». Hulsker spurte også Rasho hvordan han kunne «be en hvit mann om å gå ut».



Saken ble offentlig kjent da Rasho fortalte sin historie til TV 2 i april.

Hulsker beklaget sin oppførsel overfor Rasho allerede samme kveld. Senere har han også offentlig beklaget på det sterkeste.

– Jeg blir full

Også i retten onsdag begynner Hulsker med å beklage sin oppførsel på det forsinkede VGTV-julebordet 9. mars i år.

Deretter forteller han om hvordan kvelden forløp seg.

– På middagen var det god mat, god drikke. Vi koser oss og har det virkelig, virkelig kjekt, sier han.

Etter middagen dro han og kollegene videre mot utestedet «Syng Mer» i Oslo sentrum.

I RETTEN: Bernt Hulsker forsvares av advokat Bernt Birkeland. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Han anslår at de var omkring 30 personer som gikk inn på utestedet.

– Jeg blir full. Vi har drukket for mye. Og jeg begynner vel å bli mindre og mindre interessant. Så jeg prøver vel da, som jeg har for vane å gjøre, å få litt ekstra oppmerksomhet, forteller Hulsker.

– Er i show-modus

For å få oppmerksomhet begynner Hulsker på en Monty Python-parodi, som han mener tiltrekker seg en del oppmerksomhet.

– Jeg setter meg ned og er fremdeles i show-modus. Jeg har fått inn for mye drikke og skal være over alt. Så plutselig kjenner jeg at det er noen som drar meg i armen, forteller han.

– Da kommer nok det spontane, som jeg er tiltalt for, n-ordet her. Og så blir jeg geleidet ut.

ÅSTED: Handlingene som Bernt Hulsker er tiltalt for, skjedde på utestedet Syng Mer i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Årsaken til at Hulsker ikke erkjenner skyld, er at han bestemt mener at han aldri spurte dørvakten om «hvordan kan du hive ut en hvit mann».

– Det er en enorm kapitalfeil at jeg har sagt n-ordet der. Det er utilgivelig. Men jeg har ikke sagt det til han. Det må ha vært til meg selv eller for å prøve å gjøre meg morsom til bordet, sier han

Forteller om fotballkarriere

Hulsker viser til at «hans beste venn og kollega er fra fornærmedes naboland». Rasho kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden.

Hulsker forteller at han har et pågående prosjekt om integrering av flyktningbarn.



– Jeg har spilt fotball i nærmere 40 år – proff i 12 år. I inn- og utland og med spillere fra samtlige verdensdeler. Afrika, Midtøsten, Asia. «You name it». Alle verdens hjørner, sier Hulsker.

Han påpeker at han kanskje ikke var den beste spilleren i hver gruppe, men mener han var kjent som et samlingspunkt og en miljøskaper.

– Er det noe fotballen har lært meg, er det at hvis du skal overleve og være med i en gruppe over så mange år, så må du fungere i en gruppe. Fotballen har lært meg, og forsterket, respekten for andre kulturer og religioner, sier han.



Dette risikerer han

Det er satt av én dag til rettssaken i Oslo tingrett.

Etter Hulskers forklaring skal Rasho forklare seg. Deretter skal retten få vitnemål fra ytterligere fem vitner som var på åstedet.

Av praksis fra Høyesterett er normalt straffenivå for et tilfelle av hatefulle ytringer en kortere betinget fengselsstraff kombinert med bot tilsvarende en brutto månedslønn.

For hensynsløs atferd er normalt straffenivå bot.