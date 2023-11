Bergstø med tydelig beskjed til regjeringen

DEMONSTRASJON: Kirsti Bergstø (SV) holder appell lørdag kveld under en demonstrasjon for Gaza. Foto: NTB/Heiko Junge

Hundrevis av mennesker samlet seg utenfor Stortinget for å demonstrere for Gaza. SV-lederen mener det vil bli behov for sanksjoner mot Israel.

Saken oppdateres

Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut for fullt har det vært flere demonstrasjoner i Norge, både på palestinsk side og israelsk side.

Lørdag kveld arrangerer Palestinakomiteen en ny demonstrasjon.

– Israel må holdes ansvarlig for krigsforbrytelser i Palestina, og palestinere må få internasjonal beskyttelse nå, sier lederen av Palestinakomiteen, Line Khateeb.



Det er tettpakket med folk foran stortinget lørdag kveld.

– Det er det største oppbudet så langt etter krigsutbruddet, sier politiets innsatsleder Monica Ingebretsen til NTBs fotograf på stedet.

Ingebretsen har ikke noe konkret tall på hvor mange som deltar, men sier at det foreløpig er for mange til å telle.

Politiet sier til NRK at det er 9000 som har møtt opp.

STORT OPPMØTE: Folk står tett i tett under lørdagens demonstrasjon foran stortinget. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Det vil bli flere appeller under demonstrasjonen, blant annet av Khateeb, SV-leder Kirsti Bergstø, Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og Yonatan Shapira, tidligere helikopterpilot i det israelske militæret og Palestinaaktivist.

Minst 9488 mennesker er drept på Gazastripen siden krigsutbruddet 7. oktober, hvorav minst 3900 er barn, ifølge Gazas helsedepartement.



– Det er et enormt engasjement. Folk krever våpenhvile nå og slutt på bombingen, sier Khateeb til TV 2.

Nødvendig med sanksjoner

Den første appellen ble holdt av Kirsti Bergstø.

– Vi er alle opprørt over Hamas sitt angrep på sivile israelere. Vi står sammen om at gisler må settes fri, men rett til selvforsvar gir ikke fritt spillerom.

– Det gir ikke Israel rett til å drepe barn og heve seg over krigens folkerett.

Lørdag ble en FN-skole for flyktninger i Jabalia-leiren nord på Gazastripen bombet. Minst 15 personer ble drept og 70 skadet, ifølge talsperson Ashraf al-Qudra i Gazas helsedepartement.

Skolen drives av FN-byrået for palestinske flyktninger. Den huser ifølge Al Jazeera tusenvis av mennesker som har flyktet fra hjemmene sine etter at Israel gikk til krig mot Hamas.

KLAR TALE: SV-lederen var tydelig på at om Israel fortsetter som før, vil hun ha på plass sanksjoner. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Forbrytelser må etterforskes og forfølges. Vi krever at folkeretten følges av alle og om Israel fortsetter med sin fremferd med like lite respekt for FN, verdenssamfunnet og menneskeliv må vi stå sammen i krav om sanksjoner, sier Bergstø.

TV 2 spurte Bergstø om hvilke sanksjoner hun mener er nødvendig.

– Det er nødvendig med sanksjoner hvis det ikke nytter med ord.

Hun trekker fram at det er en uke siden flertallet av verdens land sto sammen i kravet om at våpen må legges ned. Hennes tydelige beskjed er:

– Nytter ikke det må sanksjoner på plass.

Barth Eide i Israel-samtaler

Norges utenriksminister Espen Barth Eide har snakket med Israels nasjonale sikkerhetsrådgiver, melder regjeringen i en pressemelding lørdag.

– Jeg hadde en god telefonsamtale med Isarels nasjonale sikkerhetsrådgiver Tzachi Hanegbi. Jeg understreket det presserende behovet for å sikre løslatelsen av gislene som ble tatt 7. oktober, sier Barth Eide.

Utenriksministeren mener den eneste veien til varig fred er gjennom en tostatsløsning.

– Jeg uttrykte min dype bekymring over de sivile i Gaza, og behovet for å gjøre det mulig for nordmenn å forlate Gaza gjennom Rafah.

Enn så lenge har ingen av de rundt 200 norske statsborgerne fått forlate Gazastripen gjennom grenseovergangen Rafah.