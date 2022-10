Bernt Hulsker dømt for rasisme

DØMT: Bernt Hulsker (43) har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel, men nektet likevel straffskyld for hatefulle ytringer i retten. Foto: Janne Møller-Hansen / VG via NTB

I tillegg er han dømt til å betale en bot på 15 000 kroner.

Betinget fengsel innebærer at han slipper å sone med mindre han begår nye lovbrudd de neste to årene.

TV 2 har ikke fått kontakt med Hulskers forsvarer og vet derfor ikke om han kommer til å anke dommen.

Hulsker: Var i «showmodus»

Saken ble offentlig kjent da Rasho fortalte sin historie til TV 2 i april i år.

KASTET UT HULSKER: Jwan Rasho (24) kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden. Han har tilbragt mange timer som dørvakt på Syng Mer i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Under rettssaken forklarte Hulsker at han husker å ha brukt ordet «neger» i forbindelse med at Rasho, som dørvakt, tok kontakt med ham.

Hulsker var også tiltalt for å ha stilt Rasho spørsmålet «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller noe lignende. Det nektet Hulsker for å ha sagt.

Selv forklarte Hulsker at han denne kvelden var i «showmodus», og at han begynte å imitere en John Cleese-sketsj for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Her kan du lese Rashos versjon og Hulskers versjon, slik de har forklart seg i retten.

Som del av denne parodien gikk Hulsker derfor frem og tilbake inne på karaokebaren og gjorde nazihilsener.

Oslo tingrett skriver i dommen at dette ikke er relevant for om uttalelsene hans rammes av straffeloven. Dommerne beskriver oppførselen som «svært upassende».

I RETTEN: Bernt Hulskers forsvarer, advokat Bernt Birkeland, ba i retten om en frifinnelse. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

«Fornærmede reagerte også på måten tiltalte oppførte seg på mot noen yngre kvinnelige gjester som satt i baren. Fornærmede bestemte seg derfor for at tiltalte måtte forlate karaokebaren, og ba han om gå ut», skriver retten.

«En språklig utvikling»

Under rettssaken forklarte flere vitner seg ulikt om detaljene fra den aktuelle kvelden på utestedet Syng Mer i Oslo sentrum, der VGTV hadde et koronautsatt julebord.

Detaljene i hva som ble sagt, når det ble sagt og hvordan det ble sagt, var dermed stridens kjerne i rettssaken.

FAGDOMMER: Irene Utgard Aasen, rettens administrator i saken mot Bernt Hulsker, har skrevet dommen. To av tre dommere mente Hulsker måtte dømmes for hatefulle ytringer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Det eneste alle likevel er enige om, er at Hulsker på et tidspunkt kalte Rasho en «neger». Oslo tingrett skriver følgende om bruken av dette ordet:

«Retten er enig i at neger har vært et nøytralt ord i norsk språk som ble brukt om folk med svart eller mørk hudfarge, og uten rasistiske undertoner. I 2022 er likevel bruken av ordet neger annerledes, og språkbruken har endret seg. Det har derfor klart nok skjedd en språklig utvikling, og de fleste unge og middelaldrende er fullt ut klar over hvor problematisk ordet neger er i dag, og at det er et krenkende ord.»

Dommerne er ikke i tvil om at Hulsker snakket til dørvakten da han brukte dette ordet, og at det skjedde i en situasjon der han var i ferd med å bli kastet ut.

I tillegg henviste han til seg selv som «hvit mann», slår retten fast.



«Om tiltalte i denne forbindelse ordrett sa «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» slik fornærmede har forklart, eller om tiltalte sa noe i retning av «skal du fortelle den hvite mann hva han skal gjøre», slik N.N. (sentralt vitne) har forklart, er vanskelig å si med sikkerhet. Retten legger likevel til grunn som bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte sier noe i den retning. Meningsinnholdet er det samme», heter det i dommen.